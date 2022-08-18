‫كشفت Hisense النقاب عن منتجات مخصصة لكأس العالم FIFA 2022™، حيث وضعت معيارًا استثنائيًا لتجارب نمط الحياة المتميزة

تشينغداو، الصين، 18 أغسطس، 2022 / PRNewswire / — عقدت Hisense المؤسسة التكنولوجية العالمية الرائدة، أول بث مباشر لمنتجاتها المخصصة من Hisense لإطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 وكشفت النقاب عن منتجاتها المتميزة المبتكرة. وخلال هذا الحدث، كشفت Hisense عن أحدث منتجاتها، بما في ذلك تلفزيون Hisense U7H ، وتلفزيون Hisense L9H الليزر، ومنتجات الأجهزة المنزلية العرضية. وسلط حفل الإطلاق الضوء على تكنولوجيا Hisense المتميزة وإنجازاتها المبتكرة، والتي أظهرت بشكل كامل قيم المؤسسة والتزامها باستخدام التكنولوجيا لإنشاء حياة أفضل وأكثر تميزًا للمستهلكين العالميين.

وعلى مدى السنوات ال 53 الماضية، نمت Hisense لتصبح مؤسسة دولية رائدة في مجال التكنولوجيا”. في الافتتاح، أعربت كاندي بانغ، نائبة المدير العام لإدارة العلامات التجارية في مجموعة Hisense ، عما يلي: “بصفتنا الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، فإننا محظوظون للغاية بإطلاق منتجات Hisense المخصصة لبطولة كأس العالم FIFA للاحتفال بلحظات FIFA الرائعة مع العالم. “

تكنولوجيا متميزة ورائعة: مخصصة لتجربة معيشية لا مثيل لها

Hisense U7H – تعزيز تجربة المباراة المثالية

في السنوات الأخيرة، تحول المستهلكون إلى أفضل تلفزيون، ويتميز U7H من Hisense بتقنية متميزة يمكن أن تتوافق بدقة مع متطلبات المستهلكين. ومن خلال شرح حي، عرض الإطلاق وظيفة Hisense U7H المتميزة، مما ساعد المستهلكين على فهم فوائد جميع الميزات الذكية بشكل أفضل. حيث تعد وظيفة الوضع الرياضي وظيفة تحسين قصوى، فكلما شاهد المشاهدون مشاهد رياضية، سيقوم Hisense U7H تلقائيا بتنشيط الوضع الرياضي، وتعزيز التفاصيل والنعومة، مما يوفر لعشاق كرة القدم تجربة رائعة لمشاهدة كأس العالم FIFA .

تلفزيون Hisense ليزر L9H TriChroma – أفضل تجربة تلفزيونية في فئته

مع سنوات عديدة من التطوير، تم تتويج Hisense Laser TV “ملك أجهزة العرض ذات الإسقاط القصير جدًا”، وحصل على “الأفضل في فئته”، و “جائزة اختيار المحرر”، ويقدم L9H تجربة رائعة للمستهلكين الذين يبحثون عن تلفزيون بشاشة كبيرة متميز مع أداء لا تشوبه شائبة. وخلال هذا الحدث، اصطحبت Hisense الجماهير في رحلة استكشافية لتصور تقنية L9H بشكل كامل. L9H عبارة عن شاشة كبيرة للغاية، وجودة صورة لا تشوبها شائبة، وتلفزيون ليزر أكثر اخضرارًا، ويمكن لجميع التقنيات المجهزة في L9H توفير سطوع وتباين ولون وتفاصيل ممتازة للحصول على جودة صورة فائقة الحيوية، مما يمنح المستهلكين العالميين تجربة مشاهدة مذهلة.

سلسلة الأجهزة المنزلية، منتجات الفئة الكاملة

بالإضافة إلى سلاسلها التلفزيونية، عرضت Hisense أيضًا أجهزتها المنزلية لتعزيز تجربة معيشة المستهلكين. من الأفران إلى غسالات الصحون، ومن مكيفات الهواء الذكية إلى الغسالات، تجمع جميع أحدث منتجات Hisense داخل “ Hisense هاوس” لتوفير جو مثالي من نمط الحياة للمستهلكين الذين يستفيدون من مفهوم الحياة الذكية.

من خلال منتجات Hisense المخصصة لإطلاق كأس العالم FIFA 2022 ، تعيد Hisense تعريف التكنولوجيا المتميزة من خلال الابتكار المتطور، مما ينقل تجارب معيشة المستهلكين مرة أخرى إلى المستوى التالي. وفي نهاية هذا العام، وبصفتها الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ، ستلتزم Hisense التزامًا تامًا وتقدم للمستهلكين العالميين تجربة مباراة مثالية من خلال تقنية Hisense .

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=xxdS54okemU

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=br4Yedb9dn4

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=iKTTHYRvNxk