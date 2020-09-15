كاسيو تطلق طرازين من اديفيس يجسدان ثمرة تعاونها مع سكودريا ألفا توري

طوكيو، 14 سبتمبر 2020/بي آر نيوزواير/ – أعلنت شركة كاسيو للكمبيوترات المحدودة اليوم عن طرح طرازات جديدة في إطار خط اديفيس لمجموعة الساعات المعدنية المبنية على مفهوم العلامة التجارية المتجسد في “السرعة والذكاء”. يعكس الطرازان الجديدان EQB-1100AT وECB-20AT ثمرة التعاون مع فريق سكودريا ألفا توري، الفائز بسباق الفورمولا واحد لجائزة إيطاليا الكبرى 2020.

ترتبط كاسيو وفريق سكودريا تورو روسو بشراكة رسمية منذ عام 2016. يجسد طرازا EQB-1100AT وECB-20AT ثمرة التعاون الأولى منذ أن قام الفريق بتغيير اسمه إلى سكودريا ألفا توري في هذا الموسم. تتميز أقراص الساعات بنظام ألوان متدرج يجمع اللونين الأزرق الداكن والأبيض، على غرار ألوان فريق سكودريا ألفا توري ونفس درجة اللون الأزرق الداكن التي تحملها العلامة التجارية اديفيس. يتميز طراز ECB-20AT بهيكله وسواره المطليين باللون الأزرق الداكن. ويحمل كلا الطرازين شعار الفريق المنقوش على قرص الساعة وهيكلها الخلفي وسوارها،والذي يمثل جزءًا من تصميم مشبع برؤية العالم للفريق سكودريا ألفا توري.

كما يتميز طراز EQB-1100AT بهيكله الرفيع بمقاس 9.6 مم وإطاره ثماني الأضلاع المصنوع من مادة الكربون المستخدمة على نطاق واسع في تصميم رياضة سباق السيارات. تتميز الساعة بقدرتها على عرض توقيت مدينتين في آنٍ واحد. يأتي طراز ECB-20AT مزودًا بميزة مؤقت الجدول، وينتهي بسوار من الجلد منقوش عليه شعار الفريق. يأتي الوجه في كلا الطرازين مصنوعًا من الكريستال الياقوتي المقاوم للخدش بما يكفي لميكانيكي الفريق .. كما تستطيع الساعات ضبط الوقت تلقائيًا عند إقرانها بهاتف ذكي باستخدام تطبيق مخصص. ويحمل كلا الطرازين شعار الفريق المنقوش على قرص الساعة وهيكلها الخلفي وسوارها،والذي يمثل جزءًا من تصميم مشبع برؤية العالم للفريق سكودريا ألفا توري. يعكس هذان الطرازان المميزان ثمرة التعاون التي تدعم أعضاء الفريق الذين يسافرون حول العالم ويحتاجون إلى خاصية جدولة المهام بالدقيقة.

نبذة عن سكودريا ألفا توري

سكودريا ألفا توري هو فريق سباق إيطالي تزخر صفوفه بمجموعة من السائقين الشباب الصاعدين. وقد قام الفريق هذا الموسم بتغيير اسمه من سكودريا تورو روسو. يجلب الفريق طاقته الشابة، وسيارات السباق المدعومة بالابتكار التكنولوجي المتميز، والسعي الحثيث لتحقيق السرعة إلى حلبة الفورمولا 1. وإيمانًا من شركة كاسيو بتوافق هذه الصفات تمامًا مع مفهوم العلامة التجارية اديفيس، فقد أصبحت شريكًا رسميًا للفريق منذ عام 2016.

اديفيس: https://www.edifice-watches.com/