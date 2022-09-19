متحدون من أجل شرق أوسط أكثر صحة

سيلتقي الصيادلة والمتخصصون في مجال الرعاية الصحية من أ كثر من 11 دولة لتبادل الرؤى والآراء خلال الندوة الأولى من بي آند جي هيلث الشرق الأوسط لتسليط الضوء على أهمية “ الصحة الجسدية المتكاملة ”

ستشهد القمة الأولى لصيادلة الشرق الأوسط والمعتمدة من قبل ” الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ” و ” كلية الأطباء الملكية ” مجموعة من المناقشات التي يجريها الخبراء الرائدين على مستوى المنطقة والعالم في مجال الرعاية الصحية، حول مواضيع” الصحة الجسدية المتكاملة ” والدور الرئيسي للصيادلة في تشخيص الأمراض وتعزيز القدرات المعرفية للمرضى والمساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 19 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — أعلنت “بي آند جي هيلث”P&G Health، قسم الرعاية الصحية التابع لشركةبروكتر آند جامبل، عن تنظيم ندوة خاصة للصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية في المنطقة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاحتفال باليوم العالمي للصيادلة 2022. ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة مجموعة واسعة من الصيادلة ومتخصصي الرعاية الصحية من 11 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم تسليط الضوء على أهمية “الصحة الجسدية المتكاملة” لتعزيز مستويات الرفاهية لدى المستهلكين وعبر المجتمعات.

وسيتم في إطار الفاعلية إجراء مجموعة من المناقشات بإشراف الخبراء الرائدين على مستوى المنطقة والعالم في مجال الرعاية الصحية، حول مواضيع” الصحة الجسدية المتكاملة ” التي تشمل صحة الفم والصحة العامة وصحة الأم والأمراض غير المعدية، والدور الرئيسي للصيادلة في تشخيص الأمراض وتعزيز القدرات المعرفية للمرضى والمساهمة في توفير خدمات الرعاية الصحية.

وقال د. آشلي بارلو، مدير أول، الشؤون الطبية والتقنية، بي آند جي هيلث P&G Health آسيا والمحيط الهادي والهند والشرق الأوسط وأفريقيا : “تعتبر ا لصيدليات اليوم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة المتكاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية. ويتمتع الصيادلة بمكانة استثنائية عبر هذه الهيكلية، باعتبارهم نقطة الاتصال الأولى التي يلجأ إليها المرضى للحصول على الرعاية، ما يمنحهم قدرات تأثيرية واسعة النطاق في مجال توفير الخدمات الصحية. وتأتي ندوة “ الصحة الجسدية المتكاملة ” ، التي تطلقها بي آند جي هيلث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ، في إطار جهودنا المستمرة للاهتمام بالصحة الجسدية على مستوى المنطقة ودولها، والتأكيد على أهمية الدور الحيوي للصيادلة ومكانتهم الرائدة في الارتقاء بتجارب الرعاية الصحية للمرضى، بدءاً من المشاركة في زيادة الوعي حول الأعراض المرضية، مروراً بالمساهمة في توفير الرعاية عبر التدخل الفعال، وصولاً إلى التشجيع على تبني سلوكيات التماس الرعاية الصحية من قبل الجهات المختصة”.

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وفقاً لإحدى الدراسات البحثية التي استُعرضت في الاجتماع الدوري ل لجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي ، أظهر المرضى رضا أعلى عن الخدمات الصحية إثر تلقيهم عناية مخصصة من قبل الصيادلة عبر مستويات مختلفة من الرعاية.

بحسب دراسة سعودية، يفضل 41٪ من المستهلكين السعوديين استشارة الصيادلة بشأن الأدوية الموصوفة، كما يؤكد 48٪ من المشاركين ضرورة تعزيز القدرات الاستشارية الطبية للصيادلة. وتظهر البيانات أن المستهلكين يهتمون بالحصول على الاستشارة الطبية من الصيادلة بنسبة 62.2٪ (الولايات المتحدة الأمريكية) و 25٪ (المملكة المتحدة) وأكثر من 50٪ (كندا).

أظهرت إحدى الدراسات التي أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن 71% من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثون عن المعلومات الطبية عبر الإنترنت، ما يؤكد على الدور الحيوي للصيدليات في زيادة الوعي وتقديم المشورة الطبية.

ومن جهته قال إبراهيم الصرة، أستاذ علوم الصيدلانيات والميكروبيولوجيا الصيدلانية، كلية الصيدلة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية والمشرف على الندوة : “يمتلك الصيادلة من ذوي الخبرة قدرات استثنائية تمكنهم من لعب دور أساسي وحيوي بالتعاون مع المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، للمساهمة في تعزيز الوعي بالأمراض وتشخيص الأعراض والمتابعة و توضيح الجرعة وتقديم خدمات الرعاية على النحو الأمثل. وأتطلع بحماس للتواصل مع الخبراء والصيادلة الرائدين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا المشاركين في هذه الندوة متعددة التخصصات، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. ويسعدني تبادل الرؤى والأفكار العلمية الهادفة معهم، وتوثيق روابط التعاون عبر منظومة متكاملة من الجهات المعنية، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الرعاية الصحية وتوفير العلاجات المناسبة” .

وأضاف الدكتور بارلو : “ تحتفي الندوة في إطار موضوع اليوم العالمي للصيادلة ” الصيادلة متحدون في العمل من أجل عالم أكثر صحة “، بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الصيادلة لإحداث تأثير إيجابي في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط”.

المتحدثين خلال الندوة:

للمزيد من المعلومات والتسجيل في الندوة الأولى من نوعها التي تنظمها بي آند جي هيلث في منطقة الشرق الأوسط حول “الصحة الجسدية المتكاملة”، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://us02web.zoom.us/webinar/register/6616626418217/WN_1ZWTfFqsSmiFnpLtahfdAw

البريد الإلكتروني: events@cappmea.com

خدمة الواتساب: +971551128581

نبذة عن بي آند جي هيلث

يعمل بي آند جي هيلث، قسم الرعاية الصحية في شركة بروكتر آند جامبل، على دفع حدود الابتكارات التي تركز على المستهلكين لتمكينهم من عيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. و تشمل قائمة المستحضرات في بي آند جي هيلث مجموعة من العلامات التجارية الرائدة: Vicks ® و Nasivin ® للعناية بالجهاز التنفسي و Femibion ® و Clearblue ® للأمور المتعلقة بالحمل ، و Crest ® و Oral-B ® للعناية بصحة الفم، و Bion3 ® و Seven Seas ® و Evion ® و ® Sangobion للفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، و Metamucil ® و Prilosec OTC ® و Pepto Bismol ® و Align ® و Nerve Care with Neurobion ® للعناية بصحة الجهاز الهضمي ، و Dolo-Neurobion ® لتسكين الآلام.

نبذة عن بي آند جي هيلث الشرق الأوسط

تسعى شركة بروكتر آند جامبل الشرق الأوسط لتوفير المنتجات التي تساهم في تحسين حياة 90 مليون مستهلك في منطقة شبه الجزيرة العربية والمشرق العربي. وتشمل قائمة المستحضرات مجموعة من العلامات التجارية الرائدة مثل Neurobion و Vicks و Seven Seas و Femibion والتي يثق بها المرضى ومتخصصو الرعاية الصحية منذ عقود.

نبذةٌ عن بروكتر آند جامبل

تخدم شركة بروكتر آند جامبل وتحسّن حياة أكثر من 5 مليار شخص حول العالم من خلال مجموعة العلامات التجارية ذات الجودة العالية والموثوقة. وتتضمن العلامات التجارية الريادية للشركة كل من: Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®, Wella® and Whisper ®. وتتواجد خدمات الشركة في أكثر من 70 بلد حول العالم. لمعرفة آخر الأخبار ومعلومات أكثر تفصيلاً حول بروكتر آند جامبل وعلاماتها التجارية، الرجاء زيارة WWW.PG.COM

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