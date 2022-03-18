‫مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية وشركة AK International لجلب حلول الطب التجديدي البيولوجي إلى باكستان والإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 مارس/آذار 2022/PRNewswire/ — وقعت مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية (EWBG) مذكرة تفاهم (MOA) مع شركة AK International LLC (AKI) التي تتخذ من دبي مقراً لها، وذلك للاضطلاع بعدة مشاريع مشتركة في باكستان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تركز على توفير خدمات وحلول الطب البيولوجي التجديدي للمجتمع.

اتفق الطرفان في جلسة التوقيع التي عقدت في الأول من مارس/آذار 2022، على تجميع مواردهما وخبراتهما في خطة مشروع مشترك يتكون من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى تسجيل واستيراد وتوزيع وتسويق منتجات مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية ( EWBG ) السويسرية والألمانية والأوروبية الحائزة على جوائز وواجهات برمجة التطبيقات البيولوجية. ستساهم شركة AKI بشبكة توزيعها واسعة النطاق في المنطقة وخبرتها في تسويق مستحضرات التجميل، إضافة إلى برامج تعليمية واسعة النطاق معتمدة دوليا تُقدمها أكاديمية العافية الأوروبية ويُديرها معهد المعرفة الجمالية، وهو الكيان الأكاديمي لِشركة AKI.

ستشهد المرحلة الثانية تطوير مراكز صحية حصرية تحمل علامة مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية (EWBG ) لعكس مسار تقدم العمر والإطالة فيه والوقاية من الأمراض في هذه المناطق. ستقدم المراكز الصحية هذه حلولًا تجديدية بيولوجية بما في ذلك مختبر بيولوجي ذي غرف نظيفة لتطوير الخلايا الجذعية الذاتية أو الخيفية وخبرة مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية ( EWBG) في العلاج بالخلايا، بما في ذلك تكنولوجيا الخلايا الجذعية الأولية الحاصلة على براءة اختراع والعلاجات الحيوية التي تشمل الخلايا الجذعية و المنتجات القائمة على الخلايا والببتيدات الجزيئية الحيوية والنباتات، والعلاجات المركبة والتغذية الوريدية، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والمنتجات الصحية الطبيعية، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.

أخيرًا، ستمثل المرحلة 3 من المشروع المشترك غزو النظام البيئي الرقمي للصحة. يستلزم ذلك تكاملاً تآزريًا لتطبيق الهاتف المحمول المبتكرالمسمى (HI)’Health Interface ‘ الخاص بـشركة AKI ، الذي طورته شركة . Artelir Inc ، مع شبكة مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية EWBG العالمية المكونة من 26 مستشفى صحيًا ومركزًا لتجديد الشباب ومكافحة الشيخوخة، وحلول وخدمات صحية بيولوجية.

قامت شركة AKI ومجموعة EWBG ، من خلال كياناتها السويسرية والألمانية الممثلة بِشركتي Nexge n Biopharma Ltd و Stellar Biomolecular Innovations Inc ، في اتفاقيتين منفصلتين للمشروع المشترك لتوزيع العلامة التجارية ومنتجات MF3 و MF PLUS في 29 من مارس/آذار 2021.

ومثل كل من الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة EWBG ، الأستاذ الدكتور مايك تشان، ومدير شركة AKI، الدكتور عاصف علي صديقي الطرفين على التوالي.

حول مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية ( EWBG )

مجموعة العافية الأوروبية الطبية الحيوية (EWBG) هي مجموعة أوروبية حائزة على عدة جوائز، تأسست سنة 1991، وتشتهر بتطوراتها الرائدة في علاجات الخلايا الجذعية الأولية، والتعديل المناعي، والببتيدات البيولوجية، والطب البيولوجي التجديدي. تتكون حافظة هذه المجموعة من أقسام الأعمال متعددة الجنسيات التي تعمل في المجالات الناشئة للطب البيولوجي التجديدي وتوزيع المنتجات على 80 دولة. كما تمتلك المجموعة أيضا شبكة متنامية تتكون من 26 مركزًا صحيًا معتمدًا دوليًا على مستوى العالم. يقع المقر الرئيسي للمجموعة حاليا في ألمانيا وكوتا كينابالو بماليزيا (آسيا والمحيط الهادئ) وتقع منشآت التصنيع الخاصة بها في كل من ألمانيا وسويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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