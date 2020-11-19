كوينتيكا تنتقل إلى فئة برنامج شركاء النخبة من سيرفس ناو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 نوفمبر 2020/ PRNewswire / — أعلنت Quintica اليوم عن انتقالها إلى فئة برنامج شركاء النخبة من سيرفس ناو. لقد صُمم إطار عمل شريحة شركاء سيرفس ناو (ServiceNow) العالمي لتحديد مدى دعم الشريك الاستراتيجي لهدف سيرفس ناو المتمثل في 10 مليار دولار وما بعده، بالإضافة إلى قدرة الشريك على تحقيق نتائج محددة للعملاء بنجاح. كما يشهد انتقال شركة كوينتيكا (Quintica) إلى فئة النخبة (Elite) بالإنجازات التي تحققت في منهجية تقييم شريك سيرفس ناو، والتي تركز على 4 عوامل حاسمة (القدرة الملزمة والكفاءة ونجاح العملاء وقدراتهم) ونضج الانتقال إلى السوق.

تأسست شركة كوينتيكا منذ ما يقرب من عشرين عامًا، ومنذ البداية ركزت دائمًا على تحسين تجربة العملاء من خلال الابتكار والأتمتة والحوكمة. في حين تم تحقيق نمو كبير في الاتصالات والخدمات المالية والطاقة، تدعم هذه المبادئ رؤية “الأشياء الكبيرة على قدر الأشخاص العظماء” التي تم تطبيقها بنجاح في جميع قطاعات الصناعة.

وقد صرح السيد مريتونجوي سينغ، المدير العام لشركة سيرفس ناو براكتيس: “طورت سيرفس ناو بنية النظام الأساسي الوحيدة التي مكنت عملائنا من الوصول إلى أهداف التحديث والتحول الرقمي القوية بشكل أكثر فاعلية، وتقديمها في وحدات مرنة ومتعددة الاستخدامات”.

نبذة عن رؤية شركة كوينتيكا، الأشياء الكبيرة على قدر الأشخاص العظماء:

من خلال تبني مهمة جعل المجمع بسيطًا، تقع المكاتب الرئيسية لـ Quintica في جوهانسبرغ ودبي، ولديها عمليات فرعية في كيب تاون وأبو ظبي ونيروبي ولندن. كما تجري الشركة مشاورات في أفضل ممارسات التشغيل التجاري والتحول الرقمي، بدعم من التقنيات الرائدة في العالم.

نبذة عن سيرفس ناو:

ServiceNow ، هي شركة شعارها يعبر عن تقديم خدمات آنية ومنها ناو ومنصة ناو وعلامات سيرفس ناو الأخرى من بين العلامات التجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة سيرفس ناو في الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. وقد تكون أسماء الشركات وأسماء المنتجات والشعارات الأخرى علامات تجارية للشركات المعنية التي ترتبط بها.

معلومات التواصل:

ellis.perry@quintica.com