‫مؤسسة IEEE تعلن عن اختيار صوفيا مويرهيد باعتبارها المدير التنفيذي ومدير العمليات القادم

بيسكاتاواي، نيوجيرسي، 23 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم IEEE، أكبر مؤسسة مهنية فنية على مستوى العالم تعمل على تعزيز التكنولوجيا من أجل مصلحة البشرية، عن تعيين صوفيا مويرهيد مديرًا تنفيذيًا ورئيسًا للعمليات، اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال كيه جاي راي ليو، رئيس IEEE ورئيسها التنفيذي “تحظى صوفيا بسجل حافل من العمل والتعاون مع مجلس الإدارة كما أن لديها فهم متعمق لمؤسستنا”. وأضاف “إن نطاق خبرتها العريضة سيعمل على تعزيز العمل المستمر لتوفير بيت مهني لأعضائنا وخدمة مجتمع الهندسة والتكنولوجيا على مستوى العالم”.

وفي هذا الصدد، قالت مويرهيد “لقد انجذبت للعمل مع IEEE في عام 2019 لأنها مؤسسة تنطلق من رسالة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وإفادة أعضائها وخدمة غرض أكبر، لذا، فإنني أشعر حقًا بالفخر والحماسة لاختيار مديرًا تنفيذيًا ورئيسًا للعمليات لمؤسسة IEEE”. وأردفت “أتطلع إلى التعاون مع قيادة IEEE وأعضائها وموظفيها من أجل مزيد من التدعيم لرسالة IEEE على مستوى العالم”.

ومنذ 2019، عملت مويرهيد بصفتها المستشار القانوني ومدير الامتثال في مؤسسة IEEE. وقبل التحاقها بالعمل لدى IEEE، كانت صوفيا نائب الرئيس الأول ومدير الشؤون القانونية والسكرتير المؤسسي في The Conference Board، وهي مؤسسة أعمال عالمية للعضوية. وقد كانت أول مدير للشؤون القانونية على تاريخ The Conference Board الذي يمتد لأكثر من 100 عام. وقد شغلت مويرهيد على مدار تاريخها العملي العديد من الأدوار حيث قامت بتأسيس جوانب ممارسة وقدرات جديدة، واكتشفت مسارات جديدة للنمو، وعملت كعامل محفز لتحويل فعالية المؤسسات لتلبية متطلبات المستقبل. وهي مسؤول تنفيذي رفيع ومستشار موثوق لمجالس الإدارة والأمناء والرؤساء التنفيذيين والزملاء.

ومويرهيد عضو مجلس أمناء The Hunter College Foundation، حيث تعمل في لجان التدقيق والأعمال التحضيرية القانونية والتجارية. وقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من كلية هارفارد للقانون، كما حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلوم السياسة من كلية هانتر.

تُعد IEEE وأعضاؤها مصدر إلهام للمجتمع العالمي لتحفيزه على الابتكار من أجل غد أفضل من خلال ما يربو على 400 ألف عضو في أكثر من 160 دولة، كما يتم الاستشهاد كثيرًا بمنشوراته ومؤتمراته وأنشطته المهنية والتعليمية. مؤسسة IEEE مصدر موثوق للمعلومات حول المجالات الهندسية والحاسوبية والتكنولوجية على مستوى العالم. ترعى IEEE أكثر من 1800 مؤتمر وفعالية سنوية وتنشر نحو ثلث المطبوعات الفنية على مستوى العالم في مجالات الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر والإلكترونيات. IEEE هي كذلك مطور للمعايير الدولية، بما في ذلك معيار IEEE 802® البارز للشبكات المحلية والحضرية وغيرها من شبكات المنطقة، بما في ذلك شبكات الإيثرنت والشبكات اللاسلكية المحلية (Wi-Fi®).

نبذة عن IEEE

مؤسسة IEEE هي أكبر مؤسسة مهنية فنية على مستوى العالم مخصصة لتعزيز التكنولوجيا من أجل تحقيق مصلحة البشرية. وبفضل منشوراتها ومؤتمراتها ومعاييرها التكنولوجية وأنشطتها المهنية والتعليمية التي يكثر الاستشهاد بها، أصبحت IEEE مصدرًا موثوقًا في العديد من المجالات التي تتراوح من أنظمة الفضاء وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة الكهربائية والسلع الإلكترونية الاستهلاكية. تعرف على المزيد عبر الموقع الإلكتروني http://www.ieee.org

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مونيكا ستيكل

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