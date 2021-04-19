قطيفان للمشاريع: تحتفي بثلاث سنوات من التميز

إنجازات وافرة رغم كل التحديات

الدوحة، قطر، 19 أبريل 2021 /PRNewswire/ — مع احتفال شركة “قطيفان للمشاريع” بمرور ثلاث سنوات على تأسيسها، فإن الشركة المملوكة بالكامل لشركة “كتارا للضيافة” والمطور العقاري الحصري لجزيرة قطيفان الشمالية، تشهد تطورًا وتقدمًا سريعًا. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الوباء، فقد نجحت قطيفان للمشاريع في التكيف مع الصعوبات وتحويل التحديات إلى فرص في العام الماضي. ولم تنحرف جزيرة قطيفان الشمالية عن جدولها الزمني، ولم تشهد أي تأخير في عملياتها. وبدلاً من ذلك، فقد شكلت قطيفان للمشاريع لجنة برئاسة معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، العضو المنتدب لقطيفان للمشاريع من أجل إدارة الأزمة وتجاوزها دون التأثير على عمل الشركة، حيث يعمل في الموقع أكثر من 6000 عامل على مدار الساعة تحت إشراف خمسة مقاولين رئيسيين.

وقال معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني العضو المنتدب لقطيفان للمشاريع، “الوصول إلى القمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب بكثير. وهذا يتطلب من الجميع ليس فقط العمل كفريق واحد، ولكن أكثر من ذلك، العمل على ترسيخ روح الفريق كمبدأ، واعتبارها نقطة انطلاق لفهم نقاط القوة والاستثمار فيها بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب، وتحديد نقاط الضعف من أجل تجنبها، واستغلال نقاط القوة من أجل تقليل تأثير نقاط الضعف، والعمل في انسجام ووحدة، كل في تخصصه ‘كجسد واحد’ في مواجهة الأزمة”.

جدير بالذكر أن قطيفان للمشاريع قد أبرمت العديد من الشراكات العالمية خلال عام 2020، وحصلت على مجموعة من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة ‘أفضل شركة تطوير عقاري في قطر لعام 2020’ التي تمنحها مجلة Global Business Outlook. وفي هذا السياق، قال معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، “أعتقد أن جهودنا قد آتت ثمارها بالحصول على هذه الجائزة. تبحث قطيفان للمشاريع عن أكثر من مجرد تطوير، تُقدِّم الشركة وضعًا مربحًا لجميع أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى بناء الثقة والشفافية. كما تُعَد جزيرة قطيفان الشمالية هي مشروع مدروس يخدم الأمة ويلبي احتياجات المستخدم النهائي بعد عام 2022. إنه تطور يجمع بين الفخامة والترفيه، وتحقيق التوازن بين المعيشة واللعب. ولقد واجه هذا المشروع جميع التحديات المتوقعة والغير متوقعة المحتملة من ضيق الموعد النهائي والموارد والميزانية، بالإضافة إلى الحظر ووباء كوفيد-19. إنه انتصار مستحَق، ويسعدنا أن يتم الاعتراف بنا من قِبَل Global Business Outlook“.

الموقع الإلكتروني: www.qetaifanprojects.com