لقد فعلتها شركة سبارك الاينرز ثانية من خلال الابتكار الرائد في السوق وموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الجديدة لمنح الأطباء قدرًا أكبر من التحكم والمرونة

— الميزات الجديدة في الإصدار 11 من النظام إلى جانب المؤشر الموسع للأسنان المختلطة لعلاج الأطفال والمراهقين هي نجاح كبير للأطباء

بريا، كاليفورنيا، 16 حزيران/يونيو 2021 / PRNewswire/ – أورمكو كوربوريشن أعلنت شركة، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول تقويم الأسنان، اليوم أنها حصلت على تصريح من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج الأسنان المختلطة بنظام “سبارك كلير ألاينر” Clear Aligner Spark ما يتيح لأخصائيي تقويم الأسنان علاج المرضى الأصغر سنًا. موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية تجعل سبارك كلير ألاينر واحدًا من عدد قليل من أدوات تقويم الأسنان التي يوجهها الطبيب في الولايات المتحدة لعلاج المرضى الأصغر سنًا. يتميز الإصدار 11 القوي بابتكارات جديدة وتجربة مستخدم محسّنة بما في ذلك ملحقات تشريحية منزلقة جديدة لراحة المريض، ومنحدرات عض معاد تصميمها تتيح للأطباء تخصيص كل نوع من الأسنان لتعزيز التفاعل بين منحدرات العضة والأسنان وملفات STL القابلة للتنزيل لتقديمها الحلول للأطباء في المكتب.

“مع نسبة تزيد عن 75 في المئة من حالات تقويم الأسنان كل عام هي للأطفال والمراهقين، نشعر بالحماس أننا نستطيع الآن تمكين الأطباء من تقديم نفس الفوائد المبتكرة لعلاج نظام سبارك للمرضى الأصغر سنا”، كما قال إريك كونلي، رئيس شركة سبارك كلير ألاينرز وتقويم الأسنان الرقمي. “نحن واثقون أيضًا من أن التطورات في هذا الإصدار الجديد ستعمل على ترسيخ سبارك كمقوم مفضل لأخصائيي تقويم الأسنان الذين يبحثون عن نتائج سريرية رائعة ويوفر الراحة والوضوح الرائدين في الصناعة لمرضاهم.”

الميزات الرئيسية للإصدار 11 تُمكِّن من تحسين النتائج السريرية، وتخطيط علاج أكثر فاعلية ويمكن التنبؤ به، وراحة أكبر للمريض

تتوافق الملحقات التشريحية المنحدرة مع سطح كل سن لتوفير سطح تثبيت نشط أكثر اتساقًا وتقليل الحواف الحادة من أجل راحة المريض.*

“هذا يعزز جاذبية المنتج للمريض. هذه هي بالفعل أفضل مادة بلاستيكية أداءً، وأنقى أنواع البلاستيك، والبلاستيك الأكثر مقاومة للبقع، والحواف الأكثر راحة في السوق. الآن، عززت أورمكو راحة الملحقات؛ ولهذا فلديك الحزمة الكاملة”، كما قال الدكتور بيل ديشينغر**.

تعمل منحدرات العضة المعاد تصميمها على تعزيز الارتباط بين منحدرات العضة والأسنان وتمكين الأطباء من تخصيص منحدرات العضة لكل سن محدد (القواطع والأنياب والضواحك) بحيث يكون السطح النشط موجهًا بشكل موازٍ لمستوى الإطباق. تم اختبار منحدرات العضة الجديدة في المعمل للتأكد من قوتها ومتانتها *.

“حالات العضة العميقة معروفة بصعوباتها. ستوفر منحدرات العضة الموازية حركة تدخلية أكثر قابلية للتنبؤ لأنها توجه القوة لأسفل المحور الطويل للسن وستتسبب في نقاط احتكاك أقل غير مرغوب فيها داخل التقويم مما يؤدي إلى مزيد من الاقتحامية الفعالة والمتوقعة”، كما قال الدكتور تريفور نيكولز **.

يسمح دعم معالجة الأسنان المختلطة في برنامج Approver للأطباء بمعالجة المرضى الأصغر سنًا (الأطفال والمراهقين) ذوي الأسنان المختلطة، بما في ذلك توفير أدلة بروز الأسنان الجديدة من الأسنان شبه الجاهزة للتغيير وترقيم الأسنان الأولية.

“هذه خطوة مهمة لإنشاء نهج تقويم المرحلة الأولى / المرحلة الثانية للحالات. لن يمكّن برنامج Approver الأطباء من معالجة الحالات الاعتراضية بشكل أفضل فحسب، بل ستساعد أدلة بروز الأسنان الجديدة في السيطرة على بروز الأسنان الدائمة،” كما قال الدكتور تريفور نيكولز **.

ملفات STL القابلة للتنزيل للمراحل الثلاث الأولى والمرحلة الأخيرة متاحة الآن للأطباء لتنزيلها من بوابة سبارك.

“من خلال القدرة على طباعة التقويم المبدئي، يمكن للأطباء البدء في معالجة حالاتهم وزيادة عدد الحالات التي يقومون بمعالجتهاة وربحيتهم. تسمح المرحلة الأخيرة من هذه المقومات للطبيب والمريض باستخدام نماذج نهائية للاحتفاظ بها لسنوات قادمة.” كما قال الدكتور تريفور نيكولز. وأضافت الدكتورة نيكول شيفلر: “هذا حقًا يغير قواعد اللعبة بالنسبة للمرضى والأطباء ومنسقي العلاج”.

تحسينات برنامج Spark Approver

يتضمن الإصدار 11 من نظام سبارك التحسينات التالية لبرنامج Approver:

التطور المستمر لتكامل CBCT بناءً على مدخلات الطبيب. . يتميز برنامج Spark Approver الآن بالعديد من التحسينات الجديدة من أجل تكامل أكثر سلاسة وفعالية لبيانات CBCT لـ سبارك ألاينرز. تشتمل أدوات التشخيص الإضافية على مستوى لقطة ثنائية الأبعاد تتميز بمناظر متعددة وخيارات جديدة لتحديد الأسنان وأداء CBCT محسن وعرض مرئي.

. يتميز برنامج الآن بالعديد من التحسينات الجديدة من أجل تكامل أكثر سلاسة وفعالية لبيانات لـ سبارك ألاينرز. تشتمل أدوات التشخيص الإضافية على مستوى لقطة ثنائية الأبعاد تتميز بمناظر متعددة وخيارات جديدة لتحديد الأسنان وأداء محسن وعرض مرئي. تتضمن قاعدة حركة الأسنان المحسّن الآن كلاً من قيم حركة التاج والجذر، بالإضافة إلى إضافة حركة الطرف وعزم الدوران للحركة المتوسطة والصعبة.

الآن كلاً من قيم حركة التاج والجذر، بالإضافة إلى إضافة حركة الطرف وعزم الدوران للحركة المتوسطة والصعبة. تحسينات واجهة المستخدم التي تستند إلى مدخلات الطبيب تتضمن إعدادًا مسبقًا جديدًا للسقف القاطع، وميزة جديدة للرسو / إلغاء الإرساء، وخيارات قائمة معاد تصميمها وأكثر ودية، ومربعات حوار أبسط.

تحسينات لإدارة أسهل للحالة

تتطلب تحسينات التغليف الجديدة مساحة تخزين أقل من خلال تضمين المزيد من أدوات تقويم ألاينر لكل صندوق والتقليل من نفايات التغليف. سيساعد إدخال مقومات ألاينر المتصلة ومدخلات تغليف سبارك ألاينر في ضمان بقاء أكياس ألاينر مرتبة.

مساحة تخزين أقل من خلال تضمين المزيد من أدوات تقويم ألاينر لكل صندوق والتقليل من نفايات التغليف. سيساعد إدخال مقومات ألاينر المتصلة ومدخلات تغليف سبارك ألاينر في ضمان بقاء أكياس ألاينر مرتبة. يسمح سير العمل الأكثر كفاءة من خلال حسابات الموظفين لأعضاء فريق تقويم الأسنان بالقدرة على إرسال وإدارة مرضى سبارك ألاينر من خلال Spark Portal وبرنامج Approver . سيتوفر دعم لعناوين الفواتير المتعددة لعيادات الأسنان التي لها مكاتب متعددة في شهر آب/أغسطس 2021.

لمزيد من المعلومات عن منتج سبارك ألاينر وتحسينات البرنامج، يرجى زيارة ormco.com/Spark.

حول نظام سبارك كلير ألاينر

تم تصنيع نظام سبارك كلير ألاينر لتقويم الأسنان من قبل شركة أورمكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال منتجات تقويم الأسنان المبتكرة، التي تتمتع بـ 60 عامًا من الخبرة في تقويم الأسنان والبحث والتطوير ومعايير التصنيع العالية. ساعدت أورمكو الأطباء في رسم أكثر من 20 مليون ابتسامة في أكثر من 130 دولة. تقدم سبارك ألاينرز أحدث التطورات في تقويم الأسنان الشفافة وتجربة أفضل للمريض. تم تصميم تطبيق Spark Approver 3D وتقنية كلير ألاينر الشفافة المتقدمة بمادة TruGEN لتلبية احتياجات أخصائيي تقويم الأسنان، ما يوفر حركة أسنان أكثر كفاءة وفعالية، مقارنة بالعلامات التجارية الرائدة في تقويم الأسنان. تم تصميم سبارك كلير ألاينرز لمنح أطباء تقويم الأسنان مزيدًا من التحكم والمرونة حتى يتمكنوا من تحقيق ابتسامات صحية وواثقة بسهولة أكبر.

يحظى نظام سبارك كلير ألاينر بثقة خبراء تقويم الأسنان في جميع أنحاء العالم، وهو أكثر شفافية وراحة وبقع أقل من العلامات التجارية الرائدة في تقويم الأسنان. تحظى سبارك كلير ألاينرز بإعجاب المرضى: 100 في المئة من الذين ركبوا نظام سبارك الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يوصون أصدقاءهم باستخدام مقومات سبارك كلير ألاينرز. ** لمزيد من المعلومات حول سبارك ألاينرز، يرجى زيارة www.sparkaligners.com.

* البيانات متوفرة لدى أورمكو **كل من الدكتور بيل ديشينجر والدكتور تريفور نيكولز والدكتورة نيكول شيفلر هم مستشارون مدفوعو الأجر لدى شركة أورمكو. الآراء المعبر عنها هنا هي آراء كل من الدكتور ديشنغر، الدكتور نيكولز والدكتور شيفر. أورمكو هي شركة مصنعة للأجهزة الطبية ولا تقدم المشورة الطبية. يجب على الأطباء استخدام حكمهم المهني في علاج مرضاهم.

جهات التواصل الإعلامية:

شارون سكوت، SparkPR@Secondlyco.com

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