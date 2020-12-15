مؤسسة ستارت أب نيشن سنترال تطلق أول مجتمع ابتكار بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بالتعاون مع نوبكس، هايبرد وفيوجن أل أيه

هذا المجتمع سيساعد البلدين على ترويج روابط الابتكار والتقنية عبر الشراكات الإقليمية وشراكات الأعمال

دبي, 15 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت مؤسسات ستارت أب نيشن سنترال ونوبكس وهايبرد وفيوجن أل أيه، اليوم عن إطلاق منطقة التقنية الإماراتية – الإسرائيلية (UAE-IL Tech Zone) – وهو أول مجتمع من نوعه بعد توقيع اتفاقات أبراهام للتطبيع بين البلدين. هدف هذا المجتمع التقني هو الربط بين نظام الابتكار-التكنولوجيا-الأعمال في إسرائيل ونظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسس المجتمع الجديد نوا غاستفروند، المدير الإداري لمؤسسة هايبرد، وهي مسرع للشركات الناشئة في المراحل المبكرة أحد مؤسسيها على الأقل من المجتمع العربي في إسرائيل؛ غاي كاتسوفيتش، الشريك المؤسس لمؤسسة فيوجن أل أيه، التي تساعد المشاريع التكنولوجية الإسرائيلية على اختراق السوق الأميركية؛ وباسل فراج، الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة نوبكس تكنولوجيز.

يضم المجتمع الحصري بالفعل أكثر من 1000 شخص في قطاعات الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والمستثمرين والمطورين والكيانات الحكومية من كلا البلدين. يربط المجتمع بين المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين ويساعد رواد الأعمال الإسرائيليين على تعميق فهمهم لثقافة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل المجتمع حاليًا على لنكدن، وفي المستقبل القريب يتوقع الأعضاء الانضمام إلى الاجتماعات الفعلية عبر زيارة الوفود إلى كلا البلدين، وورش العمل، والموائد المستديرة، والمؤتمرات، والأنشطة ذات الصلة للتأكيد على نقاط القوة التي يجلبها كل بلد. خلال العام 2021، سينتقل المجتمع إلى منصة رقمية مخصصة تمكن أعضاءه من إجراء مناقشات في منتديات متقاربة، بما في ذلك الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة، والتكنولوجيا المالية، والإنترنت، والزراعة، والنقل الذكي، والمزيد

“الغرض من المجتمع هو توفير جسر ثقافي وتجاري بين البلدين من خلال الابتكار والتكنولوجيا”، كما يقول ميشيل سيرور، مدير تنمية المجتمع في ستارت أب نيشن سنترال . “تثبت تجربتنا أن المجتمعات هي الرافعة الأكثر نجاحًا لتعزيز التعاون التجاري. ندعو رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وشركات التكنولوجيا للانضمام إلى مجتمعنا الحصري.”

أنقر هنا للتسجل: https://www.uaeil.tech/

حول ستارت أب نيشن سنترال

ستارت أب نيشن سنترال هي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تعزيز صناعة الابتكار التكنولوجي، وهي محرك رئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، وتعمل على ترويج قدرات إسرائيل للعالم وتشجيع نمو هذا القطاع في إسرائيل. </964 تربط المؤسسة بين الشركات العالمية والصناعات والحكومات والقطاع الثالث في نظام الابتكار التكنولوجي الإسرائيلي.

حول فيوجن أل أيه

فيوجن أل أيههي مسرّع مدعوم بالمشاريع المغامرة تم تأسيسه قبل ثلاث سنوات لمساعدة رواد الأعمال التكنولوجيين الإسرائيليين على اختراق السوق الأميركية. </1115 فيوجن أل أيه تستثمر 110،000 دولار في كل شركة تشارك في البرنامج، ويتمتع رواد الأعمال بإمكانية الوصول إلى شبكة دعم البرنامج في لوس أنجلوس وفي وادي السيليكون، التي تضم مئات المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين الذين يوجهون الشركة في بناء استراتيجية مناسبة وتحديد العملاء الأميركيين. منذ إنشائه، نفذ البرنامج 49 استثمارًا، وتم اختياره ليكون المسرع الرائد في إسرائيل للعام 2020 (غيك تايم). جمعت شركات محفظة فيوجن أل أيه ما مجموعه 100 مليون دولار، وحصل 65٪ منها على جولات استثمارات ثانية بقيمة من 1-7 مليون دولار بعد البرنامج.

حول هايبرد

هايبردهو برنامج تسريع رائد في إسرائيل للشركات الناشئة في مراحلها الأولى مع مؤسس عربي واحد على الأقل. برنامج هايبرد هو جزء من منظمة الشركات التي تخرجت من البرنامج البالغ عددها 8200 شركة ويهدف إلى تعزيز الشركات الناشئة بملايين الدولارات، وتنويع “دولة الشركات الناشئة.” يساعد البرنامج رواد الأعمال من مرحلة وضع المفهوم للعمل التجاري إلى الجولة الأولى من جمع الاستثمارات من خلال التوجيه الشخصي والمحاضرات وورش العمل من قبل محاضرين بارزين في إسرائيل والعالم، وشبكة واسعة من الاتصالات في النظام العام الإسرائيلي والأسواق العالمية المختلفة.

لدى هايبرد مجتمع شركات متخرجة من البرنامج حصري، لا يزال 70 ٪ من رواد الأعمال فيها نشطين، و 60 ٪ من جميع الشركات المتخرجة من البرنامج التي جمعت الأموال في السنة الأولى بعد إكمال البرنامج. منذ إطلاق البرنامج في العام 2016، تواصل هايبرد تطوير المشاريع في القطاع العربي – وبالتالي جعل النظام العام أكثر تهجينًا وشمولية.

حول نوبكس

نوبكس توفر نوبكس حلولًا رقمية للتطبيقات الصوتية المصممة خصيصًا لآلاف المذيعين ومقدمي البودكاست في جميع أنحاء العالم من خلال منصة عبر الإنترنت وتمكن من إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بعدة نقرات فقط. وتوفر المنصة أيضا معدات متقدمة تمكن المحطات من مهم سلوك مستمعيها. نوبكس هي حل لـ 90 دولة حول العالم؛ تقدم المنصة خدمات لـ 30 مليون مستخدم، وقد قامت ببث أكثر من 500 مليون جلسة باستخدام تقنيتها منذ إنشائها.