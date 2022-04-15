‫في تقييم ®PEAK Matrix لعام 2022… Everest Group تصنّف 4i Apps كشركة طموحة في مجال خدمات تطبيقات Oracle Cloud

تشيناي، الهند، 15 أبريل 2022 / PRNewswire / — أجرت Everest Group (مجموعة إيفرست) بحوثًا متعمقة لتقديم تقييم تفصيلي لخمس عشرة (15) شركة من الشركات المتميّزة في تقديم خدمات تطبيقات Oracle Cloud (سحابة أوراكل)، وذلك ضمن تقييم PEAK Matrix ® العالمي لعام 2022، وقد صنّفت المجموعة هذه الشركات في فئات الشركات الرائدة ( Leaders) ، والشركات المنافسِة الكبرى ( Major Contenders) ، والشركات الطموحة ( Aspirants ) بناءً على إمكاناتها ومنتجاتها.

وقد تمّ تقييم شركة 4i Apps والشركات الأخرى استنادًا إلى مجموعة من العوامل، من بينها رؤية الشركة وحجم إمكاناتها وتأثيرها في السوق. وأشار التقييم إلى أنّ 4i Apps قد تمكّنت من وضع بصمتها المميّزة في التحليل المستمر لسوق خدمات تطبيقات Oracle Cloud (OCA) ؛ وذلك بفضل تركيزها على التحوّل الرقمي.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال سارافان موروجيسان، الرئيس التنفيذي لشركة 4i Apps : “إنّ هذا التكريم يثبت مدى تفانينا والتزامنا بأن نقدّم لعملائنا مجموعة متكاملة من تطبيقات Oracle Cloud وحلولًا رقمية قوية”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة 4i Apps تُعدّ أسرع شركاء Oracle Cloud نموًا؛ حيث مكّنت أكثر من 1000 شركة من استخدام تطبيقات Oracle Cloud . وتتمتع الشركة بخبرة تشغيلية تزيد على 13 عامًا، وتُعدّ الشريك المفضل لتقديم خدمات Oracle للكثير من الشركات في القطاعين العام والخاصّ. ويعمل لدى شركة 4i Apps أكثر من 500 مستشار متخصصين في خدمات Oracle ، وتنتشر فروعها في 10 دول على مستوى العالم.

كما حصلت شركة 4i Apps على أربع شهادات خبرة في تقديم خدمات Oracle Cloud في منطقة الشرق الأوسط في إطار برنامج Oracle Partner Network (OPN) .

لمزيد من المعلومات عن تقييم PEAK Matrix ® العالمي لعام 2022 لخدمات تطبيقات Oracle Cloud (OCA) ؛ يُرجى الضغط هنا .

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