مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات تحدث نقلة نوعية في الشرق الأوسط بإطلاق ثلاثة طرازات رائدة في سوق الكويت

مدينة الكويت، الكويت، 19 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — عقدت شركة مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات (GAC MOTOR)، في 17 نوفمبر، حدث إطلاق ضخم لسياراتها الرائجة الثلاثة الجديدة، GS5 ،GN6، و GA8 الجديدة كليًا، في مدينة الشويخ، في الكويت، والتي تعرض جودة وأناقة غير عادية. كما حضر هذا الحدث الرائع أعضاء كبار في جمعية الشركات الصينية في الكويت، وفريق إدارة الموزعين في مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات في الكويت، وكبار الشخصيات وكبار العاملين في مجال الخدمات المصرفية والتأمين، واجتذب انتباه العديد من وسائل الإعلام المحلية السائدة في الكويت. هذا وسوف يؤدي هذا الإطلاق الناجح لهذه النماذج الثلاثة الجديدة إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات على مستوى العالم.

كما أن النماذج الثلاثة الجديدة التي تم طرحها في الكويت هي في الواقع من السيارات الرائجة لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات، والتي تجسد أحدث إنجازات البحث والتطوير والموارد العالمية المتفوقة للمجموعة.

ولأن الكويت بلد معروفة بأنه حار وجاف على مدار السنة؛ تؤدي بيئة القيادة القاسية إلى متطلبات صارمة للعملاء بشأن التكوين المقاوم للحرارة والغبار وأداء سلامة المركبات. استجابة لهذا الأمر، فقد جُهزت السيارة GS5 بمكيف هواء ثنائي المنطقة جديد متقدم دوليًا، تم تطويره بشكل مشترك من قبل GS5 ودنسو (DENSO)، أكبر مزود لنظام تكييف الهواء في العالم، يتميز بالتبريد السريع، والضوضاء المنخفضة، ودرجة حرارة الهواء الخارج الموحدة، والتي يحافظ على درجة الحرارة الداخلية مناسبة لكل من السائق والركاب.

في قطاع الموديل متعدد الأغراض (MPV)، يعد التصميم الداخلي دائمًا مؤشرًا مهمًا يجب مراعاته. باعتبارها سيارة من الموديل متعدد الأغراض وسيارة تنافسية مصممة للعائلات الكويتية، عرض GN6 يبلغ 1837 ملم وقاعدة عجلات طويلة للغاية تبلغ 2810 ملم، والتي يمكن أن تستوعب جميع أفراد الأسرة بسهولة. كما أن لديها مساحة سحرية للأمتعة تبلغ 1100 لتر، والتي تضم أمتعة العائلة بأكملها، مما يجعلها مناسبة للسفر العائلي.

كما تجسد سيارة GA8 الجديدة كليًا الإحساس بالفخامة والجودة في مظهرها، وتصميمها المتطور للمجوهرات، بما في ذلك ذراع التبديل الإلكتروني الكريستالي ومقبض الضبط المركزي للقطع الماسي، مما يجعل الديكور الداخلي أكثر تعقيدًا ويظهر ذوقًا أفضل. تسلط أفضل المواد الضوء على براعة مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات التي يمكن إدراكها بتفاصيل الشكل، والتي تمثل أيضًا ذوق المالك وقيمه.

يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة مهمة لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات في الشرق الأوسط. كما ستواصل مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات اتباع خطة التطوير ذات المسار المزدوج للتغطية العالمية مع بناء “علامة تجارية عالمية ومؤسسة عالمية”. والهدف العام للمجموعة هو بناء صورة علامة تجارية صينية مؤثرة دوليًا، وتزويد المستهلكين العالميين بحياة تنقل مثيرة ومثيرة باستمرار.