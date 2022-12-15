‫لماذا اختارت هايسنس رعاية كأس العالم الفيفا: تطابق كامل بين هايسنس وكرة القدم

كرة القدم كمحور تركيز لاستراتيجية رعاية البطولات من هايسنس

لطالما ارتبطت كرة القدم والتلفزيون ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض. يعود تاريخ كرة القدم المتلفزة إلى العام 1937، وتلعب أجيال من تقنيات البث والعرض دورًا حيويًا في تعزيز شعبية هذه الرياضة.

تضع هايسنس كرة القدم كجزء لا غنى عنه في إستراتيجيتها للتسويق الرياضي، ليس فقط لأن المستهلكين يمكنهم تجربة أفضل ما في تكنولوجيا تلفزيونات هايسنس أثناء مشاهدة المباريات الجذابة، ولكن أيضًا لأن التعاون مع الأحداث الكبرى مثل كأس العالم الفيفا TM يمكن أن يجلب بروزا كبيرًا للعلامة التجارية وبالتالي يبرز بشكل كبير الاعتراف بالعلامة التجارية. بعد رعاية كأس العالم روسيا الفيفا 2018، زاد الوعي بالعلامة التجارية لشركة هايسنس في الخارج بمقدار 6 نقاط.

بعد 15 عامًا من التفاني في التسويق الرياضي، طورت هايسنس أيضًا نهجها الخاص في ما يتعلق برعاية كرة القدم. إلى جانب بطولات كرة القدم الدولية التي تقام كل أربع سنوات، تتبنى هايسنس أيضًا خطة رعاية خاصة بمناطق بعينها لتوليد تعليقات من الأسواق المعنية. في أوروبا، على سبيل المثال، أصبحت هايسنس الراعي الرسمي لنادي باريس سان جيرمان ووقعت شراكة ممتدة لمدة عامين مع فريق ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. الملايين من المعجبين وحركة المرور العالية جدًا الناتجة عن هذه الأحداث الرياضية ستترجم إلى إمكانات لا تُحصى في سمعة العلامة التجارية وبالتالي ستدفع هايسنس لدخول المرحلة التالية من عولمة الشركة.

شراكة الفيفا المثمرة مع هايسنس

في نيسان/أبريل 2017، دخلت هايسنس في أول تعاون لها مع الفيفا للسنوات الخمس المقبلة، وتطورت هذه الشراكة إلى شراكة مدمجة ومفيدة بشكل متبادل. حيث دعت االفيفا هايسنس لإجراء تحديث تقني متعمق لتكنولوجيا البث المباشر وعرض المنتجات الخاصة بها. من ناحية أخرى، أطلقت هايسنس أيضًا منتجات مخصصة لكأس العالم فيفا قطر 2022، TM ، التي تطبق تقنيات مثل تقنية تعويض الحركة، والوضع الرياضي، والتعرف على اللاعب، كل ذلك لتعزيز تجربة المشاهدة للمستهلكين بشكل كبير، وتسجيل أداء رائع من حيث مبيعات المنتجات والوصول العالمي.

يعتبر التسويق الرياضي وسيظل وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هايسنس التنموية على المدى الطويل. مدعومة بالمنتجات المتميزة والاختراقات التكنولوجية المستمرة، تتطلع هايسنس إلى توسيع ثقافة الشركة وتحقيق نمو العلامة التجارية باستخدام لغة الرياضة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1968475/Hisense_Official_Sponsor_FIFA_World_Cup_Qatar_2022TM.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1968476/Hisense_FIFA_World_Cup_TM_LED_perimeter_board.jpg