‫لتوفير وسائل تداول مبتكرة واستثنائية لمجموعات المشجعين… شركة NFT Stadium تُطلق منصة إلكترونية جديدة

تُقدّم هذه المنصة الإلكترونية الجديدة لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال خدمات متكاملة تُوفر لمجموعات المشجعين طرقًا جديدة ومثيرة للتواصل مع فرقهم المفضلة ونجوم الألعاب الرياضية وألعاب الفيديو والموسيقيين وغيرهم من نجومهم المفضلين.

باريس، 21 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة NFT Stadium، وهي شركة إلكترونية متخصّصة في مجال تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تسعي لتزويد مجموعات المشجعين في قطاعات الرياضة وألعاب الفيديو والموسيقى والترفيه بطرق مبتكرة لتداول هذه الرموز، عن إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة، والمصمّمة خصيصًا لتوفير تقنيات فيديو بتصوير بانورامي بزاوية 360 درجة. ومن خلال تعاونها مع المبتكرين من أصحاب الملكيات الفكرية (IPs)، تعمل الشركة مع العديد من العلامات التجارية على تحسين تجارب تداول عملائها الأكثر ولاءً للرموز غير القابلة للاستبدال.

ولإتاحة الفرصة للمستخدمين الأوائل للمنصة لحيازة رموز غير قابلة للاستبدال، ستُطلق شركة NFT Stadium -يوم السبت الموافق 26 فبراير 2022- مجموعتها الجديدة “Genesis”؛ والتي ستزودهم ببطاقات لضمان حصولهم على المزايا التي توفرها المنصة بالإضافة إلى مكافآت حصرية تشمل إتاحة حصولهم على جميع خدمات المنصة، والتشفير المبكر للرموز غير القابلة للاستبدال، وتخفيض رسوم استخدام المنصة، وإقامة فعاليات حضورية في المستقبل.

وستنشر شركة NFT Stadium قائمة بهذه المزايا الحصرية يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2022. وبالإضافة إلى ذلك، ستستضيف الشركة في اليوم نفسه فعالية محادثات صوتية مباشرة على منصة Twitter Spaces لتعريف الجمهور والمستخدمين بمنصتها الإلكترونية الجديدة.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت كاثرين لي، مؤسّسة شركة NFT Stadium ورئيستها التنفيذية: «نحن نعتقد أنّ هذه المنصة الجديدة ليست مجرد منصة لشراء الرموز غير القابلة للاستبدال؛ ولكنّها منصة تُتيح لمستخدميها أيضًا إقامة علاقات فعالة فيما بينهم وتبادل خبراتهم المكتسبة. ونحن نحرص على التعاون مع المبتكرين من أصحاب الملكيات الفكرية (IPs) الذين يشاركوننا الرؤية في إمكانية إقامة منصة ناجحة تتجاوز خدماتها معاملات تداول الرموز غير القابلة للاستبدال».

وتسعى شركة NFT Stadium إلى تعزيز المشاركة الفعالة لعملائها، كما تُركّز من خلال نهجها المبتكر على تعزيز التواصل بين مجموعات المشجعين المختلفة وعلاماتهم التجارية المفضلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات متميّزة لحاملي الرموز غير القابلة للاستبدال تُتيح لهم المشاركة في أنشطة ممتعة مع غيرهم من الأشخاص الذي يشاركونهم الاهتمامات نفسها.

ومن خلال تطبيقها لإستراتيجيات متميّزة لتعزيز المشاركة الفعالة لعملائها، والتي تشمل تقديم عروض إضافية لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال وإقامة فعاليات حصرية وتوفير خطط لحماية الملكية الفكرية، توفر شركة NFT Stadium للمشجعين مزايا وفعاليات مثيرة تُعزز تجربتهم وولائهم لعلاماتهم التجارية المفضلة. وتتميّز المنصة الجديدة للشركة بإمكانية استخدامها مع أيّ نظام تشغيل؛ وهو ما يُمكّن مستخدميها من شراء وبيع الرموز المشفرة غير القابلة للاستبدال على أيّ منصة أخرى إضافة إلى منصة الشركة نفسها. وتستخدم شركة NFT Stadium في الوقت الحالي تقنيات منصة إيثريوم (Ethereum)، كما تُخطط لإدماج تقنيات منصتي بوليغون (Polygon) وسولانا (Solana) في منصتها الإلكترونية.

ومن جانبه، قال سام سيمونز، المدير العام لإدارة التخطيط الإستراتيجي في شركة NFT Stadium: «هناك تقدير متزايد لأهمية الدور الذي نقوم به لتعزيز المشاركة الفعالة لعملائنا؛ وخاصة على مستوى المجتمعات. وتُتيح منصتنا التجريبية الجديدة لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال فرصة رائعة لمجموعات المشجعين المختلفة للتواصل مع علاماتهم التجارية المفضلة بطريقة مبتكرة وفعالة؛ حيث ستمكّنهم المنصة من إقامة علاقات قوية مع العديد من العلامات التجارية والمبتكرين من أصحاب الملكيات الفكرية».

ونظرًا للنمو السريع لسوق تداول الرموز غير القابلة للاستبدال، تُخطط شركة NFT Stadium للتعاون مع شركاء جدد في عام 2022؛ حيث تسعى الشركة لإقامة مزيد من علاقات الشراكة مع أصحاب الملكيات الفكرية في قطاعات الرياضة وألعاب الفيديو والموسيقى والترفيه.

يمكن للشركات التي ترغب في إقامة علاقات شراكة مع NFT Stadium التواصل مع الشركة لمعرفة مزيد من المعلومات عن كيفية الاستفادة من تقنية Blockchain للتعاملات الرقمية لتعزيز التواصل مع عملائها الأكثر ولاءً؛ ليس فقط لإتمام عمليات بيع الرموز غير القابلة للاستبدال، ولكن أيضًا لتقديم مزايا ومكافآت حصرية لجميع متابعيها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nftstadium.io.

عن شركة NFT Stadium

شركة NFT Stadium هي شركة إلكترونية متخصّصة في مجال تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) تسعي لتزويد مجموعات المشجعين في قطاعات الرياضة وألعاب الفيديو والموسيقى والترفيه بطرق مبتكرة لتداول هذه الرموز. وتقدّم الشركة لشركائها خدمات تكنولوجية واستشارية لمساعدتهم على الاستفادة من عمليات تداول الرموز غير القابلة للاستبدال في إقامة علاقات تشاركية بين عملائها وأصحاب الملكيات الفكرية. كما توفر الشركة منصة إلكترونية متكاملة الخدمات لتداول هذه الرموز تُتيح لمستخدميها مجموعات أصلية من هذه الرموز وإمكانية شرائها وبيعها وتشفيرها من خلال أيّ منصة تداول أخرى. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.nftstadium.io، أو متابعة حساباتها على تويتر، ولينكد إن، وإنستغرام ، وديسكورد.

للتواصل:

جاكلين برازال

شركة Next للعلاقات العامة

Jbrazzale@nextpr.com

شعار الشركة: https://mma.prnewswire.com/media/1749447/NFT_Stadium_Logo.jpg