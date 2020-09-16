مؤسسو جيت إت يطلقون شركة جيت كلوب الدولية

جيت كلوب تتسلم طائرتين (2) أخريين من طراز هوندا جيت، لتصل بأسطولها المشترك إلى 7 طائرات جيت

جرينسبورو، كارولينا الشمالية، 15 سبتمبر 2020 /PRNewswire/ —

أنشأ كلاً من مسؤولي تنفيذ مبيعات الطائرات هوندا السابقين، جلين جونزالس وفيشال هايرماث، جيت إت في عام 2018 بهدف سد الفجوة بين الرحلات الجوية المؤجرة الخاصة وخدمات الطيران الخاصة باهظة التكلفة.

كشركة طيران تم تأسيسها على يد طيارين، تجذب عروض شركة جيت إت النشاط السوقي الذي يعاني من نقص في الخدمات، للحفاظ على زيادة الطلب عليه.

وفي أول سنة تقويمية كاملة لعمليات التشغيل الخاصة بهم، يعد نمو شركة جيت إت ظاهرة استثنائية. وتعد شركة جيت إت مشغل أكبر أسطول لطائرات هوندا جيت في أمريكا الشمالية فضلاً عن كونها في المسار الصحيح تجاه مضاعفة عدد طائرات أسطولها قبل نهاية العام. بدأت الشركة عملها في 2018 بعدد 3 موظفين، بما فيهم المؤسسين (2)، وقد زاد عدد موظفيها لأكثر من 50 موظفًا.

الآن، يمضي المؤسسون المشاركون جونزالس وهايرماث قدمًا في طريق التوسع الدولي من خلال إطلاق جيت كلوب. ومع تسليم طراز هوندا جيت لجيت كلوب هذا الأسبوع، يصل طرازهم الهجين المبتكر إلى أوروبا وأسيا. وإلى جانب تقديم خدمة طيران خاصة وجديدة، تقدم جيت كلوب الوصول إلى تجربة ثابتة ومتوافقة في أوروبا وأسيا لمالكي جيت إت الذين يسافرون إلى الخارج. وستتوافر نفس إمكانية الوصول فضلاً عن توفير طائرة جيت الخاصة لأعضاء جيت كلوب المسافرين إلى أمريكا الشمالية. الهدف الأمثل– إنشاء خدمتي طيران أساسيتين.

تخدم جيت كلوب جنوب شرق آسيا والهند كخدمة سفر خاص قائمة على العضوية وتقدم خدمة ملكية مشتركة هجينة إلى أوروبا. تسمح جيث كلوب للأفراد وشركات الأعمال بالتنقل ميسور التكلفة داخل مناطقهم مع إمكانية الوصول إلى أسطول عالمي عندما يسافرون إلى مناطق أخرى. تتوقع جيت كلوب العمل في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا وأوروبا مع منتصف 2021.

يقول هايرماث, “بعد تجربة النجاح والاستقبال الإيجابي لشركة جيت إت في أمريكا الشمالية, نحن نؤمن بقدرتنا على إنشاء رائد عالمي في حلول السفر الخاص ميسور التكلفة, وأن إطلاق جيت كلوب يعد الخطوة التالية تجاه تحقيق هذا الهدف.”

أضاف جونزالس, “نحن نخطط لتكرار نجاح شركة جيت إت في أوروبا وآسيا بنفس المستوى العالي من التميّز في خدمة العملاء المعروفين به. يمكن للأعضاء/المالكين الاتصال بالمسؤول الدولي، وسوف نقوم بعمل الترتيبات اللازمة للانتقالات خلال سفرهم في جميع أنحاء هذه المناطق. وفي بعض الدول, التي لا يوجد بها مشغلين للقاعدة الثابتة (FBO) أو صالات خاصة, ستتوافر لدينا خدمات كبار الشخصيات (VIP) الأرضية والتي تقدم الخدمات الإرشادية لمسافرينا خلال عملية المغادرة وفي صالات الوصول بالمطار.”

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