‫مجموعة يونيتي تعلن إصدار أرصدة انبعاثات كربونية، ومن المتوقع أن تؤدي مشاريعها الجارية إلى خفض 25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة – EQS Newswire – التنمية المستدامة هدف عالمي، ويُعد الحفاظ على الطاقة، وخفض الانبعاثات ثم القضاء التام عليها، وتعادل الأثر الكربوني من السبل المهمة لتحقيق هذا الهدف.

استضافت مجموعة يونيتي القابضة الدولية المحدودة (1539.HK) مؤخرًا مؤتمر اليوم العالمي للانبعاثات الكربونية في ماليزيا، وأعلنت مجموعة يونيتي في هذا المؤتمر عن خطة منظمة لإدارة الانبعاثات الكربونية، وأقامت شراكةً استراتيجيةً مع السيد الدكتور إريك هنج، الخبير العالمي في معايير الانبعاثات الكربونية وإدارتها.

قال مانزفيلد وونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيتي ورئيسها التنفيذي: “نجتمع هنا بصفتنا مجتمعًا عالميًا لمعالجة تغير المناخ والانتقال من الاحترار العالمي إلى التبريد العالمي”.

مبادرة الانبعاثات الكربونية العالمية تُحقق تقدمًا كبيرًا

تُعد مجموعة يونيتي، المُدرجة في بورصة هونج كونج منذ عام ٢٠١٥، من الشركات الرائدةً دوليًا في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ومن قادة مجال التنمية المستدامة. تركز المجموعة على حلول توفير الطاقة، والطاقة المتجددة، ورقمنة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والزراعة الداخلية العمودية.

في السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية أرصدة الانبعاثات الكربونية، وبناء على آليات التحكم في الحجم الإجمالي والتداول، يتعين على الشركات التي تتجاوز مستوى الانبعاثات المسموح لها به شراء أرصدة انبعاثات إضافية.

جمع هذا المؤتمر متخصصين في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من ماليزيا، وأستراليا، والبر الرئيسي الصيني، وهونج كونج الصينية، وإندونيسيا، وتايوان الصينية. يدل هذا الحدث المميز على تحقيق تقدم ملحوظ في التعاون العالمي للحد من الانبعاثات الكربونية.

استعرض مانزفيلد وونج في المؤتمر استراتيجية الشركة للتنمية المستدامة التدريجية للقضاء على الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

أثناء المؤتمر، أقامت مجموعة يونيتي رسميًا شراكة استراتيجية مع السيد الدكتور إريك هنج، الذي عُيِّن رئيسًا للباحثين في مجموعة يونيتي.

كما بدأت مجموعة يونيتي في تنفيذ خطة لإدارة الانبعاثات الكربونية لمساعدة الشركات على تعويض الانبعاثات وتمويل مشاريع الاستدامة العالمية.

صرح الدكتور إريك هنج خلال الاجتماع قائلًا: “مجموعة يونيتي هي أول شركة في مجال صناعة وحدات الإضاءة تتبنى إدارة أرصدة الانبعاثات الكربونية عالميًا”. تساهم الشركة إسهامًا كبيرًا في الحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات من خلال الترويج لتركيبات الإضاءة الموفرة للطاقة عالية الكفاءة.

تركيبات الإضاءة عالية الكفاءة والمتوافقة مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تنتجها مجموعة يونيتي أكثر توفيرًا للطاقة بنسبة 75% مقارنةً بغيرها من التركيبات المتاحة للبيع في السوق. كما روَّجت الشركة بنشاط لهذه التركيبات في سيلانجور، ماليزيا.

بدأ تأسيس المشروع منذ عامين، ويتزايد تقدمه الآن بشكل ملحوظ، وأدى استخدام تركيبات الإضاءة الموفرة إلى توفير كميات كبيرة من الطاقة، مما مهد الطريق لمجموعة يونيتي لتحقيق فوائد عظيمة من أرصدة الانبعاثات الكربونية.

في السنوات الأخيرة، شهد حجم التداول العالمي لأرصدة الانبعاثات الكربونية تزايدًا ملحوظًا، ومع استمرار تحسين مستوى كفاءة استخدام الطاقة في الإضاءة، من المتوقع أن تحقق مجموعة يونيتي دخلًا كبيرًا من تداول أرصدة الانبعاثات الكربونية.

صرَّح السيد الدكتور إريك هنج في الاجتماع قائلًا: “صارت ماليزيا في مصاف أعلى دول آسيا في تسعير الانبعاثات الكربونية، ومن المتوقع أن تتضاعف الأسعار بحلول عام 2030. يجب على الشركات الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الانبعاثات، وتقود مجموعة يونيتي هذا التوجه.”

قد تصبح مجموعة يونيتي أول شركة تُدرج في كل من بورصتي الصين وماليزيا

أُدرجت مجموعة يونيتي في بورصة هونج كونج في عام 2015، وحققت تطورًا كبيرًا بدعم من سوق رأس المال. في السنوات الأخيرة، شهدت الشركة نموًا مطردًا وزاد تأثيرها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتنمية المستدامة.

تخطط مجموعة يونيتي من أجل الإدراج الثانوي في بورصة ماليزيا كما أُعلن سابقًا. في 20 نوفمبر 2024، أعلنت الشركة أنها تناقش هذه الخطة مع مستشار لإدراجها في بورصة ماليزيا.

يتقدم الإدراج الثانوي لمجموعة يونيتي في بورصة ماليزيا بثبات، وبعد اكتماله، ستصبح أول شركة تُدرج في كل من بورصتي هونج كونج وماليزيا.

إدراج الشركة في بورصة ماليزيا سيزيد سيولتها على نحو كبير وسيجذب مستثمرين أكثر تنوعًا، مما قد يؤدي إلى تعزيز قيمة الشركة، كما سيتيح هذا الأمر لأكبر للمستثمرين الماليزيين مزيدًا من الراحة في التداول، وسينعكس ذلك على القيمة الإجمالية للشركة بشكل أفضل.

علاوة إلى ذلك، تعمل مجموعة يونيتي بنشاط في السوق الماليزية منذ فترة طويلة، بما في ذلك تعاونها لمدة ثلاث سنوات مع حكومة ولاية سيلانجور في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وسيساهم إدراجها الثانوي في بورصة ماليزيا في زيادة نموها.

في أغسطس 2024، توصلت شركة سينرجي إسكو (ماليزيا)، التابعة للمجموعة، إلى تعاون استراتيجي مع أكبر مؤسسة مالية في ماليزيا.

حصلت مجموعة يونيتي على تمويل بقيمة 50 مليون رينجيت ماليزي (نحو 90 مليون دولار هونج كونجي) من أكبر بنك في ماليزيا لدعم مشاريعها في مجال كفاءة الطاقة المتوافقة مع معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى البلاد. مع استمرار توسع الشركة السوقي في ماليزيا وتقدم إدراجها الثانوي في البورصة الماليزية، مهدت الشركة لتزايد سرعة نموها.