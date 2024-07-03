مجموعة أباريل تطلق حملة ” موسم الصيف” لعام 2024 بمشاركة أكثر من 36 علامة تجارية تابعة لها

استضافت مجموعة أباريل جلسة تصوير بالتعاون مع فندق أنانتارا النخلة، حيث عرضت من خلالها التشكيلات الصيفية المتوفرة في المحلات وعبر المتجر الإلكتروني 6thstreet.com.

احتفالاً بموسم الصيف مع علامات مجموعة أباريل – ألدو، ألدو إكسسوارات، أردين، اسيكس، أثليتسكو، بفرلي هيلس بولو كلوب، بيركنستوك، كلفن كلاين، تشارلز&كيث، كولدستون كريمري، كروكس، ديون لندن، أف فايف، فورست اسينشيالز، فورايفر نيو، هافايانس، هيرشل، إنجلوت، جيميز إتاليان، لافي إن روز، إل سي واي كيكي، إل سي دبليو هوم ، نيويوركر، ناين وست، نوت أورديناري ، نساء، آر آند بي الأطفال، ريتوالز، سكتشرز، ستيف مادن، ذا تشيلدرنز بليس، تيم هورتنز وتومي هيلفيغر.

دبي، الإمارات العربية, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — بكل حماس تعلن مجموعة أباريل الرائدة في مجال البيع بالتجزئة وأسلوب الحياة، عن حملة موسم الصيف الجديدة كلياً وتعرض من خلالها تشكيلات الصيف لأكثر من 36 علامة تجارية تابعة لها. إذ أتمت جلسة تصوير مميزة بالتعاون مع فندق أنانتارا النخلة، مجسدةً الرؤية المعاصرة لمجموعة أباريل من خلال عرض الأجواء الفاخرة في إطار مميز، وتعد بتشكيلة صيفية تجدد معنى الأناقة الصيفية الراقية.

علقت السيدة سيما جانواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجموعة أباريل مشيرةً إلى سعادتها الغامرة بهذه الحملة بقولها: ” نحن في غاية الحماس لمشاركة الدليل الصيفي الرسمي من مجموعة أباريل لعام 2024، ونقدم من خلاله لمستنا الفريدة لهذا الموسم الرائع عبر أكثر من 36 علامة تجارية عالمية ومحلية تابعة لمجموعة أباريل. حملة الصيف هذه لا تقتصر على عرض تشكيلاتنا الصيفية فحسب، بل نسعى من خلالها إلى الترويج لأسلوب حياة مميز ومبتكر بين عملائنا”.

تضم الحملة الصيفية مجموعة رائعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية الأبرز لدى مجموعة أباريل بما فيها ألدو وألدو إكسسوارات وأردين واسيكس وأثليتسكو وبفرلي هيلس بولو كلوب وبيركنستوك وكلفن كلاين وتشارلز & كيث وكولدستون كريمري وكروكس وديون لندن وأف فايف وفورست اسينشيالز وفورايفر نيو وهافايانس وهيرشل وإنجلوت وجيميز إتاليان ولافي إن روز وإل سي واي كيكي و إل سي دبليو هوم ونيويوركر وناين وست ونوت أورديناري ونساء وآر آند بي الأطفال وريتوالز وسكتشرز وستيف مادن وذا تشيلدرنز بليس وتيم هورتنز وتومي هيلفيغر. حيث تضفي كل علامة تجارية أسلوباً مميزاً وطابعاً فريداً وكل ما يزيد الصيف تألقاً من خلال اختيارات أنيقة وعملية. وتعد هذه التشكيلة بتوفير خيارات واسعة ومتنوعة تناسب كافة الأذواق، وتلبي احتياجات الجميع بلمسة مميزة وفريدة.

مجموعة أباريل تطلق حملة ” موسم الصيف” لعام 2024 بمشاركة أكثر من 36 علامة تجارية تابعة لها

سيتثنى للمتسوقين المقبلين بحماس على أجواء الصيف الممتعة، الحصول على التشكيلات من محلات علامات مجموعة أباريل وعبر المتجر الإلكتروني 6thstreet.com إذ سيتم من خلالها طرح المجموعة الكاملة من المنتجات في الأسواق. وحيث أن هذه الحملة تجمع بين الابتكار في مجال البيع بالتجزئة و الوجهات الترفيهية الفاخرة، فهي تسلط الضوء على الجهود المشتركة بين مجموعة أباريل وفندق أنانتارا النخلة، من أجل تلبية احتياجات المقيمين والسياح بما يجعل المنطقة وجهة صيفية مثلى.

ترقبوا الصيف المليء بالأناقة والجمال والفخامة الذي تعدكم به مجموعة أباريل وفندق أنانتارا النخلة.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,200 متجراً وأكثر من 85 علامة تجارية وبتعيين 22,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن

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لمحة عن فندق أنانتارا النخلة

أنانتارا هي علامة فاخرة في مجال خدمات الضيافة للسياح المعاصرين، ذات رؤية هادفة لربط الأشخاص بالأماكن والقصص من خلال التجارب الشخصية المبتكرة، وتوفر لهم أعلى معايير الضيافة في أكثر الوجهات العالمية تميزاً. توفر مجموعة الفنادق والمنتجعات الفاخرة المصممة بدقة مدروسة بوابة واسعة لاستكشاف معالم جديدة وتجربة رحلات شخصية ممتعة

تربط أنانتارا المسافرين بالسكان المحليين في جميع الوجهات بما فيها من مدن عالمية إلى وجهات صحراوية وجزر سياحية، وتمنحهم الرفاهية الأصيلة من خلال خدماتها التي تقدمها بشغف وخبرة. وتضم مجموعة الفنادق حالياً أكثر من 40 فندقاً ومنتجعاً رائعاً في تايلاند وجزر المالديف وإندونيسيا وفيتنام والصين وكمبوديا وماليزيا وسريلانكا وموريشيوس وجزر سيشل وموزمبيق وزامبيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان وتونس والبرتغال واسبانيا والمجر وهولندا وإيطاليا وإيرلندا وفرنسا وفي عدد من المواقع المستقبلية في سائر أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

للمزيد من المعلومات عن فنادق ومنتجعات وسبا أنانتارا، يرجى زيارة www.anantara.com

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