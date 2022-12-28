‫فوز Volante Technologies بجائزة “أفضل مزود للمدفوعات السحابية” في حفل توزيع جوائز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المرموقة للعام الثاني على التوالي

مزود السحابة المعترف به كأول نظام بيئي لخدمات الدفع المستندة إلى السحابة تم نشره في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Volante Technologies ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات السحابية والرسائل المالية، اليوم عن فوزها بجائزة الصناعة المالية 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)عن “أفضل مزود للمدفوعات السحابية”. هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها Volante على هذه الجائزة لمساهمتها في النهوض بالصناعة المصرفية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، في هذه الحالة لتمكين أول نظام بيئي لخدمات الدفع المستندة إلى السحابة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعتمد هذا على سجل حافل بالإعجاب حتى الآن لشركة Volante ، نظرًا لأنها فازت مؤخرًا فقط بـ “مزود حلول الدفع الأكثر ابتكارًا” في جوائز الصناعة المالية 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ( MEA ). قبل بضعة أشهر فقط، تم اختيار Volante ضمن تصنيفات IDC FinTech لأفضل 100 شركة واحتلت المرتبة الأولى في جدول مبيعات IBS Intelligence (IBSi) (SLT) للمدفوعات المصرفية بالجملة . تم منح كل هذه المكاسب والتصنيفات لعام 2022 للعام الثاني على التوالي، مما يدل على الاعتراف المتزايد بـ Volante كشركة رائدة في تحديث المدفوعات.

تنمو إيرادات المدفوعات في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، ومن المقرر أن تصل إلى 84 مليار دولار في عام 2025. يتطلب اغتنام هذه الفرصة تركيزًا واضحًا على تسريع التحول الرقمي لتلبية متطلبات العملاء والتفويضات التنظيمية. نتيجة لذلك، يجب على المؤسسات المالية في المنطقة تحديث البنى التحتية للمدفوعات الخاصة بها.

أسرع طريقة للقيام بذلك هي من خلال الشراكة مع مقدمي خدمات مبتكرين، والمشاركة في إنشاء نظام دفع رقمي يعتمد على نماذج مركزية أحدث. من خلال توفير تكنولوجيا مدفوعات واجهة برمجة التطبيقات API حديثة سحابية أصلية مثل المدفوعات متعددة الشبكات القابلة للنشر بسهولة كحلول خدمة، يلعب Volante دورًا محوريًا في بناء هذا المشهد المالي الرقمي الجديد.

قال فيجاي أوديراجو، الرئيس التنفيذي لشركة Volante Technologies : “إن الحصول على جائزة “أفضل مزود للمدفوعات السحابية” للعام الثاني على التوالي يعد امتيازًا نادرًا. أنا فخور جدًا بأنه تم تكريمنا لتمكيننا أول نظام بيئي لخدمات الدفع المستندة إلى الحوسبة السحابية تم نشره في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن نتطلع إلى الاستمرار في العمل كشريك تحديث موثوق للمؤسسات المالية في المنطقة، مما يتيح لها الابتكار بسرعة في مشهد المدفوعات المتغير بسرعة “.

لمعرفة المزيد حول كيف يمكن للمدفوعات كخدمة في السحابة الأصلية ( PaaS ) من Volante أن تساعد مؤسستك في التطور، يرجى زيارة موقعنا على الويب .