‫لتعزيز التنمية المستدامة… شركة جريت وول موتورز (GWM) تُعلن عن إقامة مركز لبحوث وتطوير الطاقة الهيدروجينية

باودينغ، الصين، 25 فبراير 2022 /PRNewswire / — في 27 يناير 2022، عقدت شركة جريت وول موتورز ( GWM ) مؤتمرًا بمناسبة تسليم مصنع Arte. Futuro وإطلاق علامتها التجارية في البرازيل، حيث عرضت الشركة خلال هذا المؤتمر إنجازاتها المتميزة في تصميم منصاتها التكنولوجية الثلاث المُستخدمة في تصنيع السيارات التي تعمل محركاتها بخلايا الوقود الهيدروجينية (منصات L.E.M.O.N) وحلولها المبتكرة عالية الكفاءة التي تُسهم في تطوير هذا النوع من المحركات على مستوى العالم.

وخلال هذا المؤتمر، سلطّت شركة جريت وول موتورز (GWM ) الضوء على منصة L.E.M.O.N التكنولوجية؛ وهي حل متكامل يساعد على تصميم السيارات التي تعمل محركاتها بخلايا الوقود الهيدروجينية وفقًا للاشتراطات الدولية. كما أعلنت الشركة عن تخطيطها لإنشاء مركز لبحوث وتطوير خلايا الوقود الهيدروجينية بهدف تدريب وتوظيف المتخصّصين في مجال الطاقة الذكية والنظيفة في البرازيل على ابتكار منتجات صديقة للبيئة.

وقد عملت شركة جريت وول موتورز (GWM) منذ عام 2016 على تكوين فريق عالمي متخصّص في مجال بحوث وتطوير أنظمة الطاقة الهيدروجينية وأنظمة خلايا الوقود وتقنيات السيارات الذكية؛ وهو ما ساعدها على أن تصبح أول شركة سيارات صينية تنضم إلى “مجلس الهيدروجين العالمي”. وفي إطار جهودها للمساهمة في التنمية المستدامة، وضعت الشركة في العام الماضي خطة إستراتيجية لاستخدام الطاقة الهيدروجينية في تشغيل السيارات.

ويأتي تطوير المنصات التكنولوجية على رأس أولويات الخطة الإستراتيجية للشركة؛ لذا فإنّ منصات L.E.M.O.N الثلاث المُستخدمة في تصنيع السيارات التي تعمل محركاتها بخلايا الوقود الهيدروجينية تضمن تثبيت مكونات منخفضة التكلفة بخمس ميزات أداء. وقد أثبتت آلاف الاختبارات التي أجرتها الشركة على منصاتها التكنولوجية الثلاث أنّ هذه المنصات يمكن أن تضمن تثبيت مكونات منخفضة التكلفة بمعايير أداء وجودة عالية. وبفضل هذه المنصات الثلاث (منصة HE ، ومنصة HS ، ومنصة HP ) المخصّصة لمحركات المركبات التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية، تمكّنت شركة جريت وول موتورز ( GWM ) من احتلال مكانة رائدة ومتميّزة في قطاع تصنيع هذه المركبات. فعلى سبيل المثال، عند استخدام منصة HP التكنولوجية، لا يتجاوز الوزن الإجمالي لصمام الأسطوانة وصمام تحرير الضغط ثلث وزن المنتجات المماثلة في السوق، كما يكون معدّل تسرب الهيدروجين أقل بكثير من المعدّل العالمي. ومن خلال استخدام منصات L.E.M.O.N الخاصّة بالشركة في تصنيع السيارات لتي تعمل محركاتها بخلايا الوقود الهيدروجينية، يمكن تزويد هذه السيارات بأداء عالٍ في الطاقة (أكثر من 200 كيلو وات)، والكفاءة (أكثر من 60%)، ودرجة الحرارة (أكثر من 100 درجة مئوية)، والتحمّل (أكثر من 20000 ساعة)، والاتصالات (طاقة جديدة + اتصالات ذكية).

وقد حقق مشروع شركة جريت وول موتورز (GWM ) لتطوير الطاقة الهيدروجينية بالفعل نجاحًا أوليًا. وفي أغسطس 2021، أصبحت شركة جريت وول موتورز ( GWM) أول شركة في العالم تُصنّع 100 شاحنة ثقيلة تعمل بالطاقة الهيدروجينية بحمولة 49 طن؛ وهذه الشاحنات مزوّدة بنظام خلايا وقود عالي الطاقة (بقدرة 100 كيلووات) تمّ تطويره بشكل مستقل بواسطة الشركة. ويُتيح هذا النظام للشاحنات تلبية اشتراطات تشغيل محركاتها في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -30 درجة مئوية، والعمل في ظروف تشغيل معقدة.

تجدُر الإشارة إلى أنّ شركة جريت وول موتورز (GWM) قد استثمرت 2 مليار يوان صيني تقريبًا في مجال بحوث وتطوير أنظمة الطاقة الهيدروجينية، كما تُخطط لاستثمار 3 مليارات يوان صيني في السنوات الثلاث المقبلة لإنتاج 10000 مركبة. وفي إطار خطتها الإستراتيجية لتطوير الطاقة الهيدروجينية، تُخطط الشركة لتصبح الأولى عالميًا في تصنيع المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بحلول عام 2025.