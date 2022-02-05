‫مؤتمر LEAP22 التقني الدولي يسجل أكثر من 100 ألف زيارة ويتصدر المراتب المتقدمة ضمن الفعاليات التقنية العالمية

· سبع شركات ناشئة تتقاسم جائزة المليون دولار في مسابقة Rocket Fuel

· صناديق الاستثمار والشركات الناشئة تستقطب 320 مليون دولار

الرياض، المملكة العربية السعودية, 4 فبراير / شباط 2022 /PRNewswire/ — اختتم مؤتمر LEAP التقني بنسخته الأولى في المملكة الأمس فعالياته التي حضرها حشد كبير من محبي التقنية من أكثر من 80 دولة وتسجيل أكثر من 100 ألف زيارة، إضافةً إلى 700 من الجهات العارضة التي شملت الشركات التقنية الرائدة عالمياً وأكثر من 1,500 شركة ناشئة الأكثر ابتكاراً، وانضمام 500 من المتحدثين الدوليين. ويُعتبر هذا المؤتمر أضخم حدث تقني دولي في نسخته الأولى، بدعم من قيادة المملكة وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حفظه الله، وتعزيزًا لدور الاقتصاد الرقمي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وشهد مؤتمر LEAP التقني 6,4 مليار دولار من الاستثمارات ومبادرات التقنيات الجديدة، و1 مليون دولار من الجوائز الممنوحة للفائزين في مسابقة Rocket Fuel للشركات الناشئة، وهي منافسة دولية تهدف إلى العثور على أبرز الأفكار التجارية الجديدة وأكثرها ابتكاراً.

قفزات نوعية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين

وتم خلال مؤتمر LEAP22 التقني الإعلان عن استثمارات متعددة وصناديق استثمارية داعمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال بأكثر من مليار ريال سعودي، حيث تم الإعلان عن الإغلاق الثاني لصندوق “خوارزمي فينتشرز” بقيمة 262 مليون ريال، والاعلان عن إغلاق الصندوق الاستثماري الأول لـEmkan VC بقيمة تتجاوز 187 مليون ريال، وإطلاق UnifonicX بشراكة سعودية لبناء الشركات الناشئة بين Unifonic وTheSpaceKSA، كما أعلنت “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” عن منتج “الاستثمار في صناديق المراحل المتقدمة” لتعزيز نمو الشركات الناشئة بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال.

وتم كذلك الإعلان عن إغلاق “نعناع” لجولة استثمارية بقيادة FIM Partners وصندوق STV بقيمة 187,5 مليون ريال، وكذلك الإعلان عن إغلاق جولة استثمارية لـ”كوانت” بقيمة 3 مليون ريال سعودي بقيادة VentureSouq وبمشاركة كل من RaedVC وSeedra، وتم كذلك الإعلان عن جولة استثمارية لشركة “مُزن” للذكاء الاصطناعي بقيمة 38 مليون ريال بقيادة RAED Ventures وبمشاركة Shorooq Partners و VentureSouqوSukna Ventures، وغيرهم. كما تم الإعلان عن جولة لشركة Taffi بقيمة تجاوزت 7 مليون ريال، وإغلاق جولة ما قبل البذرة لكل من “شركة الحلول المالية المبسطة ” SiFi وشركة “تمول”.

مسابقة Rocket Fuel للشركات الناشئة

وتنافست الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم في مسابقة Rocket Fuel، وقدمت مقترحات الأعمال المبتكرة لتعزيز رأس المال الاستثماري لديها وتشجيع المستثمرين الدوليين، في محاولة منها للفوز بحصة من الصندوق الاستثماري للجائزة والبالغة قيمته مليون دولار.

وفازت في المسابقة سبع شركات ناشئة، حصلت كل منها على جوائز نقدية لقاء أفكارها المبتكرة ومقترحاتها الجديدة ذات الأثر الكبير من الناحية الإبداعية والابتكار والإمكانيات والقدرة على التنفيذ وأثرها على الناس والمجتمع.

أكاديمية مطورات آبل

واختارت شركة آبل العاصمة السعودية الرياض كمقر رئيسي لأكاديمية مطورات آبل الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر الأكاديمية خدماتها وأدواتها فقط للمبرمجات والمطورات، وتقع في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن.

وسيكون لأكاديمية مطورات آبل دور مهم في بناء مهارات الموهوبات بمجال البرمجة في المملكة وتشجيع النساء على تطوير مهاراتهن واستكشاف الوظائف المتوفرة في هذا القطاع الجديد والمشوق. وهناك بالفعل مشاركات يستفدن في الوقت الحالي من الجلسات التدريبية التي توفرها الأكاديمية في مدينة الرياض.

وأشار مايكل تشامبيون، نائب الرئيس التنفيذي الإقليمي لدى Informa في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأن مؤتمر LEAP22 شهد نجاحاً استثنائياً واستقطب أكبر عدد من زوار الفعاليات التقنية التي أقيمت خلال الأعوام الماضية، حتى أنه تفوق بأدائه على معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وحقق رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الحاضرين إلى منصة تقنية جديدة.

وقال: “تمكن مؤتمر LEAP التقني الدولي من استقطاب الأسماء الرائدة في قطاع التقنية إلى الرياض، إضافةً إلى الشركات الناشئة الأكثر تميزاً والمبدعين الجدد الذين قدموا ابتكاراتهم المتطورة التي من شأنها أن تعيد توجيه العالم من حولنا. ونود أن نشكر المتحدثين العالميين والجهات الراعية والشركاء، ونتطلع إلى استضافة مؤتمر LEAP بنطاق أوسع في العام المقبل“.

ورعت النسخة الأولى من LEAP مجموعة من الشركات الرائدة، شملت شركة الاتصالات السعودية stc وإريكسون وموبايلي وهواوي وسيسكو وSAP ومايكروسوفت والأكاديمية السعودية الرقمية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات ومنشآت وجاهز.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1740757/LEAP22_Rocket_Fuel_Startup_Competition_Winners.jpg