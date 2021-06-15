كوامبا للطاقة الشمسية والكهروضوئية + مشروع لتخزين الطاقة يفتح الطريق أمام موزمبيق

مابوتو، موزمبيق, 15 يونيو/حزيران 2021 /PRNewswire/ — في خطوة مهمة نحو مستقبل الطاقة النظيفة، احتفلت شركة جلوبيليك، وهي شركة طاقة مستقلة رائدة في إفريقيا وشركاؤها في المشروع مؤسسة سورس انريجيا وشركة كهرباء موزمبيق (EDM) بالبداية في بناء محطة كوامبا للطاقة الشمسية والكهروضوئية بقدرة 19 ميجاوات (15 ميجاوات للتيار المتردد) ونظام تخزين طاقة بقدرة 2 ميجاوات (7 ميجاوات في الساعة).

وكان وزير الموارد المعدنية والطاقة، الدكتور إرنستو ماكس تونيلا، هو الضيف الرسمي في موقع محطة الطاقة في كوامبا حيث أقيم حفل وضع حجر الأساس. وسيسهم المشروع في استراتيجية الحكومة “الطاقة للجميع”، التي تهدف إلى الإتاحة الشاملة للطاقة بحلول عام 2030.

يقع المشروع الذي تبلغ تكلفته 32 مليون دولار أمريكي في منطقة تيرياني بمدينة كوامبا بمقاطعة نياسا، على بعد حوالي 550 كيلومتراً غرب مدينة ناكالا الساحلية. المشروع هو أول توليد مستقل للطاقة في موزمبيق لدمج نظام تخزين الطاقة على نطاق المرافق ويتضمن ترقية لمحطة كوامبا الفرعية الحالية. سيتم بيع الكهرباء من خلال اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً مع شركة كهرباء موزمبيق.

من المتوقع أن يتلقى المشروع 19 مليون دولار أمريكي كقرض من صندوق البنية التحتية الناشئة لأفريقيا (“EAIF”)، وهو عضو في مجموعة تنمية البنية التحتية للقطاع الخاص (“PIDG“). علاوة على ذلك، سيحصل المشروع على منحة تمويل بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من تسهيلات تمويل فجوات مقومات الاستمرارية (“VGF“) التابعة لمجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة ومنحة قدرها مليون دولار أمريكي من العناية الإضافية الموجهة للمستهلكين (+CDC) لتوفير تعريفة ميسورة لهم ولنظام تخزين الطاقة.

علق جوناثان هوفمان، كبير مسؤولي التطوير في جلوبيليك: “هذا مشروع رائد لتخزين الطاقة في نطاق المرافق المستقبلية في موزمبيق والمنطقة. كوامبا للطاقة الشمسية، جنباً إلى جنب مع جميع مشاريع الطاقة التي نعمل عليها، تعزز التزامنا المستمر بالمساهمة في أمن الطاقة على المدى الطويل وتنمية البلاد على مسار يتبع نهج تخفيض الإنبعاثات الكربونية”.

تقوم شركة جلوبيليك ومؤسسة سورس انريجيا أيضاً بتطوير أحد مشاريع الرياح هي الأولى في موزمبيق والواقعة بالقرب من مدينة ناماشا على بعد 40 كم غرب مابوتو. بالإضافة إلى ذلك، تأهلت شركة جلوبيليك مؤخراً للتنافس في مشروع دوندو للطاقة الشمسية بقوة 40 ميجاوات في مقاطعة سوفالا، وتم اختيارها لمشروعين للطاقة الشمسية بقوة 15 ميجاوات في مقاطعة إيسواتيني المجاورة.

وأضاف بيدرو كوتينهو، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمؤسسة سورس انريجيا: “إن مؤسسة سورس انريجيا متحمسة للوصول إلى هذا الإنجاز الهام لموزمبيق ومقاطعة نياسا من خلال مشروع كوامبا للطاقة الشمسية والكهروضوئية وتخزين الطاقة. نحن ملتزمون بالعمل من أجل تطوير المشاريع المتوافقة مع أهداف الطاقة في موزمبيق من أجل الإتاحة الشاملة للطاقة التي تقودها شركة كهرباء موزمبيق.”

أوضح مارسيلينو جيل، رئيس شركة كهرباء موزمبيق، التزام شركة كهرباء موزمبيق بتوفير مزيج من الطاقة في البلاد بناءً على وفرة الموارد في موزمبيق، مع وضوح الرؤية لتعزيز الطاقة النظيفة والمتجددة نحو الالتزام بالإتاحة الشاملة للطاقة لجميع الموزمبيقيين بحلول عام 2030.

من المتوقع أن يحتاج المشروع إلى حوالي 100 عامل أثناء البناء، سيتم توظيف العديد منهم من المجتمع المحلي. تم تعيين الشركة الإسبانية تي-إس-كيه كمقاول عام للأعمال الهندسية، والتوريدات، والإنشاءات. وستشرف شركة جلوبيليك على إنشاء وتشغيل محطة الطاقة، بدعم من مؤسسة سورس انريجيا.

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