‫فوز VC Funds على Cyber Athletes بثلاثة لواحد في أول بطولة Xenna. تقوم SIDUS GATES بتوسيع الميتافرس

سيدني، 17 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — قدمت SIDUS GATES لعبتها الجديدة Xenna على الهاتف المحمول – وهي أول لعبة معركة ملكية RTS – في دبي في 14 من دجنبر/كانون الأول. علاوة على ذلك، تم بثها على الهواء مباشرة .

كان أهم ما يميز الحدث هو دورة Xenna حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بلعب Xenna السريع والمجزٍ والتنافس على مجموع جوائز رموز غير قابلة للاستبدال NFT بقيمة 100000 دولار. حصل جميع المشاركين على مرافق الرموز غير القابلة للاستبدال الخاصة المستخدمة لاستخراج الموارد في اللعبة. حصلت VC Funds ، التي فازت بالمسابقة، على 3 من 10 مصافي أسطورية.

تعتبر كل من المرافق والمصافي ضرورية لإنتاج الوقود للرحلات بين الكواكب عبر الكزن الفوقي (الميتافرس) SIDUS ويمكن تحقيقها في بطولات CBT و OBT .

لدخول Xenna في هذه المراحل المبكرة، سيحتاج المرء إلى رمز غير قابل للاستبدال NFT بطل. سيتم عرض 6500 من الرموز غير القابلة للاستبدال NFT الابطال فقط عبر القائمة البيضاء خلال المزاد الهولندي الذي سيعقد في دجنبر/كانون الأول.

ابتكرت Xenna التي أشاد بها كل من الرياضيين الإلكترونيين المحترفين وغير اللاعبين، سابقة في ألعاب P2E التي تقع عند التقاء عوالم التشفير والرياضات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتمد على الدعاية المدفوعة لجذب جمهور واسع.

هذه خطوة أخرى في خطط توسع الكون الفوقي (الميتافرس) Sidus التي تتماشى مع استراتيجية الميتافرس لدبي الرسمية التي تهدف إلى استثمار 4 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى 5 سنوات لتحويل دبي إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات ميتافرس في العالم.

أول لعبة معركة ملكية RTS على الإطلاق: Xenna

تم نشر Xenna بواسطة SIDUS GATES ، ناشر ألعاب حصري على متن استوديوهات الألعاب ومشاريعها إلى ميتافرس SIDUS . يتم توحيد جميع الألعاب من خلال العلم واستخدام الرموز المميزة $ SIDUS و$ SENATE . سيتمكن اللاعبون من تحريك الرموز غير القابلة للاستبدال NFTs وتقدمهم عبر جميع ألعاب الميتافرس.

“لقد ابتكرنا نموذجًا فريدًا يسمح للاعبين بأن يكونوا مالكين مشاركين لميتافرس SIDUS . يدور SIDUS حول العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتماسكة والمثمرة بشكل متبادل، وهذا ما يجعله نموذجًا محتملاً للميتافرس الحقيقي”، كما قال رومان بوفولوتسكي، الرئيس التنفيذي لشركة SIDUS GATES . “إنه لأمر رائع أن نرى هذا النموذج ينجح. لمشاركة فرحتنا مع أولئك الذين لم يحضروا الحدث، قررنا التخلي عن 50 رمز غير قابل للاستبدال NFT لدفع تقدمك في اللعبة. ربما سيساعد هذا الرياضيين عبر الإنترنت على التعافي بعد هزيمتهم “.

للمشاركة للحصول على هدية رمز غير قابل للاستبدال NFT ، يرجى ملء هذا النموذج .

ميتافرس SIDUS : الموقع الإلكتروني | تويتر | ديسكورد | تيليغرام

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فلاد غرين

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