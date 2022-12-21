‫مجموعة ييلي تقدم جهودها للحفاظ على التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

وأطلع ليون تشونشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ييلي، المؤتمر على جهود الشركة واسعة النطاق للحفاظ على التنوع البيولوجي. ونتيجة لذلك، كانت ييلي هي شركة الألبان الوحيدة التي أدرجت في الصفقة الجديدة للناس والطبيعة: كتاب حالة عن إجراءات الأعمال في التنوع البيولوجي في الصين.

“نموذج ييلي” للحفاظ على التنوع البيولوجي

بصفتها أول شركة صينية توقع على ميثاق الأعمال الملتزمة بالتنوع البيولوجي وتعهد التنوع البيولوجي، كانت شركة ييلي رائدة في تطوير نموذج شامل للحفاظ على التنوع البيولوجي، نموذج يتميز بالشفافية والإدارة والترويج. نشرت الشركة تقريرها السنوي عن الحفاظ على التنوع البيولوجي على مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، وتشاركت تجاربها ونتائجها مع الجمهور.

أجرت لجنة التنمية المستدامة في مجموعة ييلي تحقيقا في جميع عناصر عمليات الإنتاج والتشغيل من أجل تحديد السمات الحرجة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنوع البيولوجي. وحددت الشركة ستة مجالات تركيز للحفاظ على التنوع البيولوجي في مناهج دورة الحياة الكاملة: الحفاظ على الموائل، والاستجابة للتغير المناخي، والحفاظ على تنوع الأنواع، والاستخدام المستدام للموارد، والإدارة البيئية، والدعوة للحفاظ على البيئة.

علاوة على ذلك، شاركت ييلي خبرتها مع شركائها في قطاعي الإنتاج والتسويق. وكمثال، روجت المجموعة لنظام زراعي متكامل في آر هارغين بانر ومنغوليا الداخلية. نتيجة لذلك، توسع الغطاء النباتي لهذه المنطقة العشبية الأساسية من أقل من 10٪ في العام 2008 إلى أكثر من 95٪، مما أدى فعليًا إلى تحويل ما كان يومًا ما صحراء إلى واحة.

وطننا: عالم يعيش بانسجام مع الطبيعة

في إطار “مبادرة ييلي للوطن” التي تهدف إلى حماية مستقبل الحياة، تعاونت ييلي مع صندوق الحياة البرية العالمي ومؤسسة الصين الخضراء في حماية الأراضي العشبية، وحماية الأراضي الرطبة في شمال شرق الصين، والحفاظ على موائل الأفيال الآسيوية. من خلال هذه المبادرة، زرعت ييلي 100،000 شجرة ساكسول في صحراء ألاشان في منغوليا الداخلية، وسجلت 50123 طائرًا مائيًا في أرض شيانغهاي الرطبة التي تغطي مساحة تبلغ حوالي 4050 يو (حوالي 270 هكتارًا) في مقاطعة جيلين الغربية، واستعادت 50000 متر مربع من الموائل للأفيال الآسيوية في مقاطعة يونان، ودعمت الحفاظ على الشعاب المرجانية في حديقة كومودو الوطنية في إندونيسيا.

خلال الجلسة الأولى من مؤتمر كوب 15 في العام 2021، أطلقت علامة ييلي التجارية “ساتاين” منتجات محدودة الإصدار تحت عنوان الحفاظ على التنوع البيولوجي، مع تصميمات تضم الحيوانات والنباتات والغابات والمحيطات والأراضي الرطبة والأراضي العشبية لزيادة الوعي العام بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

أصدرت ييلي الإصدار الأول من تقرير حفظ التنوع البيولوجي في الصين في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف الخامس عشر، حيث قامت بتحميل إجراءات ييلي ونتائجها في حفظ التنوع البيولوجي الفضاء الافتراضي. من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات، تهدف ييلي إلى تشجيع الجيل القادم على المشاركة في الجهود المبذولة لحماية وطننا.

وقال عالم البيئة الشهير الدكتور توماس لوفجوي، “الأب الروحي للتنوع البيولوجي”، ذات مرة إن “التنوع البيولوجي لهذا الكوكب قد تعرض لضربات حقيقية، وهذه حقًا فرصتنا الأخيرة لمعالجة كل ذلك.” إن جهدا عالميا مشتركا هو أمر ضروري للغاية لحماية التنوع البيولوجي في كوكبنا، وتكرس ييلي، كشركة رائدة في مجال أعمال الألبان العالمية، نفسها لزيادة مساهمتها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب الشركاء في جميع أنحاء العالم.

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