كومنولث دومينيكا يوسع من تعريف الشخص المعال طبقًا لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار

لندن، 26 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت حكومة كومنولث دومينيكا يوم الأربعاء عن تغييرات جديدة على برنامج الدولة لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI). وتستطيع الأسر التي تقدم طلبًا مشتركًا لنيل جنسية كومنولث دومينيكا إضافة فئات جديدة من المعالين. ويختص التعديل بالأطفال البالغين، والأشقاء، والآباء، والأجداد، والأزواج الجدد.

وتؤهل القواعد الجديدة الأطفال من سن 16 إلى 30 سنة، وآباء وأجداد مقدم الطلب الرئيسي أو أزواجه لنيل الجنسية، إن كان مقدم الطلب يقدم لهم الدعم. كما يؤهل كذلك الأشقاء البالغين غير المتزوجين وممن ليس لديهم أطفال، سواء كانوا أشقاء بيولوجيين أم بالتبني بصفتهم معالين طبقًا لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار. وفي حالة زواج مقدم الطلب الرئيسي أو أنجب بعد الحصول على جنسية كومنولث دومينيكا، يمكن للزوجة الجديدة أو حديثي الولادة تقديم طلب نيل الجنسية. ويسري الأمر ذاته على الشخص الذي يعيله مقدم الطلب الرئيسي، مما يجعل لم شمل الأسرة من خلال برنامج كومنولث دومينيكا لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار أكثر شمولية ويدوم لأجيال.

وفي هذا الشأن، صرح بول سينغ “Paul Singh“، مدير شركة سي إس جلوبال بارتنرز “CS Global Partners” للاستشارات الحكومية ومقرها لندن، قائلاً “قد يكون الحصول على جنسية كومنولث دومينيكا أحد أكثر الاستثمارات قيمة لمستقبل الأسرة وأمنها”. ومن جانبه، أشار معالي رئيس الوزراء روزفلت سكيريت “Roosevelt Skerrit” في نشرة صحفية أن التغييرات الحديثة تستهدف “الإسراع من لم شمل الأسرة في عالم صار فيه التكاتف، والحق في العيش في بيئة آمنة ومستقرة ومرحبة أكثر أهمية عن ذي قبل”.

والأهم من ذلك، حيث إن إجراءات التقصي اللازم تعد حجر الزاوية لبرنامج كومنولث دومينيكا لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار، يجب أن يجتاز المعالون أولاً بنجاح جميع التدقيقات الأمنية. ويجب أن يخضع مقدم الطلب الرئيسي لإجراءات التقصي اللازم مرة أخرى إن تقدم المعال الجديد، مثل الزوجة الجديدة، لنيل الجنسية خلال عام من التقديم الأول.

ولم يزل كومنولث دومينيكا بمثابة الدولة الأفضل لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار، طبقًا لآخر ثلاث إصدارات سنوية من مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار “CBI Index“، الذي تنشره مجلة بي دبليو إم “PWM” التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز. ومنذ تأسيسه عام 1993، يوفر برنامج كومنولث دومينيكا لنيل الجنسية عن طريق الاستثمار مسارين مستقرين لنيل الجنسية. الأول خاص بإمكانية المساهمة بمبلغ لا يقل عن 100,000 دولار أمريكي في صندوق حكومي أو الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 200,000 دولار أمريكي في ملكية عقارية محددة مسبقًا. ويفضل المستثمرون الأجانب كومنولث دومينيكا نظرًا لإجراءاتها التي تستغرق ثلاثة أشهر، والتكلفة الميسورة، والمصداقية، والامتيازات مدى الحياة مثل الرعاية الصحية الجيدة، وفرص التعليم والسفر المعفى من التأشيرة.

لقد حولت عائدات برنامج نيل الجنسية عن طريق الاستثمار من وجه كومنولث دومينيكا خلال السنوات الأخيرة. وعمليًا ترعى مساهمات الصندوق جميع جوانب الحياة على سطح الجزيرة، مثل تجديد البنية التحتية أو تحديث الرعاية الصحية. وأسس ذراع الملكية العقارية صناعة السياحة البيئية الواعدة التي تركز على التمتع بخبرة أقل زحامًا وأكثر خصوصية وتراعي الرفاهية البيئية على متن الجزيرة الكاريبية الطبيعية.