‫فوز المراكز العربية بشهادة أفضل مكان عمل لعام 2022

Press Release

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الرياض، المملكة العربية السعودية, 14 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — تم الاعتراف مؤخرًا بالمراكز العربية، المالك والمشغل الرائد لمراكز التسوق في المملكة العربية السعودية، كواحدة من أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2022. بعد عام غير مسبوق من التحديات واضطراب مكان العمل، واصل موظفو المراكز العربية الاستمتاع بالعمل في المنظمة، واعتبروا الشركة صاحب عمل رائع. وفقًا لنتائج الشركة، قال 94% من الموظفين أنها مكان عمل رائع مقارنة بـ 81% في شركة نموذجية في جميع أنحاء المملكة.

برنامج Best Places to Work هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول مشاركة موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون خبرة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.

وفي تصريح صادر عن سعود الراجح، مدير الموارد البشرية في المؤسسة، قال : “يسعدنا حصولنا على شهادة أفضل مكان للعمل، وقد أكد هذا الإنجاز التزامنا واستراتيجياتنا تجاه موظفينا لتزويدهم بأفضل بيئة عمل وتوازن بين العمل والحياة وفرص نمو وظيفي متساوية داخل المنظمة. ”

نبذة عن برنامج أفضل أماكن العمل

تمثل أفضل أماكن العمل الشهادة الأكثر تحديدًا “لاختيار صاحب العمل”، وهي الشهادة التي تطمح المنظمات في الحصول عليها. ويصادق البرنامج على أماكن العمل الرائدة في العديد من البلدان حول العالم ويعترف بها من خلال تقييم الملكية الذي يحلل جاذبية الشركة من خلال عملية من خطوتين تركز على 8 جوانب لمكان العمل. انضم إلى مجتمعنا على لينكد إن، تويتر، و فايسبوك.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.bestplacestoworkfor.org

للتواصل: حمزة إدريسي +44 208 895 6562| hamza@bestplacestoworkfor.org