‫مؤتمر القمة العالمي الأول للصحة العامة في العالم المقرر عقده في سنغافورة في عام 2023

– معهد ريكيت العالمي للصحة ( RGHI ) ينظم أول قمة عالمية للصحة العامة في سنغافورة من 15 إلى 16 فبراير/شباط 2023.

– يتم تنظيم القمة العالمية للصحة العامة بالشراكة مع المركز الوطني للأمراض المعدية (سنغافورة)، وبالتعاون مع البنك الدولي.

– ستعمل القمة العالمية للصحة العامة على خلق الوضوح حول الصحة العامة والتأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المعايير المحسّنة على الصحة العالمية، بما في ذلك فترة التعافي من كوفيد-19.

لندن, 29 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — تستضيف سنغافورة يومي 15 و16 فبراير/شباط 2023، القمة العالمية للصحة العامة 2023، التي نُظمت بالشراكة مع المركز الوطني للأمراض المعدية (سنغافورة) وبالتعاون مع البنك الدولي.

قال البروفيسور يي سين ليو، المدير التنفيذي لـ NCID : “تشير النظافة عمومًا إلى الظروف والممارسات التي تساعد في الحفاظ على الصحة ومنع انتشار الأمراض. على الرغم من ارتباطها الوثيق بالصحة، إلا أن النظافة غير محددة وغالبًا ما تتشابك مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعتقدات والممارسات الثقافية. تعد النظافة شرطًا أساسيًا مسبقًا للصحة العامة المستدامة ومع مهمتنا المزدوجة المتمثلة في الصحة السريرية والعامة، يسر NCID أن تشارك في هذه القمة الافتتاحية في سنغافورة. من خلال الاستفادة من أصحاب المصلحة البارزين، سترتقي هذه القمة بالنظافة إلى أعلى جدول أعمال عالمي في تعزيز الصحة والحفاظ عليها “.

معهد ريكيت العالمي للصحة ( (RGHI ، وهو مؤسسة غير ربحية تأسست سنة 2020 بمنحة متعددة السنوات بقيمة 25 مليون دولار من ريكيت، يركز معهد ريكيت العالمي للصحة على سد الفجوات الكبيرة في مجال البحوث الصحية وتحسين الوصول إلى المعلومات التي سوف تجسر علم الأوبئة والصحة العامة وتغيير السلوك. ستتماشى القمة العالمية للصحة العامة مع هذا الهدف من خلال إعلام جدول أعمال الصحة العالمي الذي يحفز النقاش الذي يمكن أن يؤدي إلى تبني ممارسات صحية أفضل وأكثر استدامة على مستوى العالم.

سينشئ الحدث منتدى للمناقشات متعددة المستويات ومتعددة التخصصات حول علوم الصحة والسلوك والاقتصاد والتجارب والنتائج الواقعية. سيجمع العلماء والسياسيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإحداث تأثير من خلال التقاطع بين الصحة والنظافة – وهو أمر حيوي لحماية الرفاه المادي والاقتصادي للسكان في جميع أنحاء العالم، سواء وسط كوفيد-19 وما بعده.

من خلال توضيح شكل مجال الصحة العامة ونطاقها وأهميتها، وتحفيز العمل متعدد المستويات ومتعدد التخصصات من خلال الربط بين علم الأوبئة والسلوك والسياسة، تعتزم القمة العالمية للصحة العامة الحصول على إجماع حول كيفية القياس الفعال وخلق التغيير السلوكي والأثر الاقتصادي (ROI) ، وكيفية تقديم ذلك لإشراك صانعي السياسات.

القمة العالمية للصحة العامة 2023 ستحفز إعلان [سنغافورة]؛ دليل للتغيير الهيكلي الذي سيتم تحقيقه من خلال المناقشة المشتركة والتعاون العالمي ووضع جدول أعمال للتغيير في المستقبل.

– لمزيد من المعلومات حول زيارة القمة العالمية للصحة العامة القمة العالمية للصحة العامة 2023

– سيتم إجراء تحديثات منتظمة عبر الموقع الإلكتروني و حساب تويتر للقمة العالمية للصحة العامة 2023

– تسجيل المندوبين:

– سعر المندوب الكامل – 825 دولارًا

– خصم التبكير [1] – 755 دولارًا

– سعر الطلبة [2] – 345 دولاراً

– سعر خصم LMIC البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل [3] – 310 دولاراً

– سعر خصم LIC البلدان ذات الدخل المنخفض- 275 دولارًا

– للاستعلام عن فرص الرعاية – الرعاية – القمة العالمية للصحة العامة 2023

– للتسجيل كممثل إعلامي – الإعلام – القمة العالمية للصحة العامة 2023

[1] التسجيل المبكر متاح حتى 7 شتنبر/أيلول 2022

[2] للاستفادة من سعر الطالب، ستحتاج إلى تقديم دليل على وضعك كطالب.

[3] للاستفادة من خصمي LIC و LMIC ، ستحتاج إلى تقديم دليل على أنك مقيم في إحدى هذه البلدان (حسب تصنيف البنك الدولي).