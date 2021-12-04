مبيعات شاحنات جي دبليو أم العالمية تتجاوز الـمليوني وحدة

باودنغ، الصين, 4 كانون الأول/ديسمبر، 2021 / PRNewswire/ — مؤخرا، أعلنت شركة جي دبليو أم للشاحنات الصغيرة في معرض سيارات غوانغجو 2021 أن حجم مبيعاتها العالمية الإجمالي تجاوز المليوني وحدة، وهو ما جعل هذه العلامة التجارية الشركة الصينية الأولى التي تحقق مثل هذا الأداء في المبيعات.

الشاحنة الصغيرة هي أول نوع من المركبات التي تنتجها شركة جي دبليو أم، ووفقًا للإحصاءات الرسمية، شهدت شاحنات جي دبليو أم الصغيرة نموًا سريعًا في مبيعاتها لعدة سنوات. بلغت مبيعاتها العالمية 148.830 وحدة في العام 2019 ، بزيادة 7.85٪ على أساس سنوي. في العام 2020، ارتفعت هذه المبيعات بنسبة 51.2٪ على أساس سنوي لتصل إلى 225,000 وحدة. على وجه الخصوص، احتلت شاحنات GWM POER و Wingle 5 و Wingle 7 المراكز الثلاثة الأولى في مبيعات الطراز الفردي في سوق الشاحنات الصغيرة العالمية. هذا العام، باعت جي دبليو أم للشاحنات الصغيرة 187000 وحدة في ثلاثة أرباع العام فقط، وقد باعت GWM POER بشكل خاص أكثر من 10,000 وحدة في 16 شهرًا متتاليًا.

حازت شاحنات جي دبليو أم على إشادة واسعة من العديد من وسائط الإعلام الدولية المتخصصة في السيارات، وهو سبب مهم وراء نمو مبيعاتها المتزايد. وفي اختبار احترافي للقيادة على الطرق الوعرة في روسيا، علق موقع Auto.ru المتخصص في صناعة السيارات المحلية بأن شاحنة جي دبليو أم الصغيرة تتفوق على العلامات التجارية الأخرى من حيث جودة القيادة والتعامل الممتاز والأداء على الطرق الوعرة. ووصنفت مجلة Bakkie & Truck، وهي مجلة سيارات موثوقة في جنوب إفريقيا، شاحنات جي دبليو أم الصغيرة باعتبارها واحدة من “أفضل 3 شاحنات صغيرة في العالم” إلى جانب العلامات التجارية الكبرى الأخرى. وقيمت هذه العلامة التجارية أيضًا على أنها “واحدة من أكثر الموديلات التي تستحق جمعها في المستقبل” من Driven، وهي واحدة من وسائل الإعلام الرئيسية المتخصصة في السيارات في نيوزيلندا.

في السوق العالمية، أشاد العديد من العملاء بالعديد من طرازات شاحنات جي دبليو أم الصغيرة لأدائها الممتاز، مما وضع أساسًا قويًا لمبيعاتها لأكثر من مليوني وحدة. كان العميل الروسي بورتسيف راضيًا جدًا عن شاحنة Wingle 7 نظرًا لقدرتها الرائعة على حمل الأحمال وموثوقيتها. وقال “سأقوم بتضمين Wingle 7 في قائمة مشترياتي.” ولدى إطلاقها في سوق الشرق الأوسط، حازت شاحنة GWM POER على تقدير كبير من قبل بطل السباق البحريني صلاح لراحة الركوب وإمكانية التحكم. وقال مبتسما: “تمتلك جي دبليو أم POER القدرة على التغلب على ظروف الطريق الخاصة، وهي خيار عملي للرحلات العائلية والتسوق”.

اعتبارًا من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، باعت جي دبليو أم بيكاب أكثر من 20,000 وحدة على مدى 14 شهرًا متتاليًا. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أطلقت هذه العلامة التجارية العديد من الموديلات الجديدة في معرض سيارات غوانغجو 2021، بما في ذلك Jingang POER، وموديلا المفهوم Super Pickup و Heidan، مما يمهد الطريق لمزيد من التحسن في مبيعاتها العالمية في المستقبل.

بالنسبة للتوقعات المستقبلية، قال جانغ هاباو، المدير العام لشركة جي دبليو أم للشاحنات الصغيرة، “بحلول العام 2025، ستحقق جي دبليو أم مبيعات سنوية تزيد عن 500,000 وحدة، وهي ستصنف ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مبيعات الشاحنات الصغيرة العالمية.”

الفيديو- https://mma.prnewswire.com/media/1701943/GWM.mp4