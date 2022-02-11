‫”ماج أوف لايف” تتوصل إلى اتفافية لتطوير “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد” في الإمارت

· مشروع فريد يجمع بين الرفاهية والمعيشة الفاخرة سيكون الأول من نوعه في المنطقة الذي يسعى للحصول على تصنيف WELL Health-Safety لمبانيه

دبي – الإمارات العربية المتحدة، 11 فبراير 2022 – أعلنت ماج أوف لايف، الشركة المختصة في تطوير العقارات القائمة على أعلى المعايير الصحية ومستويات الرفاهية التابعة لمجموعة ماج، عن التوصل إلى اتفاقية مع شركة “ماريوت إنترناشيونال” لإطلاق “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد”. وسيكون المشروع الجديد ضمن المجمع الصحي الفاخر KETURAH الذي يجسد أعلى المعايير الصحية والتجارب الفاخرة، ليوفر للمقيمين والزوار بيئة فريدة وصحية ترتقي إلى أعلى مستويات المعيشة الملهمة.

وسيوظف “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد” طيفاً واسعاً من ابتكارات ديلوس الرائدة عالمياً القائمة على الحقائق الصحية المثبتة، للمساعدة في توفير بيئة صحية لأصحاب المنازل، وتطوير نمط حياة صحي فاخر في دبي. وسيضم المشروع أيضاً نادياً خاصاً للأعضاء، ومركزاً صحياً شاملاً، ومطاعم يتم تأسيسها بأيدي مشاهير الطهاة الحاصلين على تصنيف “ميشلان”، فضلاً عن ممشى يوجد فيه العديد من المحلات التجارية. وسيكونالمشروع الأول في نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يسعى للحصول على تصنيف الصحة و السلامة من المعهد الدولي للمباني الصحية (IWBI) لمبانيه، ضمن مجمع WELL لشركة “ماج أوف لايف”.

ويقع المشروع على خور دبي، قبالة محمية رأس الخور للحياة البرية بدبي، وتتميز جميع الوحدات في ريتز كارلتونريزيدنسيز ضمن المنتجع بإطلالات مباشرة على ضفاف الخور، وسهولة الوصول إلى داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي ومطار دبي الدولي.

وفي تعليقه على المشروع الجديد، قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة “ماج أوف لايف”: “إننا على ثقة تامة من أن “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد” سيكون مشروعاً استثنائياً لم تشهده المنطقة من قبل بفضل هذه الشراكة. وسيعمل المشروع الجديد على الارتقاء بمستوى المعيشة الفاخرة برؤية أشمل وأوسع، كما نتطلع من خلاله إلى دمج فكرة العيش الفاخر مع الحفاظ على رفاهية سكاننا”.

من جهتها قالت ساتيا أناند، رئيس “ماريوت إنترناشيونال” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا العمل مع “ماج أوف لايف” لنقل علامة “ريتز كارلتون” التجارية إلى منطقة خور دبي التاريخية والثقافية. إن الطلب على مقومات المعيشة الفاخرة في الإمارات قوي للغاية، وسيكون “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد” إضافة رائعة لهذا المشروع المتميز بأسلوبه المتطور وتشطيباته الفاخرة وما تقدمه العلامة التجارية من خدمات فائقة الجودة”.

وقال بول سيالا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ديلوس”، ومؤسس معهد WELL الدولي للمباني: “تترسخ مكانة دبي بسرعة فائقة لتصبح بحق وجهة رائدة في أنماط الحياة الراقية التي تركز على الصحة والفخامة. لقد بات الناس يبحثون الآن عن البيئات المعيشية التي تعزز الصحة والرفاهية. ومن شأن اتفاقيات التعاون المبتكرة بين الأسماء الرائدة مثل “ماج و “ريتز كارلتون” أن يلبي هذا النوع من الطلب، وذلك من خلال التركيز في المقام الأول على الصحة والرفاهية في تصميم المنازل”.

وستطلق “ماج أوف لايف” المبيعات في 15 فبراير 2022، وسيتم تقديمها على شكل منازل فاخرة يضم كل واحد منها ثماني غرف نوم، مع إطلالات مباشرة على المحمية الطبيعية الفريدة في دبي، حيث ستكون مصممة وفق ثلاثة مفاهيم وتصميمات معمارية للمالكين الجدد، وهي: الأرض والسماء والماء. وستطلق الشركة أيضاً شققاً من غرفتين وثلاث غرف وبنتهاوس مع الحدائق العلوية، وستعتمد جميعها على أحدث معايير الجودة التي يتم توظيفها في “ريتز كارلتون ريزيدنسيز”.

وستدمج جميع المساكن مفهوم KETURAH’s Wealth of Wellbeing life في كل وحدة.

وللمزيد من المعلومات حول “ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد و KETURAH، يمكن للزوار زيارة مركز المبيعات الرسمي في مركز المؤتمرات بمركز دبي المالي العالمي، قرية البوابة دبي، والموقع الإلكتروني للمشروع www.theresidencesdubaicreek.com.

نبذة عن “ماج أوف لايف” (منطقة حرة – ذ. م. م.)

تعتبر “ماج أوف لايف” قسم العقارات الصحية التابع لمجموعة ماج، والتي تتولى تطوير مشروع KETURAH. وبناءً على التقديرات للمشاريع الحالية التي تزيد قيمتها على مليار دولار أمريكي، تركز الشركة على تطوير وتقديم مشاريع عالية الجودة تضمن فوائد طويلة الأجل لكل من المستثمرين والعملاء. وتتولى “ماج أوف لايف” قيادة مجموعة “ماج” لتكون في طليعة القطاع العقاري، وذلك بفضل المشاريع التي تنطلق من فلسفتها القائمة على الابتكار والتحسين المستمر.

واستوحيت مفاهيم تأسيس “ماج أوف لايف” من فنون العيش الصحية. وكان طلال موفق القداح، المؤسس الذي انطلق من رؤى طموحة في تطويرها، قد أنشأ مجمعاً للصحة والرفاهية الفاخرة، لكنه ليس منعزلاً عن محيطه، بل داخل المدينة في منطقة قريبة جداً من محيطها، ليوفر منازل يستطيع سكانها تحقيق التقدم والازدهار كل يوم.

نبذة عن “ديلوس ويل ليفينغ”

تعتبر “ديلوس” شركة للعقارات والتكنولوجيا القائمة على المعايير الصحية، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والرفاهية الفاخرة بالاعتماد على الحلول العلمية التي تسهم في تحسين أماكن العيش والعمل واللعب والتعلم. وبفضل ما يقرب من 10 سنوات من الأبحاث، تقدم “ديلوس” والشركات التابعة لها مجموعة من التقنيات والحلول التي أثبتت جدارتها لتطوير المساحات السكنية والتجارية والتعليمية والضيافة. وقامت ديلوس بتأسيس نظام لمعايير المباني يحمل اسم WELL Building Standard™ (WELL)، وهو أكبر نظام عملي لإصدار الشهادات في العالم لاعتماد المباني الصحية التي تدعم وتعزز صحة الإنسان ورفاهيته. وتتم إدارة WELLمن قبل معهد ويل الدولي للمباني (IWBI) الذي يمثل بدوره شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة “ديلوس”. وبالتعاون مع “مايو كلينيك”، أسست “ديلوس” مختبر Well Living، أول مختبر علمي مخصص حصرياً للبحث في التأثير الواقعي للبيئة الداخلية على صحة الإنسان ورفاهيته. ويتألف المجلس الاستشاري لشركة “ديلوس” من كبار المتخصصين في مجالات العقارات والسياسات الحكومية والطب والاستدامة. ولمعرفة المزيد عن هذه الشركة، يمكن زيارة موقعها: delos.com.

بيان إخلاء المسؤولية

“ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد” مشروع ليس مملوكاً أو مطوراً أو مباعاً لشركة فنادق “ريتز كارلتون (ذ. م. م.)” أو الشركات التابعة لـِ (“ريتز كارلتون”). وتستخدم “ماج أوف لايف” (منطقة حرة – ذ. م. م.) علامات “ريتز كارلتون” بموجب ترخيص من “ريتز كارلتون” التي لا تؤكد من جانبها دقة أي من البيانات أو المعلومات المقدمة الواردة في هذا البيان الصحفي.

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