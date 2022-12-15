‫ماج توقع إتفاقية مع “كوين مينا” لتسهيل معاملات شراء العقارات بالعملات الرقمية

– يهدف المطور العقاري إلى توفير طرق جديدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية عبر العملات الرقمية، والمساهمة في تعزيز اقتصاد دبي المزدهر

دبي – الإمارات العربية المتحدة

15 ديسمبر / كانون أول 2022

/PRNewswire/ —

– أعلنت ماج، المطور العقاري الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع إتفاقية مع “كوين مينا”، منصة تداول العملات الرقمية الرائدة في الوطن العربي. وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل عمليات شراء العقارات باستخدام العملات الرقمية، والمساهمة في تسريع نمو اقتصاد دبي الجديد. وبموجب هذه الإتفاقية، سيقبل المطور العملتين الرقميتين المستقرتين USDT و USDC.

وتعدّ “كوين مينا”، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، منصة منظمة ومرخصة من قبل بنك البحرين المركزي كمزود لخدمات العملات الرقمية من الفئة الثالثة. ومن خلال إتاحة المجال أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات لربط حساباتهم البنكية مع محافظ “كوين مينا” مباشرة، تتيح المنصة للمستخدمين خيارات الاستثمار في العملات الرقمية.

وقال طلال موفق القداح ، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج : “يسعدنا توق ي ع هذه ال إتفاقية مع “كوين مينا” لقبول العملات الرقمية من خلال منصتها المتطورة. ومن منطلق حرصنا على تحقيق المزيد من التطور، فإننا نواكب الآليات السائدة في السوق حالياً، والعمل على تلبية المتطلبات الفائقة لمستثمرينا الكرام الذين يتطلعون إلى تحويل مكاسبهم المربحة إلى أصول ملموسة باستخدام العملات الرقمية. ولن ندخر جهداً لدعم التقدم في الاقتصاد الرقمي للإمارة وتعزيز مكانتها العالمية البارزة لتحفيز قطاع دبي العقاري”.

وفي نفس السياق، أفاد مؤسسا “كوين مينا”، طلال الطبّاع ودينا سمعان، في بيان مشترك لهما: “يُسعدنا الإعلان عن توقيع إتفاقية مع ماج، أحد أكبر مطوري العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه ال إتفاقية على تنامي تبني العملات الرقمية كوسيلة تبادل للقيمة تُستخدم لشراء الأصول على أرض الواقع”.

نبذة عن كوين مينا

شركة كوين مينا التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها هي منصة تداول عملات رقمية خاضعة للتنظيم والترخيص من قبل بنك البحرين المركزي كمزود لخدمات العملات الرقمية من الفئة الثالثة. تسعى كوين مينا إلى تمكين المستثمرين المتمرسين والجدد في الوطن العربي الذين يرغبون في الاستفادة من خيارات الاستثمار البديلة وغير التقليدية، وذلك من خلال منحهم فرصة المشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين شراء العملات الرقمية وبيعها وتخزينها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع والسحب بعملتهم المحلية. تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصّة تداول العملات الرقميّة الأكثر سهولة وسلاسة وموثوقيّة في المنطقة بفضل الرسوم التنافسية والسيولة العالية التي تقدّمها والنهج التعليميّ الذي تتبعه.