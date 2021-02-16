فندق لاس فنتناس التابع لشركة تاي وورنر، الطبيب هنا

فندق الخمس نجوم التابع لشركة تاي وورنر للفنادق والمنتجعات يقدم طبيبا في الموقع لاختبارات كوفيد-19

سان هوزيه ديل، كابو، المكسيك, 16 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — استجابة لمتطلبات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لاختبار كوفيد-19 لجميع المسافرين الدوليين الذين يدخلون الولايات المتحدة، أعلن فندق لاس فنتناس ألباريسو أنه تعاقد مع مستشفى بلونت لتوفير عيادة اختبار في الموقع في المنتجع الواقع على بحر كورتيز.

يجمع هذا الترتيب بين منتجع لاس فنتناس ألباريسو، وهو منتجع تابع لشركة روزوود، المملوكة منن قبل شركة تاي وورنر للفنادق والمنتجعات، وأحد أنظمة الرعاية الصحية الخاصة الرائدة في لوس كابوس لتوفير الراحة وراحة البال للضيوف لكي يستمتعوا تمامًا بإقامتهم في المنتجع.

“يرغب ضيوفنا ويستحقون فترة راحة من ضغوط أيامنا العصيبة. ويوفر لاس فنتناس مثل هذا الملاذ. لاس فنتناس يوفر مثل هذا الملاذ”، كما قال تاي وورنر، مالك لاس فنتناس أل باريسو.

سيتم توفير اختبارات مضادات كوفيد-19 مجانًا للضيوف المقيمين في لاس فنتناس لمدة ثلاث ليالٍ على الأقل. يتم إجراء الاختبارات من قبل الأطباء والممرضات المدربين ثنائيي اللغة في مستشفى بلونت المتواجدين في الفندق على مدار 24 ساعة يوميا. تتوفر اختبارات البي سي آر أيضًا مقابل رسوم إضافية، مع ظهور النتائج بصورة يعتمد عليها لتلبية متطلبات مواعيد الضيف. عندما يقوم الضيوف بتسجيل الوصول، يقوم الخادم الشخصي الخاص بالضيف في المنتجع بتأكيد تاريخ ووقت الاختبار لكل ضيف.

كإجراء احترازي للضيوف الذين قد يحتاجون إلى الحجر الصحي الإلزامي، تتوفر في العيادة الموجودة في الموقع أربعة أجنحة واسعة ومعزولة. وتأكيدا لالتزامه بتقديم شعور عميق بالأمان لجميع الضيوف والمساعدين، سيقدم لاس فنتناس خدمات محدودة في هذه الأماكن الخاصة لضمان التعافي الآمن والهادئ بشكل أفضل للمصابين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها تاي وورنر ترتيبًا استثنائيًا في أحد فنادقه الفاخرة من فئة الخمس نجوم. فمع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة نيويورك، كان تاي وورنر أول من نظم وجهز فندق فور سيزونز نيويورك كملاذ آمن للمستجيبين الأوائل في المدينة. وبهذا وفر للأطباء والممرضات العاملين في الخطوط الأمامية الإقامة في فندق فور سيزونز نيويورك مجانًا. وقد منحهم ذلك الراحة التي كانوا في أمس الحاجة إليها من أيام عملهم الشاقة عبر منحهم فرصة عدم القيام بالسفر المكثف ذهابًا وإيابًا من منازلهم إلى المدينة، وكذلك منع التعريض غير الضروري لعائلاتهم وأحبائهم لفيروس كوفيد.

“نحن نتطور باستمرار لتلبية احتياجات وتوقعات ضيوفنا”، يقول فريدريك فيدال، المدير الإداري في لاس فنتناس ألباريسو ونائب الرئيس الإقليمي لشركة روزوود للفنادق والمنتجعات. “نحن على ثقة من أن هذا الترتيب مع مستشفيات بلونت سيساعد في منح ضيوفنا الراحة التي يحتاجونها للاسترخاء والتجديد في الفردوس.”

يقع لاس فنتناس ألباريسو على ساحل بحر كورتيز على مساحة 12 فدانًا ويسمح بشكل طبيعي بالتباعد الاجتماعي مع خمسة أماكن مميزة لتناول الطعام و 84 مكان إقامة فسيحًا ومجهزًا جيدًا للضيوف. يشتهر لاس فنتناس بمجموعته الواسعة من وسائل الراحة والبرامج المبتكرة فائقة الفخامة، وهو فندق رائد في تقديم تجارب مخصصة لضيوفه.

يتعهد لاس فنتناس ألباريسو بالالتزام بالرعاية، وبرنامج الصحة والسلامة العالمي لمجموعة روزوود للفنادق، وبنتو ليمبيو، وهي مجموعة من الإرشادات الصادرة عن مسؤول السياحة والاقتصاد والاستدامة في حكومة باجا بولاية كاليفورنيا.

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منتجع لوس كابوس الفاخر/منتجع لوس كابوس / لاس فنتناس أل باريسو (rosewoodhotels.com)

تأسست مجموعة فنادق ومنتجعات تاي وورنر على يد رجل الأعمال تاي وورنر. تشمل ممتلكات فنادق ومنتجعات تاي وارنر أيضًا: منتجع فور سيزونز ذا بيلتمور سانتا باربرا، لاس فنتناس أل باريسو، سان يسيدرو رانش، مونتيسيتو كلوب، كورال كازينو بيتش آند كابانا كلوب، نادي ساندبيبر للغولف وملعب رانشو سان ماركوس للغولف.