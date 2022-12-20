‫مؤتمر شركاء Hisense العالمي: أن تكون في الصدارة

تشينغداو، الصين, 19 ديسمبر / كانون أول 2022/PRNewswire/ — في 18 دجنبر/كانون الأول، وهو اليوم الأخير من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وصل مؤتمر شركاء Hisense العالمي بنجاح إلى قطر. انضم شركاؤها العالميون معًا في هذا الحدث للتحضير لرحلتهم إلى مرحلة جديدة من التطور. في غضون ذلك، حضر الحدث السيد جيان زو، سفير الصين لدى دولة قطر، والسيد نيك براون، نائب رئيس FIFA للشراكات التجارية، وقد بعث كل منهما بأحر تمنياته بنجاح المؤتمر.

حصول Hisense على المراتب الأولى في الأسواق العالمية

ألقى الدكتور لان لين، رئيس شركة Hisense ، كلمة بعنوان أن تكون في الصدارة في المؤتمر. أعلن الدكتور لين بسعادة في خطابه، عن ظهور Hisense غير المسبوق كراع رسمي خلال هذه البطولة وألقى الضوء على نموها المطرد في السنوات الأربع الماضية.

وفقًا للدكتور لين، وصلت القوة الشاملة لشركة Hisense وقدرتها التنافسية إلى مستوى جديد، حيث من المتوقع أن تزيد إيرادات مبيعاتها من 18.1 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 27 مليار دولار أمريكي هذا العام. إلى جانب ذلك، أصبحت صناعة B2B بين الشركات أيضًا قطاعًا جديدًا للنمو تدريجيًا لأعمال Hisense الدولية، مما أدى إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية لشركة Hisense بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 10٪، وفقًا لـ Ipsos . يمكن تسليط الضوء أيضا من على إنجازات Hisense الكامنة في قدرتها التشغيلية المعززة. من خلال دمج الثقافة المحلية وفلسفة إدارة Hisense ، نجحت هذه الأخيرة في بناء 66 شركة في الخارج، و23 مركزًا للبحث والتطوير و31 قاعدة إنتاج، وحققت المراتب الأولى في الأسواق العالمية.

Hisense تتمسك بتفانيها في العولمة

لزيادة تحفيز التطور العالمي لشركة Hisense ، قدم الدكتور لين أيضًا ثلاث رؤى لمستقبل Hisense في السنوات القادمة. يتمثل أحد أهدافها الرئيسية في رفع صورة العلامة التجارية لشركة Hisense إلى مستوى أعلى بكثير من خلال زيادة مؤشر علامتها التجارية العالمية فوق 100 في غضون ثلاث سنوات. كما قال الدكتور لين، يمكن أن تنمو Hisense كعلامة تجارية وتؤمن تنميتها المستدامة فقط من خلال تحسين صورة علامتها التجارية. لهذا الغرض، ستعزز Hisense استثماراتها في المنتجات لتحسين وظائفها وأدائها.

إلى جانب ذلك، لمتابعة اتجاه العالم بشكل أفضل، ستصمم Hisense أيضًا على تعزيز نموها العالمي من خلال وضع منحنى نمو ثانٍ، وكما أكد الدكتور لين، يجب أن يركز هذا العمل على كلمتين: الذكاء والأخضر، مما يدل على أن Hisense سوف تمضي قُدماً في إستراتيجيتها “المنزل الذكي” وتعزز تنميتها المستدامة والمنخفضة الكربون.

أخيرًا وليس آخرًا، اقترح الدكتور لين أن تقوم شركة Hisense بتحسين نفسها لتكون أفضل شركة يمكنها أن تكون. ستقوم Hisense بتطوير إستراتيجية نمو جديدة من خلال جذب أفضل المواهب لإنتاج أفضل المنتجات.

نظر مؤتمر الشركاء العالميين إلى مسار العولمة الذي تتبعه Hisense ، وأظهر أحدث تقنيات العرض، وشارك أهدافه مع جميع الشركاء. على مدى السنوات المقبلة، ستكثف Hisense جهودها لترسيخ مكانتها كعلامة تجارية دولية من خلال زيادة مؤشر أسعار علامتها التجارية، وتعزيز تنميتها المستدامة، ومواصلة إعادة هيكلتها، بهدف أن تكون اللاعب الأول في هذا المجال.