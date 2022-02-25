‫لتسريع توسعها العالمي وزيادة ابتكاراتها التكنولوجية… شركة Shipsy ترفع رأس مالها بقيمة 25 مليون دولار أمريكي

جوروجرام، الهند،25 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Shipsy عن استكمال دروتها التمويلية الثانية بقيمة 25 مليون دولار أمريكي؛ والتي شاركت فيها شركتي A91 Partners وZ3Partners، بالإضافة إلى شركة Info Edge المحدودة وبرنامج Surge الخاصّ بشركة Sequoia Capital India المساهميْن في دروتها التمويلية الأولى.

وسيمكّن هذا التمويل شركة Shipsy من مواصلة تعزيز مكانتها الرائدة في أسواق الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا وتسريع توسعها العالمي في أوروبا والولايات المتحدة. كما ستستخدم الشركة هذا التمويل في تعزيز ابتكاراتها التكنولوجية والتركيز بدرجة أكبر على تعزيز الاستدامة اللوجستية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبلوك تشين (Blockchain).

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسسس المشارك لشركة Shipsy: «يُسعدنا إقامة شراكات مع مستثمرين ذوي خبرة يشاركوننا رؤيتنا للتحوّل الرقمي في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية؛ حيث أنّ دعمهم المتواصل يساعدنا على تعزيز مهمتنا المتمثلة في تمكين عملائنا من النجاح والتميّز في الأعمال التجارية والخدمات اللوجستية، كما يساعدنا على تحقيق هدفنا في أن نصبح شركة رائدة عالميًا في تقديم خدمات لوجستية متميّزة».

ومن خلال نهجها المبتكر القائم بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، تمكّنت شركة Shipsy من كسب ثقة عملائها والاحتفاظ بهم؛ وهو عامل رئيسي في جذب الاستثمارات.

ومن جانبه، قال كوشيك أناند، الشريك في شركة A91 Partners: «الحلول التكنولوجية التي توفرها شركة Shipsy تجعل منها الشريك المفضل الوحيد للمؤسسات التي تسعى إلى التحوّل الرقمي في عملياتها اللوجستية؛ حيث ساعدت حلولها الذكية العديد من الشركات الكبيرة على تطوير أعمالها. لذا، فنحن نتطلع إلى إقامة شراكة ناجحة مع Shipsy التي أصبحت الآن شركة رائدة في برمجيات الخدمات اللوجستية».

تجدُر الإشارة إلى أنّ حرص شركة Shipsy الدائم على التعامل بشفافية ومرونة مع عملائها من الشركات كان أحد العوامل الرئيسية التي ساعدتها على نمو أعمالها.

وبدوره، قال جوتام باتيل، الشريك الإداري لشركة Z3Partners: «تُعدّ Shipsy شركة رائدة في تقديم حلول متكاملة للبرمجيات القائمة على الحوسبة السحابية (البرمجيات كخدمة – SaaS) والمصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها، وقد زادت الحاجة إلى استخدام هذه الحلول في أنشطة الشحن وسلسلة التوريد العالمية بأكملها بعد جائحة كوفيد-19؛ حيث زاد الطلب على هذه الحلول بمقدار أربعة أضعاف منذ بدء الجائحة. ونحن متحمسون للغاية لبدء التعاون مع فريق عمل الشركة ومديريها (سوهام، ودروف، وهارش) الذين يقودون أعمال هذه الشركة لتصبح شركة برمجيات عالمية المستوى».

وفي تعليقه على نمو أعمال شركة Shipsy، سلّط سانجيف بيخشانداني، المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Info Edge، الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها شركة Shipsy.

حيث قال بيخشانداني: «لقد قمنا بدعم شركة Shipsy منذ بداية تأسيسها؛ ويسعدنا حقًا رؤية النمو السريع الذي حققته الشركة خلال العامين الماضيين، ومساهمتها الملحوظة في تطوير أنشطة سلسلة التوريد وقطاع الخدمات اللوجستية. ونظرًا لإمكاناتها الهائلة، فإنّنا نتوقع أن تصبح هذه الشركة واحدة من أكبر شركات البرمجيات القائمة على الحوسبة السحابية (SaaS) في الهند.

تأتي هذه الدورة التمويلية الثانية لشركة Shipsy بعد استكمالها لدروتها التمويلية الأولى بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي في عام 2020؛ بقيادة برنامج Surge الخاصّ بشركة Sequoia Capital India وشركة Info Edge المحدودة. وفي عام 2021، أسّست شركة Shipsy مقرّها الإقليمي في دبي لتعزيز قاعدة عملائها المتنامية في الشرق الأوسط، كما أسّست مؤخرًا مقرّها الإقليمي في إندونيسيا لزيادة عملائها في جنوب شرق آسيا. وفي العام الماضي، زادت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة بمقدار 2,5 مرة، كما زاد عدد عملائها بنسبة٪75.

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