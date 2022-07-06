‫لاعب شركة K-SWISS، كاميرون نوري، يهزم ديفيد جوفين ويتقدم إلى نصف النهائي في بطولة ويمبلدون

نوري هو لاعب رياضي ترعاه شركة K-SWISS منذ العام 2020. ويقول ديف جرانج، رئيس العلامة التجارية الدولي لـ K-Swiss ، “بدأت شراكتنا مع كام منذ ثلاث سنوات. لقد أحببنا أسلوب ونهج اللعب هذا للسيطرة على كل ما يفعله في الملعب. في العام الماضي، تمكنا من رؤية نمو تحسنه ونمو ثقته مع كل مباراة، بدءًا من تصنيفه في المراكز السبعينية في عام 2021 وانتهاءً بتصنيفه في المركز العاشر في العام الحالي. وبينما نواصل الاستثمار في أعمال التنس لدينا على مستوى العالم، كانت إعادة توقيع كام ليكون سفيرنا العالمي بمثابة أولوية قصوى، وكنا متحمسين للغاية وفخورين بأن يكون كام جزءًا من فريق K-Swiss الخاص بنا حتى عام 2024″.

خلال المباراة، لا يزال الحذاء المفضل لدى نوري هو K-Swiss Ultrashot 3 وقد تم تصميم الحذاء الجديد من أجل لاعبي التنس التنافسيين والهجوميين والأقوياء الذين يحتاجون أعلى مستوى من الأداء على الإطلاق. ويوفر Ultrashot 3 أقصى عائد للطاقة مع تقنية النعل الأوسط Surge 7.0 ، ودعم الهيكل الأخمصي 360 من أجل حركة جانبية بلا حدود، وتقنية Dragguard 7.0 المدمجة بداخل نعل خارجي متين جديد مع سيطرة وجرّ فائقين.

وبالإضافة إلى الحذاء، يرتدي نوري أيضًا ملابس K-Swiss المعاد تصميمها حديثًا، وهي قميص Heritage S/S التاريخي، وشورت Supercharge ، واللذان تم تصميمهما بشكل مبتكر لكي يكونا مريحان وعمليان. وتخلق المواد خفيفة الوزن المدمجة مع الزوايا الخفية والجانب الغير متماثل مظهرًا هجوميًا ديناميكيًا هوائيًا يعيد تعريف زي التنس الكلاسيكي.

اليوم، أصبح مظهر ولعب نوري مثل البطل. وتتوفر موديلات K-SWISS المماثلة لما ارتداه نوري اليوم في بطولة ويمبلدون على K-Swiss.com .

حول شركة K-SWISS

منذ البداية، كانت K-Swiss مدفوعة بروح ريادة الأعمال عندما انتقل شقيقان سويسريان إلى كاليفورنيا من أجل إنشاء علامة تجارية للأحذية تُركِّز على التنس. وكمتزلجان متحمسان، أخذ الشقيقان الإلهام من أحذية التزلج الجلدية من أجل ابتكار أحذية تنس تدعم الحركة الهجومية من جانب لآخر. وقد تم تقديم K-Swiss Classic في العام 1966، وكان بمثابة أول حذاء تنس من الجلد بالكامل في العالم. وسرعان ما اكتسب الإشادة في جميع أنحاء العالم وأصبح عنوانًا للأناقة داخل الملعب وخارجه، ويتم ارتداؤه بشكل غير رسمي في النوادي الريفية وعلى نحو مساير للموضة تمامًا في شوارع المدينة. والآن، وبعد 57 عامًا، تقوم K-Swiss ، بواسطة إرثها التاريخي كعلامة تجارية أمريكية للتنس، ببناء وكتابة فصولًا جديدة في تاريخها متعدد المحطات. وتكريمًا للعمل الشاق الذي قام به مؤسسونا والطبيعة التنافسية للعبة التي ألهمت كل شيء، تُكرِّس K-Swiss نفسها لتجهيز وإلهام الجيل القادم من لاعبي التنس.

للتواصل الإعلامي:

K-SWISS

Olivia@kruppgroup.com

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