مجموعة نيكستشينج ومجموعة مارتا تستضيفان قمة أسبوع البلوكتشين الأفريقية الافتراضية لعرض قفزات القارة الكبيرة في التكنولوجيا

هونغ كونغ، 17 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — سينطلق أسبوع البلوكتشين الأفريقي الافتتاحي من 28 يونيو إلى 1 يوليو، 2021.

ستتحالف مجموعة نيكستشينج، وهي نظام بلوكتشين أساسي وشركة منشئة للمشاريع المغامرة ومجموعة ماريتا، وهي مجموعة أفريقية كبيرة، للمشاركة في استضافة هذه القمة الافتراضية. وسيشهد الحدث مشاركة لاعبين رئيسيين في الصناعة وصناع القرار الذين يساهمون في التنظيم والتطبيق والاستثمار والتعليم في العديد من البلدان الأفريقية.

وقال جوان لي، رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكستشينج: “إفريقيا هي الخطوة الكبيرة التالية لـ البلوكتشين. لا نرى فقط فرصًا في مجال الدفع والشمول المالي، ولكننا نرى مشاركة مؤسسية كبيرة.”

أثبت الواقع الجديد أن التكنولوجيا هي جسر لمستقبل أفضل. العلاقات القوية بين البلدان الأفريقية، مثل تعاون الجنوب-الجنوب، بتشجيع من صاحب السمو الملكي الملك محمد السادس، تتجاوز السياسة فقط. تضمن الجسور الاقتصادية الجديدة أن إفريقيا قادرة على تجاوز خطوات معينة على سلم التكنولوجيا، وموضعة نفسها في مقدمة المنحنى العالمي. يصفها ويسميها البنك الدولي بالقفزة الكبيرة، وهي تعتمد بشدة على التقنيات المحسنة بما في ذلك البلوكتشين.

ويقول رحال بولغوتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماريتا: “ستحدث البلوكتشين ثورة في إفريقيا وتوفر فرصًا للشمول المالي. من المهم أن نكشف عن تقنية البلوكتشين في إفريقيا”.

يظهر التأثير على الخريطة المالية لأفريقيا. على مدى السنوات الماضية، أثبتت الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول أنها بمثابة دراسة حالة لملايين المستخدمين، مما يجعل الحياة المالية للأفراد أفضل، ويضمن الشمول المالي، ويغير اللعبة لغير المتعاملين مع البنوك. تعمل البنوك والشركات ورجال الأعمال على تغيير مصير القارة، وتشكيل مشهد الاستثمار.

يدعم هذا الحدث جهود المنظمين الأفارقة لاعتماد النظم المطلوبة لتبني البلوكتشين وأن تصبح لاعبًا عالميًا رئيسيًا في التقنيات التي تشكل المستقبل. طموح المضيفين المشاركين يتمثل في جعل أسبوع البلوكتشين الأفريقي المنصة الرئيسية للحوار والتواصل بين جميع أصحاب المصلحة في البلوكتشين لتحويلها إلى واقع في إفريقيا.

مجموعة نيكستشينج هي شركة بناء مشاريع أعمال مغامرة ومنصة إعلامية متخصصة في البلوكتشين والتقنية المالية والتقنية الصحية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

مجموعة ماريتا القابضة هي شركة عالمية تركز على:

· الحلول الجاهزة في التطوير العقاري، والمتنزهات، والمدن الذكية

· الطاقة المتجددة وتدوير النفايات، وإنتاج الهيدروجين، والتنقل الكهربائي

· الزراعة المستدامة والتنمية المستدامة

· تطوير التعدين المحلي للموارد الطبيعية

· الصحة والمنتجات والمعدات والمستلزمات الطبية