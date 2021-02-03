كومفيفا تسرع نمو الخدمات المالية الرقمية في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 فبراير 2021/PRNewswire/ — كومفيفا أعلنت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الحلول المالية الرقمية، اليوم أن منصتها الرئيسية mobiquity® platform ، التي توفر أكثر من 70 خدمة مالية رقمية في أكثر من 50 دولة، تعمل على توسيع تواجدها بسرعة في الشرق الأوسط وتحويل المدفوعات الرقمية والمشهد المصرفي في المنطقة. في الشرق الأوسط، تتيح منصة mobiquity® لـ 15 مصرفاً ومتعاملًا هاتفيًا في 9 دول تقديم محفظة رقمية مريحة وآمنة وخدمات مصرفية رقمية وخدمات الدفع غير التلامسية لملايين المستهلكين.

تعد منصة Mobiquity® التابعة لشركة كومفيفا من بين أكبر منصات الخدمات المالية الرقمية ذات العلامة البيضاء في العالم، والتي تلبي الاحتياجات المالية لأكثر من 130 مليون مستهلك وتعالج 7 مليارات معاملة بقيمة 130 مليار دولار أمريكي سنويًا. استفادت 10 بنوك في الشرق الأوسط في دول من بينها عمان وقطر والكويت والأردن من خبرة كومفيفا العالمية في مجال الحلول المالية الرقمية لجلب أحدث محفظة رقمية وقدرات الدفع إلى المنطقة.

توفر منصة mobiquity® التي تتضمن خدمات تشمل mobiquity® Pay و mobiquity® Banking Suite مجموعة من الخدمات الرقمية مثل المحافظ الرقمية الشاملة والغنية بالميزات وذات الطابع الشخصي للغاية. تقدم مدفوعات رقمية تمتد من التحويلات المالية إلى مدفوعات التجار؛ الدفع غير التلامسي من خلال الهاتف المحمول باستخدام تقنية محاكاة بطاقة المضيف HCE وعمليات الترميز؛ وتجربة مصرفية رقمية شخصية متعددة القنوات تشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت وقنوات الجيل الثاني.

المحفظة الرقمية تعد واحدة من أكثر الوظائف انتشارًا واستخدامًا لمنصة mobiquity®. إنها تُبسط المدفوعات الرقمية وتعزز تجربة المستهلكين وتلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين. بالنسبة للمستهلكين الذين يحتاجون إلى محفظة رقمية مدفوعة مسبقًا، توفر mobiquity® حسابًا ذو قيمة مخزنة (SVA) يسهل المعاملات المالية المتعددة مثل التحويلات المالية، فواتير ومدفوعات التجار ودفع الرواتب وما إلى ذلك. أما بالنسبة للمستهلكين الذين يرغبون في استخدام بطاقاتهم وحساباتهم البنكية الحالية، توفر mobiquity® خيارًا لحفظ وسيلة دفع مثل البطاقة الائتمانية أو بطاقة الرصيد الدائن أو الحساب البنكي مع المحفظة الرقمية للدفع.

قال فيفيك أغراوال، نائب الرئيس ورئيس الأعمال التجارية لدى شركة كومفيفا: “إن مساحة الخدمات المالية الرقمية في الشرق الأوسط تتوسع بسرعة كبيرة. يطالب المستهلكون اليوم بأدوات مالية شاملة تقدم خدمات جديدة وميزات مبتكرة وتسهل عمليات الدفع الأسرع وتجربة خالية من الاحتكاك. تعمل منصة mobiquity® على تلبية هذه المتطلبات مما يوفر للمستهلكين تجربة رقمية عالمية المستوى في مجال المدفوعات والخدمات البنكية. “

mobiquity® هي منصة سحابية أصلية مع حزمة تكنولوجية مفتوحة المصدر. إنها تتيح سلسلة توريد مفتوحة فيما يتعلق بالأجهزة. يتيح النشر المستند إلى السحابة تقليل التكاليف لإطلاق المحفظة الرقمية وخدمة الدفع ثم التوسع بسرعة بعد ذلك باستخدام وظيفة التحجيم التلقائي. تتيح سلسلة التوريد المفتوحة خفض تكلفة الأجهزة. وهي تدعم النشر على السحابات الخاصة والعامة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر Amazon AWS أو Oracle Cloud أو Azure. كما تدعم منصة mobiquity® النشر الآلي بنسبة 100 في المائة. يُتاح ذلك باستخدام نهج قائم على التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).

تعمل mobiquity® أيضًا على تسريع وقت إطلاق خدمات المحفظة الرقمية والدفع الجديدة، مما يوفر ميزة تنافسية لمقدمي الخدمات المالية الرقمية مثل البنوك ومتعاملي الهاتف. إنه يمكّن فرق العمل أو تكنولوجيا المعلومات لمزود الخدمة من الإطلاق السريع للمحفظة الرقمية الجديدة وخدمات الدفع أو تخصيص تدفقات الخدمة الحالية في حوالي خُمس الوقت المستغرق باستخدام إطار عمل التمدد مع واجهة ويب سهلة الاستخدام. يساعد مدير إنشاء الخدمة في إنشاء خدمات جديدة عن طريق استنساخ الخدمات الحالية وتعديل تدفق الأعمال. تساعد منصة mobiquity® في التوسع السريع للخدمة بالنسبة للمطورين ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة، من خلال توفير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لإتاحة التكامل مع النظام البيئي للخدمات المالية الرقمية من خلال دعم أكثر من 1000 عملية تكامل عبر عمليات النشر، توفر منصة mobiquity® لفرق التكنولوجيا طبقة برمجية وسيطة لإتاحة عمليات تكامل الجهات الخارجية بشكل أسرع، مما يقلل وقت وصولها إلى السوق بشكل كبير.

تعد منصة mobiquity® حلًا شاملًا لجميع المتطلبات المتعلقة بالمحفظة الرقمية والدفع. فهي منصة شاملة تخدم المستهلكين ومقدمي الخدمات وشركائهم على حد سواء. من جيل الألفية الذي يدفع بسلاسة في المتجر باستخدام رمز التاجر، أو مسح رمز الاستجابة السريعة أو استخدام الهاتف المحمول إلى عامل يرسل الأموال على الفور وبشكل آمن إلى عائلته ببعض نقرات، تمكن منصة mobiquity® المستهلكين من أداء جميع أنواع المدفوعات الرقمية لتلبية احتياجاتهم من خلال القنوات بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول ورموز الاستجابة السريعة أو تقنية الاتصال القريب المدى NFC وما إلى ذلك.

معلومات حول شركة كومفيفا المحدودة للتكنولوجيات.

شركة كومفيفا هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الأجهزة المحمولة الموجهة للأعمال في المستقبل. الشركة هي شركة تابعة لـ Tech Mahindra وجزء من مجموعة Mahindra Group التي يبلغ رأسمالها 21 مليار دولار. تشمل مجموعة حلولها الواسعة الخدمات المالية الرقمية وإدارة قيمة العملاء والرسائل وحلول النطاق العريض وخدمات نمط الحياة الرقمية. إنها تتيح لمزودي الخدمة تحسين تجربة العملاء، وترشيد التكاليف، وتسريع نمو الإيرادات. يتم نشر حلول شركة كومفيفا من قبل أكثر من 130 من مزودي خدمات الهاتف المحمول والمؤسسات المالية في أكثر من 95 دولة وتثري حياة أكثر من ملياري شخص لتحقيق مستقبل أفضل. ‫للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.panchshil.com

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