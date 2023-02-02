‫مجموعة مغربي للتجزئة تكشف عن قيادتها الجديدة ضمن أهداف التوسع الاستراتيجي والتوازن الجندري

تعيين رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدَين من داخل الشركة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 2 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — تدخل مجموعة مغربي للتجزئة، الرائدة في مجال النظارات الراقية في الشرق الأوسط، فصلاً جديداً ومُلهماً لعام 2023 وما بعد، إذ كشفت عن خططها الاستراتيجية للتوسع، تزامناً مع هيكل قيادي جديد.

وتشمل التعيينات الرسمية التي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2023، كلاً من:

أمين مغربي: بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي طوال 14 عاماً، يتولّى أمين مغربي منصب رئيس مجلس الإدارة. سيسهر أمين في هذا الدور المحوري على قيادة المجموعة قدُماً، والإشراف على الأهداف التوسعية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بدعم مجلس إدارة جديد ذات تركيبة تقدّمية.

ياسر طاهر: شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات على مدى 14 عاماً، ساهم فيها بالارتقاء بمجموعة مغربي للتجزئة إلى مركزها الحالي من خلال روح المقاولة لديه ومقاربته العلمية لتطبيق الاستراتيجيات. مع تعيينه الرئيس التنفيذي ، يصبح ياسر أول رئيس من خارج عائلة مغربي يشغل هذا المنصب، وسيقود المجموعة برؤية ثابتة خلال مرحلة التحول المشوّقة هذه، لتصبح من الشركات الرائدة عالمياً في فئتها.

أحمد غباشي ، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية سابقاً، يتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات ، مع اهتمام كبير بالاستراتيجيات التي تركّز على العميل، بهدف تعزيز ثقافة الرقي والتميز في مغربي عبر جميع القنوات وفي كل مرحلة من رحلة العميل، والارتقاء بالمعايير إلى مصاف المنافسة العالمية.

شيرين المغربي ، نائب رئيس ا لتسويق سابقاً، تصبح الرئيس التنفيذي للتسويق. شيرين التي تتميز بروح المقاولة وبفهمها العميق للعملاء في الشرق الأوسط، ستكون مسؤولة عن التوفيق بين البيانات والإبداع في تطوير استراتيجيات تسويق متعددة القنوات تعكس الثقافات المحلية.

سابين فولتشيش ، نائب رئيس التسويق السلعي سابقاً، تتولى منصب الرئيس التنفيذي للتسويق السلعي، لتدعم في دورها الجديد استراتيجيات مرنة تتكيف باستمرار مع الطموحات المتغيرة للعملاء والأسواق، والدفع بمفهوم التكامل الرأسي لسلاسل التوريد، مع الارتقاء بموقع المجموعة على الساحة العالمية لموضة النظارات الراقية والسبّاقة.

مجموعة مغربي للتجزئة هي الرائدة في مجال البصريات في الشرق الأوسط . خلال السنوات الأخيرة، حققت المجموعة إنجازات عدة ضمن خطتها الطموحة للتوسع، من بينها “لنس إينوفيشن سنتر” (LIC) ، أول مركز لإنتاج العدسات في المنطقة مُمكَنن بالكامل، تقوده خبرة عريقة في إنتاج وابتكار العدسات مع أحدث الآلات والتقنيات الألمانية.

وتعكس التركيبة القيادية الجديدة للمجموعة التحول المشوّق الذي تشهده، وسيليها الإعلان عن صيغة مبتكرة وتقدّمية لمجلس الإدارة. كما تتسق هذه التعديلات استراتيجياً مع التزام المجموعة الجدّي بالتوازن الجندري، إذ تهدف إلى رؤية توازن تام ( 50 ٪ إناث 50 ٪ ذكور ) على جميع المستويات الوظيفية بحلول عام 2025 .

تعليقاً على هذه التغييرات الهيكلية، قال أمين مغربي:

إنّ مسيرتي على رأس مجموعة مغربي في منصب الرئيس التنفيذي على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية شكلت امتيازاً كبيراً بالنسبة لي. فلقد نجحنا مع ياسر وفريق استثنائي من القادة، بتطوير مجموعة مغربي للتجزئة لتصبح الشركة الرائدة في مجال رعاية العين والنظارات في الشرق الأوسط . نشأت هذه المؤسسة قبل 96 عامًا من رؤية شخص واحد، وها هي اليوم تزدهر وتنمو برؤية وشغف ما يقارب 1500 شخص. هذا إرث أعتز به ومسؤولية يشرِّفني أن أحملها. ويسرّني الانطلاق في هذه الرحلة الجديدة إلى جانب فريقنا المُلهم من التنفيذيين ومجلس إدارتنا الجديد، المتوازن من منظور جندري.

وفيما نبدأ حقبة جديدة، أتوجه بخالص الامتنان والتهاني إلى ياسر طاهر لقبوله الفرصة بأن يكون رئيسنا التنفيذي الجديد، وقيادة هذه المرحلة المشوّقة من التحول. وأنا على ثقة بأن قوة ياسر في نهجه المنضبط في التنفيذ الاستراتيجي إلى جانب الروح الريادية التي يتمتع بها، سترتقي بمجموعة مغربي

للتجزئة إلى آفاق جديدة.”

أما ياسر طاهر فقال:

“لقد كرست أكثر من 20 عاماً من مسيرتي المهنية لمجموعة مغربي للتجزئة، وشهدت على تطورها تحت قيادة أمين لتصبح شركة رائدة قادرة على قيادة القطاع بكامله. تتمثل رؤيتي في ترسيخ موقعنا الرائد في المنطقة، والاستفادة من المهارات الاستثنائية لفريق عملنا للدفع بهذه المجموعة إلى مزيد من النجاح.

المسؤولية بين يدي الآن لانتهاز الفرص التي يمكنها تحويل مجموعة مغربي للتجزئة إلى شركة رائدة عالمياً”.

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