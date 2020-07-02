مؤسسة معهد الخرسانة الأميركي تعلن بدء تلقيها الطلبات لبرنامج الزمالات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فارمنغتون هيلز، مشيغان، 2 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة معهد الخرسانة الأميركي أنها بدأت تتلقى الآن طلبات لبرامج الزمالة لديها للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الأكاديمية 2021-2022. وبرنامج الزمالة هذا الذي تم توسيعه مؤخرا وأعيدت تسميته بات مفتوحا الآن لطلبة الدراسات العليا الملتحقين بمعهد دراسي الآن في الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، بالإضافة إلى الطلبة الذين هم مؤهلون سابقا للالتحاق بالبرنامج الذين يدرسون في البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. سيحصل الطالب الفائز بالبرنامج على مبلغ 10,000 دولار أميركي على شكل دعم تعليمي، وعلى تمويل كامل لحضور ثلاثة مؤتمرات مقبلة لمعهد الخرسانة الأميركي، والكثير غير ذلك.

وقد تم تقديم زمالةمعهد الخرسانة الأميركي للشرق الأوسط لأول مرة في نيسان/أبريل العام 2019، إلى نانسي قشوع، طالبة الدكتوراه ومساعدة البحث في قسم الهندسة المدنية في جامعة الإمارات العربية المتحدة. تم منح الزمالة في العام 2020 لسهام الشنطي، طالبة الدراسات العليا في قسم الهندسة المدنية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

تقدم مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيأيضًا منحًا دراسية لطلاب الدراسات العليا والجامعيين الذين يسعون للحصول على درجة علمية أو برنامج يركز على الخرسانة. جميع الطلاب الدوليين الذين يستوفون هذه المتطلبات مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على زمالة دراسية. من بين المتطلبات الأخرى، يجب على الطلاب الحصول على تصديقين مع توصية من عضو في معهد الخرسانة الأميركي. تتضمن كل منحة من مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيما يلي:

نفقات تعليمية بقيمة 5000 دولار أميركي؛ و

الاعتراف بالفائز على Concrete International وعلى موقع مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيووسائل التواصل الاجتماعي .

الغرض من برنامج الزمالة والمنح الدراسية للطلاب في مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيهو تحديد وجذب وتطوير المهنيين البارزين للمهن المستقبلية في صناعة الخرسانة. للعام الدراسي 2020-2021، وزعت مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيأكثر من 200,000 دولار على عشرين طالبًا مستحقًا من خلال دعممعهد الخرسانة الأميركي، وفصولمعهد الخرسانة الأميركي، والمانحين الكرام، والشركاء في الصناعة. تعتقد مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيأن جذب الطلاب إلى صناعة الخرسانة يوفر فرص عمل ممتازة للطلاب ويساعد على تأمين مستقبل مشرق لصناعة الخرسانة. تعرض هذه الزمالات والمنح الدراسية أهداف مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيللاستثمار في الناس ومستقبل الصناعة.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. تفاصيل التطبيق الإضافية متوفرة على acifoundation.org/scholarships.

تأسست مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركيفي العام 1989 لتعزيز التقدم والابتكار والتعاون وهي مؤسسة فرعية غير ربحية مملوكة بالكامل ومدارة من قبل معهد الخرسانة الأميركي. تشكل ثلاثة مجالس مؤسسةمعهد الخرسانة الأميركي: مجلس التنمية الاستراتيجية، وهو ملتزم بحل قضايا قبول التكنولوجيا الجديدة في صناعة الخرسانة؛ مجلس البحوث في الخرسانة، الذي يمول ويساعد في البحث عن تقنيات الخرسانة الجديدة؛ ومجلس المنح الدراسية الذي يسهل الزمالات والمنح الدراسية للطلاب.

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