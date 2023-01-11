‫ماكجرو هيل توسع مشاركتها مع مدرستين مرموقتين في مصر لتعزيز التعلم الرقمي

القاهرة، 11 يناير 2023 /PRNewswire/ — أعلنت ماكجرو هيل اليوم أن مؤسستين مرموقتين في مصر، هما مدرسة راجاك الدولية ومدرسة أون هليوبوليس، تعتزمان توسيع استخدامهما للمحتوى الرقمي الحديث من ماكجرو هيل للطلاب في الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف 12.

تعمل الاتفاقيات الجديدة على توسيع نطاق الارتباطات الحالية مع المؤسسات التي تستخدم بالفعل مناهج Inspire Science و Reveal Math وبرامج القراءة Wonders مع طلابها.

توفر هذه الاتفاقيات متعددة السنوات خبرات تعليمية مخصصة لطلاب المدارس من خلال منصات التعلم الرقمية الخاصة بماكجرو هيل، بما في ذلك ConnectEd و Online Learning Platform (OLP) .

تسعى مدرسة راجاك الدولية جاهدة لتوفير أفضل تجربة تعليمية عالية الجودة من أجل تنشئة جيل من الشباب قادر عقليًا وجسديًا واجتماعيًا على مواجهة تحديات عالم سريع التغير وشديد المتطلبات. وقد تضمّن حفل التوقيع على الاتفاقية مع مدرسة راجاك الدولية حضور شيرين قاسم، مديرة المدرسة، وممثلين كبار من ماكجرو هيل والمكتبة الإنجليزية الحديثة، وهي شريك توصيل رئيسي لماكجرو هيل في مصر، والتي كان لها دور فعال في عقد هذه الصفقة معًا.

قالت شيرين قاسم، مديرة المدرسة الأمريكية في مدرسة راجاك الدولية: “لقد تشرفنا بالعمل مع ماكجرو هيل لأكثر من ثلاث سنوات”. “لقد استخدمنا منصاتها على أساس يومي للأنشطة الصفية، وتوجيهات التعلم، وتقييم أداء الطلاب لتعزيز مهاراتهم ومفاهيمهم. وبالإضافة إلى ذلك فإن التطوير المهني لماكجرو هيل يتماشى بقوة مع مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين، وقد أفادنا كثيرًا في تحسين معرفة المعلمين وأساليب التعلم”.

تكرّس مدرسة أون هليوبوليس برنامجًا يركز على الطالب ويعزز التميز الأكاديمي من خلال مناهج ثرية ومتعددة التخصصات، مما يضمن أن يصبح الطلاب مفكرين نقديين ومحللين نشيطين للمشكلات وقرّاء مهتمين وباحثين متعمقين وكتاب مبدعين. تم توقيع الاتفاقية مع مدرسة أون هليوبوليس في حفل حضره السيد هاني سدراك، رئيس مجلس إدارة مدرسة أون هليوبوليس، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من ماكجرو هيل والمكتبة الإنجليزية الحديثة.

“كانت ماكجرو هيل شريكًا تعليميًا استراتيجيًا لمدرسة أون هليوبوليس على مدار عدة سنوات. وقد قررت المؤسستان تعميق شراكتهما بعقد اتفاقية متعددة السنوات تزود معلمينا بموارد ماكجرو هيل وفوائد التطوير المهني النموذجي”، وهذا طبقًا لما قاله مارك سدراك، مدير مدرسة أون هليوبوليس.

قال كريم كيرلس، مدير المبيعات في المكتبة الإنجليزية الحديثة: “اتخذت مدرسة راجاك الدولية ومدرسة أون هليوبوليس خطوات جريئة في السنوات الأخيرة من خلال تقديم المحتوى الرقمي لطلابهما في الرياضيات والعلوم والقراءة”. “وبعد عدة سنوات من هذا المشروع، نضج تحولهما الرقمي ومهد الطريق لتوسيع عملهما مع ماكجرو هيل. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة في كلا المدرستين”.

قال نانيس خليل، مدير مبيعات قطاع شرق البحر الأبيض المتوسط في ماكجرو هيل: “تعد مدرسة راجاك الدولية ومدرسة أون هليوبوليس من الجهات الفاعلة الراسخة والمحترمة في مشهد التعليم الدولي المصري عبر الصفوف من رياض الأطفال حتى الصف 12، ويسعدنا أن نرى شراكتنا معها تنمو وتزدهر”. “وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققنا نجاحًا كبيرًا في تطبيق التعلم الرقمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في جميع مراحل المدرسة. ونحن متحمسون بشأن مستقبل هذه الشراكات وكيفية استمرارنا في تحسين نتائج التعلم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والاستثمار في التطوير المهني”.

ماكجرو هيل

ماكجرو هيل هي شركة تعليمية عالمية رائدة تعمل مع ملايين المعلمين والمتعلمين والمتخصصين حول العالم. وإدراكًا لاحتياجاتهم المتنوعة، فإننا ننشئ محتوى موثوقًا به وأدوات مرنة ومنصات رقمية قوية لمساعدتهم على تحقيق النجاح بشروطهم الخاصة. ومن خلال التزامنا بالمساواة وإمكانية الوصول والإدماج، فإننا نعزز ثقافة الانتماء التي تحترم وتظهر تنوع المجتمعات والمتعلمين والمعلمين الذين نخدمهم. هناك أكثر من 40 مقرًا لشركة ماكجرو هيل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وتوفر حلولها التعليمية لمرحلة ما قبل رياض الأطفال حتى الصف 12 والتعليم العالي والمتخصصين وغيرهم بأكثر من 80 لغة. زورونا على mheducation.co.uk أو تواصلوا معنا على Facebook ، أو LinkedIn أو Twitter .

مدرسة راجاك الدولية

في مدرسة راجاك، نسعى جاهدين لتوفير تعليم يلبي احتياجات جميع الطلاب.

ولذا فإننا نقدم منهجًا شاملاً ومتنوعًا يدرسه فريق عمل موهوب ومتحمس. نحن ندرك أن النجاح الأكاديمي ليس بالأمر السهل على جميع الطلاب.

ومع ذلك، يكمن هدفنا في جعل جميع الطلاب يدركون إمكانياتهم.

نحن نشجع الرؤية التي مفادها أن النجاح الأكاديمي لا يكفي لتلبية احتياجات طلاب اليوم. ولهذا نشجع المشاركة في الرياضة والموسيقى والفنون. وذلك لأننا نعتقد أن الطلاب في عالم اليوم يحتاجون إلى مهارات للتعبير عن أنفسهم.

وجدير بالذكر أن مدرسة راجاك الأمريكية معتمدة من كوجنيا، وهي مؤسسة تعليمية دولية مرموقة. ويضمن تقييمهما حفاظنا على أحدث الأساليب التربوية في التدريس والتعلم.

تفخر عائلة راجاك بتزويد طلابنا ببيئة أكاديمية قوية وودودة وآمنة، وفرصة للتفوق في الحياة.

مدرسة أون هليوبوليس

لقد قدمت أون هليوبوليس تعليمًا دوليًا عالي الجودة للطلاب في مصر على مدى عدة سنوات. وبالتالي فقد التحقت أجيال عديدة من خريجي مدرسة أون هليوبوليس ببعض الجامعات الرائدة في العالم في مصر وأماكن أخرى.

تتمثل رؤيتنا في مدرسة أون هليوبوليس الدولية في توفير بيئة تعليمية تتميز بالأمان والرعاية والإيجابية يتمكن فيها جميع الطلاب من التعلم وتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومن ثم فإننا نُعدّ طلابنا حتى يكونوا متعلمين مدى الحياة، وقادة المستقبل، وأعضاء مساهمين منتجين في عالمنا من خلال تطوير تفكيرهم التحليلي والنقدي والإبداعي.

وتتمثل مهمة مدرستنا في تزويد جميع الطلاب بتعليم عالي الجودة من خلال غرس مهارات القرن الحادي والعشرين وإلهام التعلم مدى الحياة حيث يمكن لكل فرد أن ينمو فكريًا واجتماعيًا وعاطفيًا. في مدرسة أون هليوبوليس الدولية، لا نعمل فقط على تعزيز تقدير الذات لدى كل طالب من خلال العلاقات الإيجابية مع الطلاب والموظفين، ولكننا أيضًا نسعى إلى إشراك أولياء الأمور والمعلمين وأعضاء المجتمع بنشاط في عملية التعلم الخاصة بطلابنا.

للتواصل:

تايلر ريد

ماكجرو هيل

‎(914) 512-4853

tyler.reed@mheducation.com