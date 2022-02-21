‫في “المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول”، “دهانات الجزيرة” تشارك في محفل دولي هو الأول من نوعه بتنظيم أرامكو

تأتي هذه الشراكة في هذا المؤتمر من منطلق اهتمام شركة “دهانات الجزيرة” في عرض مساهماتها المتعلقة بالجوانب الصناعية والإنشائية لزوّار المؤتمر، وتوظيف خبراتها وخلاصة بحثها لتطوير هذا المجال بالتعاون مع الأطراف الأخرى المشاركة في المؤتمر.

عن المؤتمر

تأسس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في عام 2005، وهو الحدث الفني الرائد متعدد التخصصات في نصف الكرة الشرقي. يتناول نطاق برنامج المؤتمر والأنشطة الصناعية المرتبطة به التكنولوجيا وقضايا الصناعة ذات الصلة التي تتحدى المتخصصين في الصناعة والإدارة في جميع أنحاء العالم.

ستعقد هذه النسخة من المؤتمر من 21 إلى 23 فبراير 2022 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، المملكة العربية السعودية، وستكون أرامكو السعودية هي المضيف الحصري.

ستتاح الفرصة لوزراء الطاقة الإقليميين، وقادة الصناعة، والممثلين الحكوميين لمناقشة وتبادل وجهات نظرهم حول موضوعات واتجاهات الصناعة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم أحدث التقنيات والابتكارات، وتحفيز المزيد من البحث عن الأنشطة التكنولوجية والتجارية.

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