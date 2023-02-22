‫كومبا تيليكوم (Comba Telecom) تزيح الستار عن الهوائي الأخضر هيلفييد™ (Helifeed™) بغرض مساعدة مشغلي الشبكات على تحقيق أهداف محايدة الكربون على مستوى العالم

Press Release

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منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة –Media OutReach – 22 فبراير 2023- كومبا تيليكوم سيستمز هولدنغز المحدودة (Comba Telecom Systems Holdings Limited) – (“كومبا تيليكوم” أو “المجموعة”، المدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت رمز السهم: 2342، وفي بورصة سنغافورة تحت رمز السهم: “”STC) – الشركة الرائدة عالميًا في مجال تزويد الحلول اللاسلكية – أزاحت الستار اليوم عن سلسلة منتجاتها من هوائيات المحطة القاعدية الخضراء التي تدعمها منصة هيلفييد (Helifeed ) الجديدة والمبتكرة، مما سيحقق قفزة إلى الأمام في كفاءة استخدام الطاقة بواسطة الهوائيات وتحسين استهلاكها للطاقة. تقدم كومبا تيليكوم هوائياتها هيلفييد (Helifeed ) الخضراء بغرض دعم مشغلي الشبكات على تحقيق أهداف محايدة الكربون على مستوى العالم، حيث تقوم الهوائيات على أساس المفاهيم التصميمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون التي تم إدخالها في دورة حياة المنتج بالكامل.

أرست منصة هيلفييد (Helifeed ) الجديدة أسسًا صلبة من خلال تبني تقنيات مبتكرة ومتعددة متعلقة بمزيحات الطور وشبكة التغذية لاستحداث مسار يؤدي إلى شبكة راديو محايدة للكربون. وعلاوة على الالتزام بمعايير التصميم الخاصة ببنية المنتج الحديثة من حيث الحجم الصغير والوزن الخفيف والموثوقية، حقق الفريق الهندسي إنجازًا في ترشيد الطاقة من خلال تقليل فقد الإدخال وتحسين السمات الإشعاعية في تصميم الهوائي. تحقق المنصة أيضًا مكاسب تقنية في معالجة التضمين البيني السلبي (PIM) من خلال تصميم يعزز استقرار التضمين البيني السلبي. كما طورت كومبا تيليكوم (Comba Telecom) ونفذت نهجًا شاملاً لتيسير سلسلة إمداد مستدامة في الصناعة تغطي مراحل دورة حياة المنتج بأكملها بدءًا من التصميم الأخضر، والمواد الصديقة للبيئة والقابلة للتدوير، وعملية التصنيع الخالية من التلوث، ووصولًا إلى النقل والتغليف الاستهلاكي.

يمكن لسلسلة منتجات الهوائي الصديق للبيئة هيلفييد (Helifeed ) –التي تتميز بالهوائي الأخضر الرائد في الصناعة الذي يتسم بالفقد القليل، والكفاءة العالية، وانخفاض الكربون- بتمديد تغطية الجوالات أو تقديم بديل واحد بواحد بنفس التغطية بموقع الجوال وذلك لخفض استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية للشبكات. بنهاية عام 2022، تم نشر أكثر من 50,000 قطعة من الهوائيات الخضراء هيلفييد (Helifeed ) بواسطة كبار مشغلي الشبكات في آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، كما تم التحقق من المنصة التقنية المبتكرة الجديدة في الشبكات التجريبية لكثير من مشغلي الشبكات من المستوى الأول. أتت النتائج مقنعة من حيث تقديم هوائي إضافي يتفوق على الهوائيات التقليدية للحد من استهلاك الطاقة في الموقع بفاعلية.

قالت السيدة أنابيل هوو (Ms. Annabel Huo) – المدير التنفيذي ونائب الرئيس الأول للمجموعة ورئيس كومبا تيليكوم إنترناشونال (Comba Telecom International): “في ظل مهمة دعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري فسوف تواصل كومبا تيليكوم (Comba Telecom) العمل مع مشغلي الشبكات الرواد حول العالم لبناء بنية أساسية جديدة للشبكات تكون منخفضة الكربون، وعالية الجودة والكفاءة، وصديقة للبيئة، الأمر الذي من شأنه تسريع السير نحو شبكات الوصول الراديوية المحايدة للكربون، ودفع مستقبل شبكات الجيل الخامس الخضراء المستدامة.”

نبذة عن كومبا تيليكوم سيستمز هولدنغز المحدودة ( Comba Telecom Systems Holdings Limited )

كومبا تيليكوم (Comba Telecom) هي واحدة من رواد تزويد الحلول اللاسلكية على مستوى العالم حيث تمتلك منشآت للبحث والتطوير، وقاعدة تصنيع، وفرق للمبيعات والخدمات خاصة بها. تقدم المجموعة حزمة شاملة من المنتجات والخدمات بما فيها هوائيات المحطة القاعدية والأنظمة الفرعية، والوصول اللاسلكي، والتعزيز اللاسلكي، والإرسال اللاسلكي إلى عملائها حول العالم. يقع مقر كومبا تيليكوم (Comba Telecom) في هونغ كونغ حيث تمتلك قدرات تصنيع وأبحاث وتطوير متطورة، وتقدم حلول الاتصالات اللاسلكية وخدمات تطبيقات المعلومات إلى عملائها في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم. تم إدراج المجموعة تحت مؤشر هانغ سينغ المركب للقيمة السوقية الصغيرة، ومؤشر هانغ سينغ المركب للصناعة- فئة تكنولوجيا المعلومات. في يناير 2023، أُدرِجت كومبا تيليكوم (Comba Telecom) بنجاح على اللوحة الرئيسية لبورصة سنغافورة لتداول الأوراق المالية حيث مُنحت رمز السهم “STC”. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.comba-telecom.com.

التواصل الإعلامي:

قسم التسويق بشركة كومبا تيليكوم (Comba Telecom)

كانديس هان (Candice Han) / باريس شينغ (Paris Cheng)

الهاتف: 6861 2636 (852)

الفاكس: 0966 2637 (852)

البريد الإلكتروني: marketing@comba-telecom.com