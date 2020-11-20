قمة مجموعة العشرين في الرياض: اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع

الرياض، المملكة العربية السعودية

تفخر المملكة العربية السعودية كرئيس لمجموعة العشرين في العام 2020 باستضافتها لاسبوع قمة القادةوالذي يختتم بالقمة في 21-22 نوفمبر.

أكد جميع الضيوف المدعون وقادة دول مجموعة العشرين وممثلي المنظمات الدولية مشاركتهم في قمة القادة بداية من الغد، وسيواصلون في اليومين القادمين نقاشاتهم الممتدة على مدار هذا العام، ويجمعون على الإجراءات الملحة لمعالجة التحديات التي نواجهها كمجتمع عالمي.

تكرس الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين جهودها لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، ولحماية الأرواح وسبل العيش خلال هذه الجائحة العالمية، ولبناء تعافي شامل ومستدام وقوي.

قبل وأثناء قمة القادة، سيمكن للإعلاميين الحصول على الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الصحفية، وسلسلة من الإحاطات الإعلامية والندوات حول مواضيع الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

يرجى الضغط هنا للذهاب للموقع المخصص لتغطية القمة (Microsite).

سيتم بث جميع الفعاليات والمؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة، وسيتم توفير مقاطع فيديو ذات جودة للبث، بالإضافة إلى: