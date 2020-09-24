Press Release

كاسيو تطرح ساعات سلسلة أم تي-جي بهيكل حماية ثنائي النواة مطور حديثًا

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طوكيو، 24 سبتمبر/ أيلول 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة “كاسيو كومبيوتر المحدودة “Casio Computer Co., Ltd” اليوم عن أحدث الإضافات لسلسة جي شوك “G-SHOCK” الخاص بها من الساعات المقاومة للصدمات. تعد طُرز إم تي جي-بي 2000 “MTG-B2000” الجديدة جزءًا من سلسلة إم تي -جي “MT-G” للساعات، والتي تشتهر بهيكلها الذي يستفيد إلى أقصى حد من خصائص كل من المعدن والراتنج. يضم إصدار إم تي جي-بي 2000 ابتكارًا جديدًا—هيكل حماية ثنائي النواة—يبرز جمال وإحساس المعدن مع الاحتفاظ بالهيكل الخارجي متوسطالحجم.

يتميز إصدار ساعات إم تي جي-بي 2000 الجديدة بتطوير هيكل الحماية الأساسية المعدني المستخدم في ساعات سلسلة إم تي جي السابقة من خلال استخدام هيكل حماية ثنائي النواة جديد مع هيكل خارجي من الراتنج مقوى بألياف الكربون، مما يزيد من الوزن الخفيف والصلابة لألياف الكربون. وتضم الساعة هيكلاً ثنائيًا وهيكلاً خارجيًا أحادي الكربون يدمج الغطاء الخارجي بظهره بسلاسة. وهذا الهيكل محاط بإطار معدني، مما يمنح الساعة مظهرًا معدنيًا مصقولًا عند رؤيتها مباشرة من الوجه ومن الجانبين. وقد زود هذا الهيكل الجديد الساعة بمعدن أكثر وضوحًا مع الاحتفاظ بالهيكل الخارجي ذي الحجم المتوسط والوزن الذي سهل على المستخدمين ارتداء طراز إم تي جي-بي 1000″MTG-B1000” الذي تم إصداره في عام 2018. تتميز ساعات إم تي جي-بي 2000 أيضًا بمقاومة G الثلاثية “Triple G Resist” لمقاومة صدمات السقوط وجاذبية الطرد المركزي والاهتزاز، مما يضمن المتانة.

يأتي كلا الطرازين إم تي جي-بي 2000 بي-دي “MTG-B2000BD” وإم تي جي-بي 2000 دي “MTG-B2000D” مع شريط مركب جديد متعدد الطبقات مصنوع من نسبة أعلى من الراتينج ومقترن بأجزاء معدنية. وكلاهما أخف تقريبًا من الطراز السابق بنسبة 15%.* يأتي طراز إم تي جي-بي 2000 بي “MTG-B2000B” مزودًا بحزام من اليوريثان الناعم لتحسين إمكانية الارتداء والملاءمة المثلى، مما يبرز أيضًا الانطباع الجريء للساعة.

* إم تي جي-بي 1000 دي “MTG-B1000D” (التي تم إصدارها في عام 2018)

هذه الساعات الجديدة هي الأولى في سلسلة إم تي -جي المزودة بثلاثة محركات ذات ملف مزدوج، من أجل التشغيل السريع لليدين. بالإضافة إلى استقبال إشارات معايرة الوقت لموجة الراديو، تقوم الساعة تلقائيًا بضبط الوقت عند إقرانها بهاتف ذكي باستخدام تطبيق مخصص. تشمل الميزات البارزة الأخرى الضبط التلقائي للوقت حسب المنطقة الزمنية المحلية عند عبور المناطق دون أي حاجة للمستخدم لتشغيل الأزرار. تجعل هذه الميزات طرز “إم تي جي-بي 2000” مثالية للساعات المقاومة للصدمات في بيئة الأعمال.

الموقع الإلكتروني الرسمي لطراز “جي-شوك”: https://world.g-shock.com/