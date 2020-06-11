متجر صناديق الإلكتروني يُسلّم ما يربو على 67 طنًا من سلع البقالة للمقيمين في الإمارات بأسعار استثنائية

– منصة الشراء بالجملة عبر الإنترنت هي شريان الحياة لشراء سلع البقالة بالجملة بأسلوب مريح أثناء أوقات الإغلاق وحظر التجول الناتجة عن تفشي جائحة كوفيد-19

– تسليم 67 ألف كغم من سلع البقالة إلى المنازل منذ الأول من مارس وحتى الأول من مايو 2020

– أقنعة N95 الطبية هي السلعة الأكثر شيوعًا تليها لفات ورق التواليت

– ضمان أقل الأسعار وتوفير بالآلاف للمتعاملين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يونيو 2020 /PRNewswire/ — سلّمت منصة صناديق الإلكترونية لطلبات الشراء بالجملة عبر الإنترنت (Sanadeeg.com) ما يربو على 67 طنًا من المواد الاستهلاكية الأساسية والأدوات المنزلية إلى المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهري مارس وأبريل من عام 2020، حيث خضع سكان الدولة لفترة من التباعد الاجتماعي وحظر التجول في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19.

تصدرت أقنعة الوجه الطبية N95 قائمة السلع من حيث عدد التسليمات، إذ شرع سكان الإمارات في شراء الأقنعة الطبية حتى قبل أن تصبح إلزامية بموجب القانون. وجاءت عبوات الجملة 40 لفة من ورق التواليت المكون من طبقتين في المرتبة الثانية في قائمة السلع الأكثر شيوعًا، يليها سائل غسل الصحون وسائل غسول اليدين ديتول والمناديل المُبللة المطهرة ومنظفات المطبخ ومياه الشرب.

وصرح علي شريف، الرئيس التنفيذي لمتجر صناديق قائلاً: “يشجع متجر صناديق الإلكتروني طلبات الجملة، ما يعني أننا عادة نشهد تركيزًا في الطلبات التي يصعب حملها من الضروريات المنزلية مثل مياه الشرب وسائل غسل الصحون. إلا أننا شهدنا أيضًا زيادة كبيرة في الاهتمام بالمنتجات المتعلقة بالتطهير والتنظيف، وهو أمر متوقع نظرًا لتفشي جائحة كوفيد-19.”

الجدير بالملاحظة أن تركيز متجر صناديق الإلكتروني ينصب على طلبات الجملة -إلى جانب خبرته اللوجستية- قد ساعد في الحفاظ على جدول تسليم مُحكم ودقيق، في الوقت الذي عانى فيه الناشطون الآخرون في مجال التجارة الإلكترونية من الاضطراب في عمليات التسليم.

واستطرد شريف قائلاً: “يسرني أننا استطعنا الحفاظ على جدول منتظم لعمليات التسليم دون خلل في معالجة الطلبات على الرغم من الزيادة الكبيرة في المبيعات بنسبة 135٪ وزيادة الطلبات بنسبة 170٪ بسبب الجائحة. لقد استطعنا الارتقاء للمستوى الذي يلبي احتياجات مجتمعنا، وبما يضمن طمأنة عملائنا وأن نكون معيارًا من معايير الثبات والثقة لديهم في خضم هذه الأوقات العصيبة.”

يستفيد متجر صناديق الإلكتروني من تعاظم الاتجاه نحو الطلب عبر الإنترنت، حيث يهتم المستهلكون بتجنب الأماكن المزدحمة وطوابير السداد والخروج الطويلة حتى مع تخفيف قيود الإغلاق في الإمارات العربية المتحدة. وبحسب إحصائيات مختبر ومضة للأبحاث؛ ينفق المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة حوالي 17 مليار دولار أمريكي على بند الطعام وحده. في حين يبلغ إنفاق سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 33 مليون نسمة على البند نفسه 54 مليار دولار أمريكي، أما إنفاق السكان في مصر البالغ عددهم 98 مليون نسمة فيأتي على رأس الجدول بإجمالي يبلغ 56 مليار دولار أمريكي.

ويعلق على ذلك السيد/شريف قائلاً: “يتضح من الأبحاث أن المستهلكين في المنطقة يضعون أحجامًا أكبر من الطلبات في سلال الشراء حيث تضع معظم الأسر طلبًا كبيرًا كل بضعة أسابيع وطلبات أصغر للضروريات اليومية. وهذه الطلبات الكبيرة هي ما يتخصص متجر صناديق الإلكتروني بمساعدة المستهلكين فيه. إذ يتمثل عرض القيمة لدينا ببساطة في تقديم أفضل الأسعار لمجموعة واسعة وكميات كبيرة من السلع. وبذلك يتمكن المستهلك من إنجاز تسوقه الأسبوعي في غضون دقائق ويتسلمه مطابقًا لما وُعد به، دون صعوبات صفوف السداد والخروج، والانتظار في طوابير مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وركن السيارات وحمل الحقائب الثقيلة.”

كما اشترك متجر صناديق الإلكتروني مع المؤسسات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك في توزيع التبرعات الغذائية للمُحتاجين، وكذلك أطلق المتجر قائمة كبيرة من العروض الرمضانية الخاصة.

ويحافظ متجر صناديق الإلكتروني على وعده للمستهلكين بسيطًا وقويًا: تحقيق وفورات استثنائية على طلبات التسوق بالجملة، مع ضمان أقل الأسعار عبر الإنترنت. إذ تُسلم سلع البقالة وطلبات الجملة مباشرة إلى المستهلكين عند أبواب منازلهم -دون التعرض للازدحام أو الوقوف بالطوابير- بعد إجراء عملية سداد وخروج عبر الإنترنت تستغرق دقائق فحسب.

ويختتم السيد/شريف حديثه قائلاً: “نظرًا لطبيعة عملنا القائم على طلبات الجملة، فإننا نشجع العملاء على وضع طلباتهم أسبوعيًا. لأن الضمان الذي نقدمه هو توفير أسعار تنافسية حصرية وتوصيلها مباشرة إلى باب منزلك بأسلوب مريح، دون تخمينات.”

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1179018/Sanadeeg.jpg

علي شريف، البريد الإلكتروني: ali@sanadeeg.comالهاتف: 6655082 055