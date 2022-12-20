مؤتمر ستيب 2023 يطلق دورته الحادية عشرة بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت

Press Release

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المؤتمر التكنولوجي الرائد لاستكشاف أساليب الريترو الممزوجة بالتكنولوجيا المستقبلية

دبي ، الإمارات العربية المتحدة – 20 ديسمبر 2022 – يطلق مؤتمر ستيب، مهرجان التكنولوجيا الرائد للأسواق الناشئة، دورته الحادية عشرة التي ستُعقد في 22 و23 فبراير 2023، بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم والتي تُعدّ الوجهة الأكبر لأبرز شركات التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط.

ويتمحور موضوع مؤتمر ستيب هذا العام حول تكنولوجيا المستقبل التي تجمع بين الأنماط العصرية وأنماط “الريترو”. وللمرة الأولى في عام 2023، ستحظى علامات تجارية تعمل في مجال البيع مباشرةً للمستهلك بفرصة عرض منتجاتها على أكثر من 8 آلاف مستهلك ضمن منصّة جديدة مصمَّمة خصيصاً لهذا الغرض. وسيدور النقاش هذا العام وجدول أعمال المؤتمر حول ستة مسارات رئيسية وهي:

مسار ريادة الأعمال: يُعنى هذا المسار بالشركات الناشئة ويضم مؤثرين عالميين في مجال التكنولوجيا والفضاء الرقمي

مسار التكنولوجيا المالية: سيجمع بين البنوك وبوابات الدفع، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا المالية

مسار الابتكارات المستقبلية: سيعرض أحدث وسائل النقل المستقبلية وتكنولوجيا التحكم الذاتي

مسار الحلول الرقمية: سيجمع بين مدراء العلامات التجارية وروّاد التحوّل الرقمي

مسار الصحة النفسية والجسدية: سيتناول مواضيع مرتبطة بالصحة النفسية والجسدية وأحدث الاتجاهات في عالم التكنولوجيا واللياقة البدنية

ولأول مرة على الإطلاق، سيقدم مؤتمر ستيب مسار الأرض الذي سيركز على التكنولوجيا الخضراء والاستدامة والأثر على البيئة.

وسيُعقد المؤتمر في مدينة دبي للإنترنت التي تضمّ منذ أكثر من 20 عاماً نخبة محلية وإقليمية وعالمية من أبرز الشركات وروّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

وفي هذه المناسبة، صرّح راي درغام، الرئيس التنفيذي لمؤتمر “ستيب“، قائلاً: “يسعدني أن أعلن عن إطلاق الدورة الحادية عشرة من مؤتمرنا الذي يوفّر لقطاع التكنولوجيا منصّة فعالة لمناقشة أحدث الاتجاهات المستقبلية في عالم التكنولوجيا. وبعدما حققت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يزيد عن 646 مليون دولار أميركي من خلال أكثر من 69 صفقة خلال شهر أكتوبر فقط، بلغت الإيرادات الإجمالية التي حققتها هذه الشركات لغاية اليوم 3 مليارات دولار أميركي من خلال 551 صفقة. والجدير بالذكر أنّ قطاع التكنولوجيا النظيفة يحصل على التمويل الأكبر، حيث سجلت شركة “يلو دور إنيرجي” وقطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات على مستوى المنطقة، وفقاً لمنصّة “ومضة”. وهذا العام، رغبنا في التركيز على ستة مسارات نرى من خلالها التوجهات السابقة تتطور بشكل ملحوظ وتؤثر على المستقبل. وسوف يسهم النظر في الابتكارات التكنولوجية التي تجمع بين الأنماط العصرية وأنماط الريترو والتفاعل الديناميكي بين تكنولوجيا الماضي والمستقبل خلال هذا المؤتمر في تمهيد الطريق للمرحلة المستقبلية من التطور التكنولوجي”.

ونيابة عن مدينة دبي للإنترنت، قال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: “يسهم تبنّي دبي لأحدث الابتكارات في وضع هذه الإمارة على خريطة التكنولوجيا العالمية. فقد ساعدت البيئة المتكاملة والحاضنة للأعمال في مدينة دبي للإنترنت على جذب أبرز العلامات التجارية العالمية إلى دبي، فضلاً عن تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بإطار عمل فعّال يضمن تقدّمها ونموّها بشكل مستمرّ. وقد لعبت مدينة دبي للإنترنت دوراً محورياً في إيجاد هذه المنظومة العالمية القائمة أولاً على الابتكار. وتعكس فعاليات مثل مؤتمر ستيب التزامنا الراسخ بتعزيز الفرص المتاحة ودعم الشركات الناشئة في المنطقة للإسهام في تحقيق التحوّل المنشود على المستوى العالمي. ونتطلع إلى نجاح الدورات المستقبلية لهذا المؤتمر، الذي يعود بالفائدة على كلّ من العلامات التجارية المشاركة والمنظومة المتكاملة لشركات التكنولوجيا في المنطقة”.

ولترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية لأبرز الشركات والمواهب، تسعى مجموعة تيكوم منذ انطلاقها في عام 1999 إلى تطوير مجمّعات أعمال استراتيجية متخصّصة في قطاعات محددة على مستوى الإمارة، مثل مدينة دبي للإنترنت. وتهدف هذه المجمّعات إلى توفير البيئة الحاضنة لأبرز شركات التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات اليونيكورن والشركات الناشئة وروّاد الأعمال.

المزيد من التفاصيل حول مؤتمر ستيب متوفرة عبر الموقع الإلكتروني ومنصّات التواصل الاجتماعي.

توزيع APO Group بالنيابة عن Step Conference Dubai

نبذة عن مدينة دبي للإنترنت

تشكل مدينة دبي للإنترنت، العضو في مجموعة تيكوم ش م ع، أكبر مركز تكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعتبر مدينة دبي للإنترنت، التي تحتضن شركات مدرجة في قائمة فورتشن 500، ومشاريع صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة، ورواد أعمال، الركن الأساسي للتنويع الاقتصادي واستراتيجية التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 20 عاماً. تملك مجموعة تيكوم، التي تأسست في عام 1999، التي تدير وتشغّل عشر مجمعات أعمال استراتيجية تُعنى بقطاعات محددة في جميع أنحاء دبي، وتساهم بشكل رئيسي في النمو السريع لاقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.

نبذة عن مجموعة تيكوم ش م ع

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال استراتيجية تتمحور حول قطاعات محددة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ عام 1999. وتحتل المجموعة موقعاً يخولها مواصلة تأدية دور أساسي ومتكامل في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال والمواهب.

تتكون محفظة مجموعة تيكوم من 10 مجمعات أعمال في 6 قطاعات اقتصادية حيوية قائمة على المعرفة، تشمل التصميم، والتعليم، والتصنيع، والإعلام، والعلوم، والتكنولوجيا. وتوفر المجموعة محفظة تأجير متنوعة ومخصَّصة – تشمل المكاتب، ومساحات العمل المشتركة، والمستودعات، والأراضي – لأكثر من 7800 عميل وما يزيد عن 100 ألف متخصص في مختلف المجالات.

كما تقدم مجموعة تيكوم خدمات أخرى ذات قيمة مضافة لتوفير بيئة تنافسية وجذابة للشركات ورواد الأعمال من أجل الازدهار في مجمعات الأعمال وتسهيل المشاركة بين أعضائها. يتم توفير الخدمات الحكومية والمؤسسية من خلال منصة الخدمات الذكية المتكاملة axs، مما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويوفر لأفراد المجتمع تجربة انسيابية.

وتوفر مجموعة تيكوم أيضاً مرافق متخصصة في صناعات محددة، بما في ذلك استوديوهات للإنتاج الإعلامي، ومختبرات، وكليات للتعليم العالي. أما مراكز in5، وهي منصتها التمكينية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، فتقدم مراكز ابتكار تدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والإعلام، والتصميم، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. علاوةً على ذلك، توفر مساحات العمل المشتركة D/Quarters، ذات التوجهات المستقبلية، بيئات عمل محفزة للمستأجرين، فيما تخدم حزمة GoFreelance ما يقارب 2400 من المواهب المستقلة التي تعمل لحسابها الخاص.

نبذة عن ستيب

ستيب هي شركة إعلامية جديدة لديها مجموعة واسعة من الفعاليات الافتراضية والحضورية، ووسائط البودكاست، والرسائل الإخبارية التي تستهدف المتمرّسين في مجال التكنولوجيا من جميع الأجيال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة. ذاعت شهرة ستيب لاستضافتها أكبر مؤتمر للتكنولوجيا والشركات الناشئة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن خبرة ستيب وقدرتها على إنشاء شبكات التواصل، في المنظومة التكنولوجية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتد على مدى عقد من الزمن.

استضافت ما يزيد عن 200 فعالية وبرنامج في مجالات التكنولوجيا، والشركات الناشئة، والرقمنة.

يستقطب مؤتمر ستيب البارز في دبي ما يزيد عن 8000 مشارك من حول العالم.

شاركت أكثر من 2000 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها في فعاليات أو برامج مؤتمر ستيب خلال السنوات العشر الماضية.

انطلقت العديد من الشركات الناشئة في مؤتمر ستيب، وأقامت علاقات أفضت فيما بعد إلى اجتماعات متابعة للترويج لاستثمارات، كما أنها انبثقت من برامج الشركات الناشئة لتصبح من قادة الفكر في مجالات عملها.

تم تيسير أكثر من 10 آلاف فرصة تواصل من خلال اجتماعات المستثمرين وبرامج الإرشاد التي نظمتها ستيب.

لتسجيل وسائل الإعلام، يرجى التواصل معنا على pr@stepgroup.co

للمزيد من المعلومات:

معتز البدري

مجموعة تيكوم ش م ع

971505706785+

mutaz.albadri@tecomgroup.ae

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