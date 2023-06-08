‫مجموعة أباريل وكلاركس في تحالف استراتيجي مشترك لتوسيع نطاقهما الإقليمي في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية

Press Release

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مجموعة أباريل على وشك إطلاق أكثر من 20 متجراً لكلاركس في المملكة العربية السعودية

يسر مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء والاسلوب المعاصر، أن تعلن عن تحالفها الاستراتيجي مع الشركة الرائدة في مجال الأحذية كلاركس، والهادف لتوسيع وجود علامة كلاركس في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية مع خطة استراتيجية تشتمل افتتاح أكثر من 20 متجراً في غضون الخمس سنوات المقبلة.

هذا التحالف يبرهن التزام مجموعة أباريل في تنويع أنشطتها في قطاع التجزئة بينما توفر تجربة تسوق متميزة للعملاء في المملكة العربية السعودية. وتتوافق خطتها التوسعية مع “رؤية السعودية 2030” الهادفة لدعم التنوع الاقتصادي لتمكين دور قطاع التجزئة المحوري في دفع عجلة الاقتصاد في البلاد .

وعبر نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، عن حماسه الشديد لهذه الشراكة بقوله ” يمثل هذا التحالف الاستراتيجي خطوة مهمة في سعينا لتوفير تجربة تسوق غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية، حيث أن علامة كلاركس بإرثها وسمعتها الطيبة في توفير المنتجات عالية الجودة، ستشكل إضافة هامة إلى علاماتنا التجارية. لذا يسعدنا توفير هذه العلامة التجارية البريطانية لعملائنا في المنطقة.”

وستوفر متاجر كلاركس الجديدة في المنطقة خيارات واسعة من الأحذية بما فيها أشهر تصاميمها الأصلية وتشكيلة من الأحذية المريحة الحصرية. وتوسعها القادم سيساهم في وصولها إلى شريحة أكبر من المتسوقين ومجاراة الطلب المتصاعد على الأحذية عالية الجودة في السعودية وماحولها.

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، الرائدة عالمياً في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 2,025 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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