مايندتري تشارك هوسكفارنا جروب لقيادة التحول الرقمي

مصنع منتجات البستنة يتجه نحو إنتاج النموذج التشغيلي بالاستعانة بتقنية المعلومات لزيادة سرعة العمل

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند،

21 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ —

/PRNewswire/ — أعلنت اليوم مايندتري “ Mindtree “، الشركة الرائدة في خدمات التحول الرقمي والتقنية، عن استعانة هوسكفارنا جروب “Husqvarna Group” بمايندتري لتوفير خدمات ساب التي محورها التشغيل والتطوير للمساعدة في قيادة مبادرات التحول الرقمي للشركة.

وستشترك مايندتري مع قسم غاردينا “Gardena” في هوسكفارنا جروب، ومقره ألمانيا، ويعد بمثابة العلامة التجارية الرائدة لأدوات البستنة عالية الجودة في أوروبا. وستركز مشاركة مايندتري مع غاردينا على مساعدة الشركة في الإسراع من جهودها نحو التحول الرقمي. وتسعى الشركة إلى اكتساب رؤية أفضل لعملياتها، وتحسين الخدمات وعروض المنتجات على نحو أكثر فعالية في إطار قنوات المبيعات والخدمة وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

وبهذه المناسبة، صرح ديباشيس تشاترجي “Debashis Chatterjee“، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب، بشركة مايندتري، قائلاً: “تعد هوسكفارنا جروب وقسم غاردينا التابع لها بمثابة علامات تجارية عالمية شهيرة تبوأت مرتبة الصدارة في مجالها، ويسعدنا أن نكون شريكها العالمي”. ويضيف، “وسيساعد منهجنا التشغيلي الفريد لتقنية المعلومات الخاص بالمنتج في الإسراع من دورة المنتج في هوسكفارنا – من الابتكار والتطوير وحتى الإصدار – مما يتيح للأعمال أن تلبي احتياجات العميل على نحو أكثر كفاءة”.

وستطبق مايندتري مفاهيم السرعة والتطوير والتشغيل “DevOps” لمساعدة غاردينا على تطوير وتنفيذ تطبيقات ساب بوتيرة أسرع لتلبية طلبات الأعمال في العصر الرقمي. وتساهم هذه الشراكة في هدف الشركة الخاص بالتحول من مركز خدمات مشتركة إلى نموذج تشغيلي لتقنية المعلومات قائم على التطوير والتشغيل.

وسيتيح كسر حواجز الانعزال بين تطوير التطبيق وعمليات تقنية المعلومات إجراء تعاون أوثق يؤدي إلى تسويق البرمجيات الحديثة وإصدارات التطبيق على نحو أسرع. ويأتي في لب هذا المنهج طرق التسليم المتواصلة التي تجمع السرعة، والتطوير والتشغيل، والأتمتة، وتغييرات إصدارات البرمجيات بالطلب مع درجة عالية من الثقة في الجودة.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات التقنية الاستشارية وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 290 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في أكثر من 15 دولة حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 22,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

للتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com أو تابعونا على @Mindtree_Ltd.

يجوز أن تكون جميع أسماء المنتجات والشركات علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

تانوغا سينغ “Tanuja Singh“

مايندتري “Mindtree“

9741000266 -91+

Tanuja.Singh@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson“

ماتر كوميونيكشنز “Matter Communications“

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson“

هوت واير “Hotwire“

7877-459-783 (0) 44 +

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com