Press Release

‫كنيسة شينتشونجي تكشف عن ندوة جديدة بعد كشفها عن سلسلة الوحي والأمثال

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نيويورك، 1 نيسان/أبريل 2022 / PRNewswire / — من 31 أذار/مارس إلى 27 حزيران/يونيو، ستكشف كنيسة شينتشونجي، كنيسة يسوع، معبد خيمة الشهادة، عن مناهجها المتوسطة من خلال ندوة جديدة. المسلسل الذي يحمل عنوان “شهادة نزول الوحي بين العهدين القديم والجديد فصلا” سيكون متاحا على موقع يوتيوب. سيتم توفير المحتوى من خلال مركز الإرسالية المسيحية صهيون، وهو مركز تعليم الكتاب المقدس المجاني لكنيسة شينتشونجي.

ستبدأ الندوة بمحاضرة خاصة يلقيها رئيس مجلس الإدارة لي مان لي في 31 آذار/مارس. بعد شرح الرئيس لي للغرض من المنهج المتوسط، سيتم إصدار 24 درسًا يدرسها رؤساء فروع كنائس شينتشونجي.

وقال الرئيس لي: “بعد ندوة الرؤيا والمنهج التمهيدي، سيشهد (المعلمون) على المنهج المتوسط.” “إنهم الأشخاص الذين كتبوا العهدين القديم والجديد – حتى الرؤيا – في قلوبهم وعقولهم ليصبحوا أناجيل سائرة. يرجى الاحتفاظ بسجل. أي شيء تعتقد أنه خطأ، اطرح الأسئلة وقدم تعليقا في أي وقت.”

ستركز الندوة عبر الإنترنت على الفصول الأساسية في الكتاب المقدس وتغطي الموضوعات التالية:

عهد الله وإبراهيم والوحي

ملكوت السماوات مخلوق حسب العالم السماوي والروحي

ترتيب خيانة الشعب المختار والدمار والخلاص

الكتب المختومة وإعلانات العهدين القديم والجديد

نتيجة أولئك الذين حفظوا العهد والذين لم يفعلوا ذلك

وتأتي السلسلة الأخيرة في أعقاب ندوات سابقة على يوتيوب تشرح كتاب الرؤيا وسلسلة من 24 جزءًا حول أمثال أسرار الجنة. حتى الآن، تجاوز عدد مشاهدات الندوة حول أمثال يسوع على يوتيوب 15 مليون مشاهدة.

في المجموع، وقع 2000 قس على مذكرات تفاهم مع كنيسة شينتشونجي وتقدموا بطلب للحصول على مواد تعليمية. تم تسجيل أكثر من 100 من القساوسة والمبشرين ورجال الدين في كوريا في مناهج الكتاب المقدس القياسية التي تقدمها كنيسة شينتشونجي.

وقال مسؤول بالكنيسة: “مع نمو كنيسة شينتشونجي ليسوع بسرعة، يمكن حتى للقساوسة التقدم للحصول على مواد تعليمية وطلب إرسال محاضرين.” “السبب في قدرتنا على نشر أفضل كلمة للبشرية هو أن الله معنا. آمل أن يكون هذا وقتًا يمكن للناس فيه التحقق – من خلال كلمة الوحي التي وعد بها الله وأتمها – أسرار الكتاب المقدس التي لم يسبق لها مثيل. (كان) معروفا “.

التواصل: revelation@scjamericas.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1778544/Shincheonji_Church_Chair.jpg