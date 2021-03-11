كاسيو تطرح ساعة يد جي شوك جديدة كليًا من سبائك التيتانيوم

يعزز التشطيب الخارجي من جمال المواد

ساعة يد خاصة ذات إطار وسوار مطليين بالأيونات متعددة الألوان

طوكيو، 10 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت “شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة” اليوم عن إطلاق GMW-B5000TR، وهي إضافة جديدة إلى سلسلة ساعات يد 5000 المعدنية المربعة المقاومة للصدمات المصنوعة من سبيكة التيتانيوم الجديدة المطورة خصيصًا لساعات جي شوك (.(G-SHOCK

تَستخدِم المكونات الخارجية لـ GMW-B5000TR سبيكة تيتانيوم جديدة من العلامة التجارية ™TranTixxii المتخصصة في تصميم التيتانيوم. وتماشيًا مع سعي كاسيو الدؤوب للحصول على مواد متطورة لـ جي شوك، فقد تم تطوير سبيكة التيتانيوم الجديدة بالتعاون مع “شركة نيبون للصُلب” على مدار ست سنوات من البحث والتطوير. وتُوفِّر هذه السبيكة الخاصة ضعف صلابة التيتانيوم النقي تقريبًا، ولكنها لا تزال تتمتع بنفس الخصائص خفيفة الوزن ومضادة للتآكل ومضادة للحساسية. هذه الصلابة الشديدة تجعل من الممكن عمل تشطيب عاكس كالمرآة يضاهي الصُلب المقاوم للصدأ على التيتانيوم، والذي عادة ما يكون من الصعب معالجته بهذه الطريقة. والنتيجة هي أول ساعة جي شوك من التيتانيوم مع إطار وسوار بتشطيب عاكس كالمرآة.

ونفس الخصائص التي تجعل من الممكن عمل التشطيب العاكس كالمرآة الشبيه بالصُلب المقاوم للصدأ، تسمح أيضًا بأسلوب تعبيري جديد يُسلِّط الضوء على جمال الطلاء الأيوني. وقد استفادت كاسيو من تقنية المواد المتقدمة هذه من أجل إبداع أول ساعة يد معدنية بالكامل ذات طلاء أيوني متعدد الألوان. يعمل الهيكل المطلي بالأيونات والذهب بجانب الطلاء الأيوني متعدد الألوان للأجزاء الفردية من السوار والأزرار، باللون الأحمر، والرمادي الفاتح والداكن، بالإضافة إلى المزيد من الذهب، بالإضافة إلى اللون الأزرق الداكن المطوّر حديثًا، مما يُضفي على هذا الطراز المعدني المرح الخاص بتصميم جي شوك. كما يضيف قرص الساعة متعدد الألوان إحساس البوب.

وقد تم تجهيز ساعة GMW-B5000TR بوظيفة Smartphone Link من أجل ضبط الوقت تلقائيًا والتوقيت العالمي والعديد من الوظائف الأخرى التي يسهل استخدامها. التصميم المبتكر مصحوب بالعملانية المتميزة، بفضل نظام الطاقة الأصلي Casio Tough Solar واستقبال 6 من موجات الراديو متعددة النطاقات، وإضاءة LED تلقائية بالكامل في الخلفية.

TranTixxii™

تم تطوير علامة التيتانيوم التجارية بشكل مشترك من قِبَل شركة نيبون للصُلب وشركات شريكة، وتُؤكِّد مواد التيتانيوم ™TranTixxii على الخصائص الجمالية الفائقة التي تم تطويرها من خلال تطبيق تقنية تطوير المواد التي جمعتها شركة نيبون للصُلب في أعمالها في مجال إنتاج الصُلب. ونيبون للصُلب هي ثالث أكبر منتج للصُلب الخام في العالم وأكبر شركة مصنعة للصُلب في اليابان.

علامة كلمة ™Tran Tixxii هي علامة تجارية لشركة نيبون للصُلب، وأي استخدام لهذه العلامات من قِبَل شركة كاسيو للكمبيوتر المحدودة يتم بموجب ترخيص.

موقع ويب جي شوك الرسمي: https://world.g-shock.com/

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