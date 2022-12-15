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Press Release

‫كاسيو تُطلق ساعات يد G-SHOCK “Adventurer’s Stone” احتفالاً بالذكرى الأربعين 

 |  Dec 15, 2022

الموديلات تستحضر التألق المعدني مع حواف معدنية

طوكيو ، 15 ديسمبر 2022 /PRNewswire/ —  أعلنت شركة Casio Computer Co.، Ltd . اليوم عن إطلاق أحدث الإضافات إلى سلسلة ساعات يد G-SHOCK المقاومة للصدمات والمصممة للاحتفال بالذكرى الأربعين لعلامة G-SHOCK التجارية والسعي الذي لا ينتهي للصلابة. تُستوحى موديلات حجر المغامر الستة من الأحجار التي استخدمها المغامرون لفترة طويلة للتنقل.

Adventurer's Stone

منذ إطلاق أول ساعات G-SHOCK ، DW-5000C ، تطورت العلامة التجارية باستمرار ليس فقط في مقاومة الصدمات، ولكن في الوظائف والتصميم الخارجي أيضًا.

تستلهم نماذج مقاومة الصدمات الحجرية للذكرى الأربعين من الأحجار*1 المعروفة لدى المغامرين بأنها بوصلات مفيدة منذ العصور الوسطى. إن مفهوم الابتكار المستمر للعلامة التجارية G-SHOCK يلهم الناس لتحمل تحديات جديدة، ويستند تصميم هذا الخط إلى القيمة التي لطالما كانت لهذه الأحجار للأشخاص الذين يسعون إلى المغامرة.
 *1 خلال الرحلات، تم استخدام خصائص انكسار الضوء للحجارة، حتى في الأيام الغائمة، كبوصلة لتحديد موضع الشمس.

تم تشكيل الحواف المعدنية للساعات وتشكيلها *2 لتكرار الشعور الخشن بالحجر. كما يتم شحذ السطح الملمس، في حين يتم التعامل مع الجزء العلوي والجوانب مع تشطيبات الشعر والمرآة، مما يبرز جمالًا متبلورًا. كل واحد مستوحى من نوع مختلف من الحجر، يتم التعامل مع الإطار مع واحد من العديد من الطلاءات الأيونية الملونة المختلفة لتكرار مظهر هذا المعدن الخاص والطريقة الفريدة التي يلمع بها اعتمادًا على الضوء والمقطع العرضي للحجر. تم تصميم سوار كل طراز ليكمل الإطار.GM-5640GEM, GM-114GEM and GM-2140GEM
 *2 تُرك الإطار GM-S5640GEM  دون تطابق.

وكما هو مناسب لنموذج الذكرى السنوية، فإن شعار الذكرى السنوية محفور على ظهر الحقيبة، وهناك أربعة نجوم مقابل 40 على حلقة النطاق الترددي، وتظهر عبارة “منذ عام 1983” على القرص.

الموديل

الألوان

GM-5640GEM

لون قوس قزح × أسود

GM-114GEM

ذهبي × أسود

GM-2140GEM

أزرق × أزرق

GM-S5640GEM

لون قوس قزح × أبيض

GM-S114GEM

أرجواني × أسود

GM-S2140GEM

ذهبي × أبيض
GM-S5640GEM, GM-S114GEM and GM-S2140GEM

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1965198/G40th_AdventurersStone_kv_16x9.jpg

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1965196/PRNewswire_1.jpg

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1965197/PRNewswire_2.jpg

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