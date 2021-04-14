كافالان تفوز بعدة جوائز للويسكي في جوائز الويسكي العالمية، 2021

وهذه الآن هي المرة الثالثة التي يفوز فيها مرفق تقطير كافالان بلقب معلم جذب الزوار لأيقونات الويسكي للعام 2021. جائزة هذا العام تكرم ابتكار مرفق تقطير مكرس لسرد رواية ويسكي كافالان. في العام 2020، أكمل مرفق التقطير “قاعة حديقة كافالان” من خلال دمج بار كوكتيل على شكل جزيرة مذهل في القاعة، ومختبر ويسكي دي آي واي للويسكي أعيد تصميمه وغرفة تذوق تقدم مجموعة كافالان الكاملة والويسكي المقطر الحصري من البرميل إلى الزجاجة. تهدف قاعة الحديقة في المرفق إلى تسليط الضوء على البيئة الطبيعية للتقطير وتزويد الزوار بمساحة غامرة لتجربة منتجات علامة كافالان التجارية.

جوائز أيقونات الويسكي 2021 للسفيرة العالمية لماركة الويسكي بمهارات كيتلين تساي الفريدة في الترويج ليس فقط لماركة كافالان، ولكن أيضًا للأرض التي تنتمي إليها. في المقابلات والدورات الرئيسية التي أجرتها كيتلين، تشرح ببلاغة كيف يشكل الجمال الطبيعي لمقاطعة ييلان نوع الويسكي المعروف بتعقيده وعمقه وسلاسته. مرارًا وتكرارًا، توجه كيتلين شغفها بالويسكي التايواني إلى رسم صورة لا تُنسى للويسكي الرائع.

وفازت كافالان أيضًا بمجموعة من أعلى الميداليات في جوائز الويسكي العالمية للعام 2021. وذهبت جائزة “أفضل ويسكي تايواني سنغل كاسك سنغل مالت” لويسكي سوليست أولوروسو شيري من كافالان، وجائزة “أفضل ويسكي تايواني سنغل مالت” لويسكي كافالان بوديوم، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها ويسكي بوديوم بهذه الجائزة بعد فوزه بها العام 2016.

القضاة عن ويسكي سوليست أولوروسو شيري:

“قنبلة شيري حقيقية على الأنف مع تأثير بيدرو زيمينيز مكثف. رحيق من المشمش، الزبيب وكومبوت الكرز، مع بعض التأثير الخشبي. وعلى الحنك، تستشعر طعم الأزهار، الفواكه والكرز، مع الزبيب، والخوخ، والشوكولاته الداكنة والأنيقة وبهارات مختلطة.”

وعن ويسكي بوديوم:

“رائحة الشعير المخمر مع التوابل الناعمة، الفانيليا، كراميل، الفواكه المجففة وقليل من التبغ. تستمر نكهة الشعير المخمر في الحنك، حيث تلتقي بطعم أوراق البلوط الكلاسيكية، والعسل، والفانيليا، والبندق المحمص، ولمسة من طعم الدخان. الطعم النهائي شائك وفلفلي ودخاني قليلا. صاف جدا، متوازن ومعقد جدا.”

نبذة عن مرفق تقطير كافالان

مرفق تقطير الويسكي كافالان الواقع في مقاطعة ييلان في تايوان يتصدر الريادة فن صنع الويسكي المنفرد الشعيري المذاق المالت منذ العام 2005. ويتم تعتيق ويسكي كافلان في رطوبة وحرارة شديدة ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من نسائم البحر والجبل. وكل ذلك يتجمع لإنتاج المذاق الكريمي الدسم المميز لويسكي كافلان. ويأخذ مرفق تقطير كافلان اسمه من الاسم القديم لمقاطعة ييلان وهو مدعوم بـحوالي 40 عاما من الخبرة في صناعة المشروبات، بفضل الشركة الأم، شركة مجموعة كنغ كار غروب. وقد فازت منتجاتها بأكثر من 450 جائزة ذهبية أو أعلى في مسابقات تنافسية كبيرة في الصناعة. يرجى زيارة www.kavalanwhisky.com

التواصل الإعلامي:

كيتلين تساي

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1486834/20210329_WWA_2.jpg