‫لا يمكن للتعليم أن ينتظر الدعوات للحصول على 1.5 مليار دولار من التمويل العاجل للوصول إلى 20 مليون طفل متأثر بالأزمة

وضعت الحالة الجديدة للاستثمار في ECW و الخطة الإستراتيجية 2023-2026 طموحًا جديدًا جريئًا لصندوق الأمم المتحدة العالمي الخارق، والذي حشد أكثر من مليار دولار أمريكي ودعم بشكل مباشر ما يقرب من 7 ملايين طفل منذ إنشائه في عام 2016، و31.2 مليون إضافية مع استجابتها لكوفيد-19.

يشير التحليل الأخير من ECW إلى أن ما يصل إلى 222 مليون من الفتيات والفتيان المتأثرين بالأزمة بحاجة إلى دعم تعليمي عاجل. أكثر من 78 مليون من هؤلاء الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة، مع ما يقرب من 120 مليونًا لم يحصلوا على الحد الأدنى من الكفاءات في القراءة أو الرياضيات.

ينضم قادة العالم والمتبرعون وغيرهم من المدافعين العالميين إلى حملة ECW العالمية #222MillionDreams في التحضير لمؤتمر التمويل رفيع المستوى للصندوق، الذي سيعقد في جنيف في فبراير/شباط 2023.

قال إغناسيو كاسيس، رئيس الاتحاد السويسري، داعما حملة # 222MillionDreams : “على الرغم من أهميته الحيوية، لا يزال التعليم في حالات الطوارئ يعاني من نقص مزمن في التمويل بينما تتزايد الاحتياجات”.

مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، والقفز في النزوح القسري، وشبح المجاعة في منطقة الساحل وشرق إفريقيا، وعدة أزمات أخرى، وصلت نداءات تمويل التعليم في حالات الطوارئ إلى 2.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ارتفاعًا من 1.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وفقًا لتحليل تقرير النتائج السنوية لـ ECW .

“قضيتنا للاستثمار هي قضيتنا للإنسانية. إنه نداء جماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان العالمية.” قالت ياسمين شريف، مديرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” ( ECW ).

توضح حالة الاستثمار في ECW عرضًا للقيمة “لإنشاء عالم يمكن لجميع الأطفال والمراهقين المتأثرين بالأزمات التعلم مجانًا، وبأمان وبدون خوف”، بما في ذلك تفاصيل مهمة حول جهود الصندوق لمعالجة أزمة المناخ، وإشراك القطاع الخاص، وضمان المساواة بين الجنسين، وتحفيز الدعم السياسي، وتعزيز التدخلات المرنة وعالية التأثير للوصول إلى أولئك الذين تخلفوا عن الركب.

“الاستثمار في التعليم استثمار في السلام والاستقرار والازدهار. قالت أليسيا هربرت، رئيسة اللجنة التنفيذية لـ ECW ، “في الواقع، التعليم هو استثمارنا في المستقبل”.

يمكن للأشخاص الذين يتطلعون إلى إحداث فرق أن يدعوا القادة لاتخاذ إجراءات، باستخدام هاشتاج #222MillionDreams وعن طريق التبرع الفردي لـ ECW .

رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1900179/Education_Cannot_Wait.jpg